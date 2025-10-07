Максим Галкин продаде рядкото си Bentley

Овен

Овен (21.03 - 20.04) Пълнолунието ще Ви направи по-чувствителни и решителни едновременно. Възможно е да се изострят теми, които отдавна търсят решение. Яснотата ще дойде, ако подхождате с търпение и самообладание.

Риби (20.02 - 20.03) Пълнолунието ще усили емоционалната Ви чувствителност и вътрешните прозрения. Възможно е да изпитате напрежение в разговорите, затова е добре да подбирате думите си. Вечерта ще бъде по-спокойна и ще Ви донесе облекчение.

Водолей (21.01 - 19.02) Този ден ще Ви донесе силно желание за изява и утвърждаване. Възможно е да се сблъскате с чужди съпротиви. Вашата оригиналност и устойчивост ще Ви помогнат да останете верни на себе си.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят ще започне с повишено напрежение и нужда от яснота. Пълнолунието ще постави акцент върху постиженията и отговорностите Ви. Сериозното Ви отношение ще Ви изведе напред.

Стрелец (23.11 - 22.12) Пълнолунието ще Ви вдъхнови за промяна и нови решения. Възможни са напрегнати моменти в общуването, но позитивната Ви нагласа ще Ви помогне. Вечерта ще почувствате повече лекота и надежда.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ще донесе силна вътрешна енергия, но и склонност към крайности. Важно е да насочите дълбочината си към градивни цели. Търпението ще Ви предпази от излишни конфликти.

Везни (24.09 - 23.10) Пълнолунието във Вашия знак ще засили емоциите и ще постави акцент върху личните Ви връзки. Възможно е да почувствате напрежение, но и яснота за следващите стъпки. Вашето умение да създавате баланс ще Ви бъде от полза.

Дева (24.08 - 23.09) Денят ще Ви подтикне да разгледате детайли, които досега сте пренебрегвали. Възможно е да има недоразумения в общуването. Вашата практичност и умереност ще помогнат да запазите равновесие.

Лъв (24.07 - 23.08) Вторник може да започне с повече напрежение и желание да отстоявате своето. Бъдете внимателни в общуването и не бързайте със заключения. Вечерта ще донесе повече яснота и спокойствие.

Рак (22.06 - 23.07) Денят носи силни емоции и усещане за промяна. Пълнолунието ще Ви покаже какво е време да оставите зад гърба си. Вашата деликатност и грижа ще внесат мир в обстановката.

Близнаци (22.05 - 21.06) Пълнолунието ще извади на преден план важни въпроси във връзките и работата. Може да усетите по-голямо напрежение в разговорите. Ако се съсредоточите върху добрия тон, ще постигнете разбирателство.