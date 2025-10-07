Рецепта на деня: Топъл шоколадов чийзкейк

Необходими продукти:

340 г - обикновени бисквити;

2 яйца;

120 г краве масло;

100 мл ликьор бейлис;

150 мл сметана за готвене;

150 г шоколадов кувертюр натурален;

10 бр. ягоди за украса;

3 стръка мента за украса.

За крема:

2 яйца;

175 г захар;

50 г нишесте;

кората на 1 портокал;

1 пакетче ванилия;

850 г крем сирене;

250 г сладкарска сметана;

250 г шоколадов кувертюр натурален.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа разбиваме яйцата, захарта и нишестето до образуването на пухкава еднородна смес. Към тях постепенно прибавяме настърганата кора на портокала, ванилията, крем сиренето и битата сметана. Всичко това добавяме, без да прекъсваме процеса на разбиване. Най-накрая в крема слагаме и предварително разтопения кувертюр и разбъркваме добре.

Блата приготвяме, като натрошаваме на много дребно бисквитите и ги объркваме с разбитите яйца и маслото. За да се получи невероятният аромат на чийзкейка, накрая към сместа прибавяме „Бейлис“-а и омесваме. В кръгла тава с диаметър около 26 см разстиламе сместа за блата, като облепваме и стените, оставяйки поне 1 см свободно пространство под ръба на тавата. Блатът трябва да е равен, гладък и не по-дебел от 0,5 см. Когато е готов, върху него изливаме крема. Печем 35 минути в предварително загрята на 160°С фурна. Изваждаме чийзкейка за 10 минути извън фурната, след което го връщаме обратно за 4 - 5 минути при температура 220°С.

Оставяме готовия чийзкейк да изстине напълно, а междувременно приготвяме ганаша, като на водна баня смесваме сметаната и кувертюра и бъркаме, докато се получи еднородна смес. С така получения ганаш заливаме чийзкейка и го оставяме да се стегне за няколко часа в хладилник.

Поднасяме чийзкейка с украса от пресни ягоди и листенца мента, пише lidl.bg.