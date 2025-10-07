Рецепта на деня: Топъл шоколадов чийзкейк

Необходими продукти:
- 340 г - обикновени бисквити;
- 2 яйца;
- 120 г краве масло;
- 100 мл ликьор бейлис;
- 150 мл сметана за готвене;
- 150 г шоколадов кувертюр натурален;
- 10 бр. ягоди за украса;
- 3 стръка мента за украса.
За крема:
- 2 яйца;
- 175 г захар;
- 50 г нишесте;
- кората на 1 портокал;
- 1 пакетче ванилия;
- 850 г крем сирене;
- 250 г сладкарска сметана;
- 250 г шоколадов кувертюр натурален.
Начин на приготвяне:
В дълбока купа разбиваме яйцата, захарта и нишестето до образуването на пухкава еднородна смес. Към тях постепенно прибавяме настърганата кора на портокала, ванилията, крем сиренето и битата сметана. Всичко това добавяме, без да прекъсваме процеса на разбиване. Най-накрая в крема слагаме и предварително разтопения кувертюр и разбъркваме добре.
Блата приготвяме, като натрошаваме на много дребно бисквитите и ги объркваме с разбитите яйца и маслото. За да се получи невероятният аромат на чийзкейка, накрая към сместа прибавяме „Бейлис“-а и омесваме. В кръгла тава с диаметър около 26 см разстиламе сместа за блата, като облепваме и стените, оставяйки поне 1 см свободно пространство под ръба на тавата. Блатът трябва да е равен, гладък и не по-дебел от 0,5 см. Когато е готов, върху него изливаме крема. Печем 35 минути в предварително загрята на 160°С фурна. Изваждаме чийзкейка за 10 минути извън фурната, след което го връщаме обратно за 4 - 5 минути при температура 220°С.
Оставяме готовия чийзкейк да изстине напълно, а междувременно приготвяме ганаша, като на водна баня смесваме сметаната и кувертюра и бъркаме, докато се получи еднородна смес. С така получения ганаш заливаме чийзкейка и го оставяме да се стегне за няколко часа в хладилник.
Поднасяме чийзкейка с украса от пресни ягоди и листенца мента, пише lidl.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 главната джамия и центъра ))))
10:28 07.10.2025
2 Пич
10:34 07.10.2025
3 главната джамия и центъра ))))
10:40 07.10.2025