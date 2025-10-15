Новини
Стана ясно каква пенсия получава в родината си напусналата Русия певица Алла Пугачова

Стана ясно каква пенсия получава в родината си напусналата Русия певица Алла Пугачова

15 Октомври, 2025 10:45 1 331 6

  • алла пугачова-
  • пенсия-
  • русия

Певицата получава пенсия от 105 000 рубли - около 1300 долара

Стана ясно каква пенсия получава в родината си напусналата Русия певица Алла Пугачова - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Алла Пугачова, която напусна Русия след началото на войната в Русия, продължава да печели пари в родината си, съобщи Telegram каналът Shot.

Според източника, певицата получава пенсия от 105 000 рубли - около 1300 долара - в Русия, включително плащания за званието народен артист и получени държавни награди. Пугачова внася парите в банкови сметки. Общо годишните плащания възлизат на над 1,2 милиона рубли.

Отбелязва се, че пенсията на певицата се натрупва в сметки, след което тя я превежда в чужбина.

По-рано беше съобщено, че певицата получава пенсия за старост в размер на над 60 000 рубли.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анита Цветанова

    1 1 Отговор
    Камерунеца ми напълни устата с свежест и бъдеще 🥳🥳🤭🤣🤭

    11:01 15.10.2025

  • 2 Пугачата

    4 2 Отговор
    Пугачата има/имаше парвенюшки английски замък в Подмосковието със 100 филипинки слугини/робини.

    11:04 15.10.2025

  • 3 Да е жива и здрава

    6 2 Отговор
    Още дълго да ги взима!

    11:08 15.10.2025

  • 4 Метресата от Барселона

    10 0 Отговор
    Алла Пугачова дължи началото на своята кариера на България и фестивала "Златният Орфей", по време на който изпя песента на Емил Димитров "Арлекино" и спечели първа награда за чуждестранен изпълнител на българска песен.

    11:25 15.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пугачов21

    0 0 Отговор
    Голям праз...ехааа

    12:14 15.10.2025