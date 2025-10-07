Дженифър Лопес и Бен Афлек се събраха за пръв път след развода (СНИМКИ)

Дженифър Лопес и Бен Афлек се събраха отново публично за първи път след развода си, финализиран през януари, по време на премиерата на филма „Целувката на жената паяк“ в Ню Йорк.

Двамата бяха заснети в приятелски тон на червения килим – разговаряха, усмихваха се и позираха за съвместни снимки. Афлек бе видян да поставя ръка на кръста на Лопес, за да ѝ помогне да премине по червения килим.

56-годишната певица и актриса бе облечена в елегантна кафява рокля с флорални мотиви и черен тюл, който напомняше паяжина, докато 53-годишният актьор избра класически тъмносин костюм.

Джей Ло е не само звездата в новата филмова адаптация на мюзикъла „Целувката на жената паяк“, но и негов изпълнителен продуцент заедно с Бен Афлек. Режисьор на продукцията е носителят на „Оскар“ Бил Кондън, известен с филмите „Мечтателки“ и „Богове и чудовища“.

Exes Ben Affleck and Jennifer Lopez reunited on the carpet of the "Kiss Of The Spider Woman" New York screening. 📸: Getty pic.twitter.com/jSLlgxXzNH — Page Six (@PageSix) October 6, 2025

В интервю за Extra на премиерата Афлек заяви, че се възхищава на работата на Лопес във филма. „Още от самото начало беше ясно, че Дженифър ще вложи всичко от себе си. Тя работи неуморно, а във филма зрителите ще видят всички нейни таланти. Израснала е, гледайки класически мюзикъли, и тук наистина показва, че може всичко“, каза актьорът.

Дженифър Лопес от своя страна отдаде заслуга на Бен Афлек за реализирането на проекта. В интервю за предаването Today тя сподели: „Ако не беше Бен, този филм нямаше да бъде заснет. Винаги ще му признавам това.“

Ben Affleck crashes Jennifer Lopez’s interview to ask for a picture at the New York premiere of “Kiss of the Spiderwoman”



🎥: @accesshollywood https://t.co/mKROXw6T9M pic.twitter.com/yLxxz0RPWf — Glock Topickz (@Glock_Topickz) October 7, 2025

Актрисата добави, че работата по филма ѝ е помогнала да премине през труден личен период. „Филмът е за бягството от реалността, за това как изкуството ни спасява в най-тежките моменти. За мен този проект беше сбъдната мечта и ми помогна да преживея труден момент в личния си живот.“

В предишно интервю за CBS Sunday Morning през септември Дженифър Лопес заяви, че разводът я е променил дълбоко. „Това беше най-доброто, което можеше да ми се случи, защото ме накара да израсна и да стана по-осъзната“, каза тя.

Бен Афлек също коментира раздялата им в интервю за GQ по-рано тази година, подчертавайки, че няма лоши чувства към бившата си съпруга. „Имам само уважение към Дженифър. Винаги има изкушение да търсим драма и причина за раздялата, но истината е много по-проста. Това е история за двама души, които се опитват да разберат живота и отношенията си – както всички останали.“

Филмовата адаптация на „Целувката на жената паяк“ ще излезе по кината на 10 октомври. Критиците вече определиха ролята на Джей Ло като една от най-силните ѝ драматични изпълнения в последните години, а участието на Афлек като продуцент е оценено като ключово за реализацията на проекта.