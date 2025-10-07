Новини
Любопитно »
Шарлиз Терон обърна гръб на Джони Деп по време на ревю в Париж (ВИДЕО)

7 Октомври, 2025 14:31 548 1

  • джони деп-
  • шарлиз терон-
  • актриса-
  • париж-
  • игнорира-
  • мода-
  • франция

Актрисата демонстративно не обърна внимание на колегата си, докато беше на сантиметри от него

Шарлиз Терон обърна гръб на Джони Деп по време на ревю в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неочакван момент между две холивудски легенди привлече вниманието на световните медии по време на престижното модно шоу на Dior в Париж миналата седмица. Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как Шарлиз Терон преминава покрай Джони Деп, без да го поздрави — сцена, която предизвика бурни реакции сред феновете и медиите.

На кадрите, публикувани от Vogue France и Daily Mail, актрисата изглежда приветлива и усмихната, докато поздравява първата дама на Франция Брижит Макрон и бизнес магната Бернар Арно – изпълнителен директор на LVMH и собственик на Dior. Веднага след това обаче Терон подминава Деп, който стои на крачка от нея, без дори да му хвърли поглед.

Джони Деп, облечен в характерния си бохемски стил – с федора и тъмни очила – изглежда видимо озадачен, докато наблюдава как колежката му си тръгва. Моментът предизвика лавина от коментари в X (бивш Twitter) и TikTok, където потребители се питат дали Терон е проявила съзнателно пренебрежение или просто не е забелязала актьора в тълпата.

„Тя го подмина, сякаш беше невидим“, коментира потребител в X, докато други отбелязаха, че сцената може да е просто резултат от хаоса и светкавиците на червения килим. Източник, цитиран от Entertainment Tonight, твърди, че атмосферата преди ревюто е била „изключително напрегната и шумна“, а „Шарлиз вероятно не е видяла Джони в момента на пристигането си“.

Любопитен детайл е, че и двамата актьори са дългогодишни лица на марката Dior: Джони Деп от 2015 г. е рекламното лице на мъжкия аромат Sauvage, а Шарлиз Терон представлява емблематичния дамски парфюм J’Adore от повече от 20 години.

Тази иронична обвързаност с бранда доведе до множество шеги онлайн, като фенове нарекоха случката „войната на парфюмите“ и „най-ароматния скандал в модата за годината“.

Според Page Six, представителите на двамата актьори, които са си партнирали и на екрана, не са коментирали инцидента. Източници от Dior също не потвърдиха напрежение между тях, като посочиха, че „събитието е преминало в дух на уважение и професионализъм“.

Шарлиз Терон, която наскоро се появи и на Седмицата на модата в Милано, остава едно от най-разпознаваемите лица в световния шоубизнес. Джони Деп, от своя страна, продължава сътрудничеството си с Dior след шумния си съдебен процес през 2022 г., като договорът му за Sauvage е оценен на над 20 милиона долара — най-скъпият в историята на марката.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
