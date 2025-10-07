Шарлиз Терон обърна гръб на Джони Деп по време на ревю в Париж (ВИДЕО)

Неочакван момент между две холивудски легенди привлече вниманието на световните медии по време на престижното модно шоу на Dior в Париж миналата седмица. Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как Шарлиз Терон преминава покрай Джони Деп, без да го поздрави — сцена, която предизвика бурни реакции сред феновете и медиите.

На кадрите, публикувани от Vogue France и Daily Mail, актрисата изглежда приветлива и усмихната, докато поздравява първата дама на Франция Брижит Макрон и бизнес магната Бернар Арно – изпълнителен директор на LVMH и собственик на Dior. Веднага след това обаче Терон подминава Деп, който стои на крачка от нея, без дори да му хвърли поглед.

Charlize Theron ignoring Johnny depp(whom she worked with on The astronaut) at the Dior fashion show is funny when u remember she liked that times article on instagram dragging him for his terrible behaviour pic.twitter.com/vByatpCQ35 — erika🍉 (@erikamafiXOXO) October 2, 2025

Джони Деп, облечен в характерния си бохемски стил – с федора и тъмни очила – изглежда видимо озадачен, докато наблюдава как колежката му си тръгва. Моментът предизвика лавина от коментари в X (бивш Twitter) и TikTok, където потребители се питат дали Терон е проявила съзнателно пренебрежение или просто не е забелязала актьора в тълпата.

„Тя го подмина, сякаш беше невидим“, коментира потребител в X, докато други отбелязаха, че сцената може да е просто резултат от хаоса и светкавиците на червения килим. Източник, цитиран от Entertainment Tonight, твърди, че атмосферата преди ревюто е била „изключително напрегната и шумна“, а „Шарлиз вероятно не е видяла Джони в момента на пристигането си“.

Любопитен детайл е, че и двамата актьори са дългогодишни лица на марката Dior: Джони Деп от 2015 г. е рекламното лице на мъжкия аромат Sauvage, а Шарлиз Терон представлява емблематичния дамски парфюм J’Adore от повече от 20 години.

Тази иронична обвързаност с бранда доведе до множество шеги онлайн, като фенове нарекоха случката „войната на парфюмите“ и „най-ароматния скандал в модата за годината“.

Според Page Six, представителите на двамата актьори, които са си партнирали и на екрана, не са коментирали инцидента. Източници от Dior също не потвърдиха напрежение между тях, като посочиха, че „събитието е преминало в дух на уважение и професионализъм“.

Шарлиз Терон, която наскоро се появи и на Седмицата на модата в Милано, остава едно от най-разпознаваемите лица в световния шоубизнес. Джони Деп, от своя страна, продължава сътрудничеството си с Dior след шумния си съдебен процес през 2022 г., като договорът му за Sauvage е оценен на над 20 милиона долара — най-скъпият в историята на марката.