Максим Галкин продаде рядкото си Bentley

Руският комик и водещ Максим Галкин, интимен партньор на легендарната певица Алла Пугачова, продаде изключително рядкото си Bentley Arnage, съобщи РИА Новости.
Колата беше обявена за продажба през март, а сега журналистите научиха, че собственикът и регистрационният ѝ номер са се променили.
Цената на такъв автомобил варира от 2,3 до 4,5 милиона рубли, в зависимост от нивото на оборудване. Галкин притежаваше Bentley с 6,75-литров двигател от 2003 г.
Снимка: Интернет
Общо около 4000 Bentley Arnage с два варианта на двигателя са произведени между 1998 и 2005 г., включително почти 200 поръчкови.
1 Мислещ
Продадена от продажник е колата, държавата, жената и съвестта на тези двамата.
09:13 07.10.2025
2 Пич
Коментиран от #7
09:16 07.10.2025
3 Някой
09:31 07.10.2025
4 Пешо Кюстендилецо
09:34 07.10.2025
5 бмх
09:57 07.10.2025
6 счети
10:01 07.10.2025
7 На снимката
До коментар #2 от "Пич":Това Алла ли е? 49-ти набор!!! Докато бях малък, ми изглеждаше по-стара!
10:17 07.10.2025
8 ПО ТОЧНО
10:17 07.10.2025