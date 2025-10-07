Анна-Мария от „Ергенът“ си оперира носа (СНИМКИ)

"Офицерът" Анна-Мария Граченова от последния сезон на „Ергенът“, а сега участничка в „Traitors: Игра на предатели“, легна на операционната маса. Риалити героинята реши да коригира носа си с ринопластика, за която сама обяви пред последователите си в социалните мрежи, пише show.blitz.bg.

Макар все още да е бинтована, промяната в излъчването ѝ вече се усеща. Според нейни фенове, дори под превръзките личи, че резултатът ще е добър. Самата Анна-Мария споделя, че се възстановява в луксозна болнична стая, която повече напомня бутиков хотел, отколкото на лечебно заведение.

„Обещавам да ви покажа всичко – от подготовката до резултата, само ми дайте малко време“, написа Анна-Мария в Instagram към кадрите на бинтовете и превръзките около носа си.

Това не е първата корекция на Граченова, която още в любовното риалити изпъкваше с огромен силиконов бюст и надути устни. Не случайно бе в лагера на Мартин Николов - Елвиса все пак.

Напомняме, че снимките на „Traitors: Игра на предатели“ отдавна са приключили и вече е ясно кой е спечелил, но само за екипа на предаването.