Стана ясно каква пенсия получава в родината си напусналата Русия певица Алла Пугачова

Певицата Алла Пугачова, която напусна Русия след началото на войната в Русия, продължава да печели пари в родината си, съобщи Telegram каналът Shot.

Според източника, певицата получава пенсия от 105 000 рубли - около 1300 долара - в Русия, включително плащания за званието народен артист и получени държавни награди. Пугачова внася парите в банкови сметки. Общо годишните плащания възлизат на над 1,2 милиона рубли.

Отбелязва се, че пенсията на певицата се натрупва в сметки, след което тя я превежда в чужбина.

По-рано беше съобщено, че певицата получава пенсия за старост в размер на над 60 000 рубли.