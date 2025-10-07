Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Топъл шоколадов чийзкейк
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Топъл шоколадов чийзкейк

7 Октомври, 2025 10:05 519 3

  • топъл чийзкейк-
  • шоколадов-
  • бейлис-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Великолепен десерт, който си заслужава усилията

Рецепта на деня: Топъл шоколадов чийзкейк - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 340 г - обикновени бисквити;
  • 2 яйца;
  • 120 г краве масло;
  • 100 мл ликьор бейлис;
  • 150 мл сметана за готвене;
  • 150 г шоколадов кувертюр натурален;
  • 10 бр. ягоди за украса;
  • 3 стръка мента за украса.

За крема:

  • 2 яйца;
  • 175 г захар;
  • 50 г нишесте;
  • кората на 1 портокал;
  • 1 пакетче ванилия;
  • 850 г крем сирене;
  • 250 г сладкарска сметана;
  • 250 г шоколадов кувертюр натурален.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа разбиваме яйцата, захарта и нишестето до образуването на пухкава еднородна смес. Към тях постепенно прибавяме настърганата кора на портокала, ванилията, крем сиренето и битата сметана. Всичко това добавяме, без да прекъсваме процеса на разбиване. Най-накрая в крема слагаме и предварително разтопения кувертюр и разбъркваме добре.

Блата приготвяме, като натрошаваме на много дребно бисквитите и ги объркваме с разбитите яйца и маслото. За да се получи невероятният аромат на чийзкейка, накрая към сместа прибавяме „Бейлис“-а и омесваме. В кръгла тава с диаметър около 26 см разстиламе сместа за блата, като облепваме и стените, оставяйки поне 1 см свободно пространство под ръба на тавата. Блатът трябва да е равен, гладък и не по-дебел от 0,5 см. Когато е готов, върху него изливаме крема. Печем 35 минути в предварително загрята на 160°С фурна. Изваждаме чийзкейка за 10 минути извън фурната, след което го връщаме обратно за 4 - 5 минути при температура 220°С.

Оставяме готовия чийзкейк да изстине напълно, а междувременно приготвяме ганаша, като на водна баня смесваме сметаната и кувертюра и бъркаме, докато се получи еднородна смес. С така получения ганаш заливаме чийзкейка и го оставяме да се стегне за няколко часа в хладилник.

Поднасяме чийзкейка с украса от пресни ягоди и листенца мента, пише lidl.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главната джамия и центъра ))))

    0 1 Отговор
    събота може да пътуваме след баня във велинград и без да ям нищо искарано космите се бръснат съм го писал секви щуротии

    10:28 07.10.2025

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Когато ви се прииска - идете в сладкарница ! Хем няма да преядете , хем няма да се мъчите !

    10:34 07.10.2025

  • 3 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    и да не забравя 4е взех 2 пръстена твоя е в плик4е

    10:40 07.10.2025