Дениз Ричардс през сълзи разкри още подробности за домашното насилие в съда

Неотдавна стана ясно, че Дениз Ричардс се развежда с втория си съпруг Арън Файпърс. В основата за това е домашното насилие, на което е била системно подлагана актрисата, пише flagman.bg.

Заради това Файпърс получи и временна ограничителна заповед. На 6 октомври, двамата бивши съпрузи отново се явиха на изслушване пред съда – и докато дава своите показания, Дениз истински се разчувства, говорейки за насилието, което е преживяла.

Тя заяви, че Файпърс често я е заплашвал, че ще я хвърли през прозореца и че ще изчезне, неща, които са я плашили до смърт. "Често ме стискаше силно за ръцете, крещеше, обиждаше ме", добави още актрисата. "Чувствах се беззащитна, още повече, че съм значително по-дребна от него".

През септември, въпреки ограничителната заповед, между двамата отново има инцидент в апартамента на Дениз. Актрисата твърди, че е била бутната по стълбите.

Файпърс от своя страна оспорва всички обвиненията. "Не съм я малтретирал и няма никога да го направя", заяви категорично той пред съда. "Дениз и аз, като много двойки, сме имали своите разногласия, но всякакви твърдения за насилие са категорично неверни", добави той.

