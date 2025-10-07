Новини
Анна-Мария от „Ергенът“ си оперира носа (СНИМКИ)

7 Октомври, 2025 16:31

Риалити героинята показа снимки с бинтовете

Анна-Мария от „Ергенът“ си оперира носа (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Офицерът" Анна-Мария Граченова от последния сезон на „Ергенът“, а сега участничка в „Traitors: Игра на предатели“, легна на операционната маса. Риалити героинята реши да коригира носа си с ринопластика, за която сама обяви пред последователите си в социалните мрежи, пише show.blitz.bg.

Макар все още да е бинтована, промяната в излъчването ѝ вече се усеща. Според нейни фенове, дори под превръзките личи, че резултатът ще е добър. Самата Анна-Мария споделя, че се възстановява в луксозна болнична стая, която повече напомня бутиков хотел, отколкото на лечебно заведение.

„Обещавам да ви покажа всичко – от подготовката до резултата, само ми дайте малко време“, написа Анна-Мария в Instagram към кадрите на бинтовете и превръзките около носа си.

Това не е първата корекция на Граченова, която още в любовното риалити изпъкваше с огромен силиконов бюст и надути устни. Не случайно бе в лагера на Мартин Николов - Елвиса все пак.

Напомняме, че снимките на „Traitors: Игра на предатели“ отдавна са приключили и вече е ясно кой е спечелил, но само за екипа на предаването.

  • 1 Шоо

    11 2 Отговор
    А ще продължиш ли да фъфлиш?

    16:34 07.10.2025

  • 2 А бубата кога?

    11 1 Отговор
    Или е Тайна?

    16:35 07.10.2025

  • 3 Граченова

    8 2 Отговор
    Ами така си е. Какво грозно гардже само, което се мисли за хубаво....

    16:38 07.10.2025

  • 4 Много

    10 2 Отговор
    "естетично" да си снима кървавите тампони от носа , няма що ?

    16:39 07.10.2025

  • 5 СЛАВА БОГУ!

    13 1 Отговор
    Вече ще спя спокойно, че си е направила операция на носа! Сега ако си направи и операция на една друга част от главата, покрити със сиво… ще настане национален празник!

    16:39 07.10.2025

  • 6 а котето кога?

    8 0 Отговор
    Анна-Мария от „Ергенът“ си оперира носа

    16:45 07.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    УЖАС.БЕЗКРАЕН....

    17:00 07.10.2025

  • 9 Тити

    4 0 Отговор
    А кога ще си имплантира мозъчни клетки???

    17:10 07.10.2025

  • 10 Нека !

    4 0 Отговор
    Като види види гърбавия колко е дебел пак ще започне да фъфли ! А ако я напъна да усети как разтяга до скъсване , ще започне и да заеква !

    17:18 07.10.2025

  • 11 Пишете

    3 0 Отговор
    Кога си оперира г@з@...

    17:18 07.10.2025

  • 12 ергенът съм от ергена

    2 0 Отговор
    много е разхлопана отдолу, може ли малко да я стесните?

    17:32 07.10.2025