Новини
Любопитно »
Дениз Ричардс през сълзи разкри още подробности за домашното насилие в съда

Дениз Ричардс през сълзи разкри още подробности за домашното насилие в съда

8 Октомври, 2025 07:20 1 136 4

  • дениз ричардс-
  • развод-
  • домашно насилие-
  • арън файпърс

"Често ме стискаше силно за ръцете, крещеше, обиждаше ме", добави още разказа актрисата

Дениз Ричардс през сълзи разкри още подробности за домашното насилие в съда - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неотдавна стана ясно, че Дениз Ричардс се развежда с втория си съпруг Арън Файпърс. В основата за това е домашното насилие, на което е била системно подлагана актрисата, пише flagman.bg.

Заради това Файпърс получи и временна ограничителна заповед. На 6 октомври, двамата бивши съпрузи отново се явиха на изслушване пред съда – и докато дава своите показания, Дениз истински се разчувства, говорейки за насилието, което е преживяла.

Тя заяви, че Файпърс често я е заплашвал, че ще я хвърли през прозореца и че ще изчезне, неща, които са я плашили до смърт. "Често ме стискаше силно за ръцете, крещеше, обиждаше ме", добави още актрисата. "Чувствах се беззащитна, още повече, че съм значително по-дребна от него".

През септември, въпреки ограничителната заповед, между двамата отново има инцидент в апартамента на Дениз. Актрисата твърди, че е била бутната по стълбите.

Файпърс от своя страна оспорва всички обвиненията. "Не съм я малтретирал и няма никога да го направя", заяви категорично той пред съда. "Дениз и аз, като много двойки, сме имали своите разногласия, но всякакви твърдения за насилие са категорично неверни", добави той.

Дениз Ричардс през сълзи разкри още подробности за домашното насилие в съда
Снимкa: Shutterstock


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази е

    4 0 Отговор
    Предната златотърсачка.

    07:26 08.10.2025

  • 2 Този

    6 0 Отговор
    Е много виновен. Не кара до края. Когато стискаш жена за ръцете , трябва да продължиш да ги извиваш , и да и го вкараш. След това да я заблъскаш яко , и тогава ще бъде щастлива а няма да те обвинява в домашно насилие.

    07:44 08.10.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Пешо и приятели!

    07:55 08.10.2025

  • 4 танкист

    1 0 Отговор
    Домашно насилие за тази кукла,само в леглото,докато й уцелиш розовата мишена.

    08:09 08.10.2025