Стана ясно каква пенсия получава в родината си напусналата Русия певица Алла Пугачова

Певицата Алла Пугачова, която напусна Русия след началото на войната в Русия, продължава да печели пари в родината си, съобщи Telegram каналът Shot.
Според източника, певицата получава пенсия от 105 000 рубли - около 1300 долара - в Русия, включително плащания за званието народен артист и получени държавни награди. Пугачова внася парите в банкови сметки. Общо годишните плащания възлизат на над 1,2 милиона рубли.
Отбелязва се, че пенсията на певицата се натрупва в сметки, след което тя я превежда в чужбина.
По-рано беше съобщено, че певицата получава пенсия за старост в размер на над 60 000 рубли.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анита Цветанова
11:01 15.10.2025
2 Пугачата
11:04 15.10.2025
3 Да е жива и здрава
11:08 15.10.2025
4 Метресата от Барселона
11:25 15.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пугачов21
12:14 15.10.2025