Максим Галкин продаде рядкото си Bentley

7 Октомври, 2025 09:10 1 710 8

Колата беше обявена за продажба през март

Максим Галкин продаде рядкото си Bentley - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руският комик и водещ Максим Галкин, интимен партньор на легендарната певица Алла Пугачова, продаде изключително рядкото си Bentley Arnage, съобщи РИА Новости.

Колата беше обявена за продажба през март, а сега журналистите научиха, че собственикът и регистрационният ѝ номер са се променили.

Цената на такъв автомобил варира от 2,3 до 4,5 милиона рубли, в зависимост от нивото на оборудване. Галкин притежаваше Bentley с 6,75-литров двигател от 2003 г.

Максим Галкин продаде рядкото си Bentley
Снимка: Интернет

Общо около 4000 Bentley Arnage с два варианта на двигателя са произведени между 1998 и 2005 г., включително почти 200 поръчкови.


  • 1 Мислещ

    13 4 Отговор
    Продажник продава.
    Продадена от продажник е колата, държавата, жената и съвестта на тези двамата.

    09:13 07.10.2025

  • 2 Пич

    14 0 Отговор
    Очите на Алла изглеждат много тъжни ! Разбрала е че с парите си не е успяла да си купи любов !!! Само играчки...

    Коментиран от #7

    09:16 07.10.2025

  • 3 Някой

    8 1 Отговор
    Главата да си продаде !!!!!!!!!

    09:31 07.10.2025

  • 4 Пешо Кюстендилецо

    8 2 Отговор
    Па тая бангия по-стара от мойта Астра бе. Не съм виждал тука такива да има при джамбазите. Явно не ги бива. Добре, че се е отървал.

    09:34 07.10.2025

  • 5 бмх

    6 0 Отговор
    Те са в официален брак о 2011г., като пишете поне си направете труда да почетете малко

    09:57 07.10.2025

  • 6 счети

    6 0 Отговор
    Колата е пасив. Ако не се ползва се продава. Колкото по-бързо толкова по-добре.

    10:01 07.10.2025

  • 7 На снимката

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това Алла ли е? 49-ти набор!!! Докато бях малък, ми изглеждаше по-стара!

    10:17 07.10.2025

  • 8 ПО ТОЧНО

    4 1 Отговор
    ПРОДАЛИЯ СЕБЕ СИ , ПРОДАВА КОЛАТА СИ.....!

    10:17 07.10.2025