Порасналото "най-красиво момиче в света" се появи на седмицата на модата в Париж (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 12:15 1 945 5

  • най-красивото момиче-
  • модел-
  • тилан блондо-
  • седмицата на модата-
  • париж

Звездата позира в кафяв панталон и риза с дълъг ръкав с V-образно деколте

Порасналото "най-красиво момиче в света" се появи на седмицата на модата в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френският модел Тилан Блондо, която като дете носеше титлата най-красивото момиче в света, се появи на Седмицата на модата в Париж, пише New York Post (NYP).

24-годишният модел присъства на ревюто на Miu Miu, което се проведе в Palais de Iéna, разположен в 16-ти район на Париж. Звездата позира в кафяв панталон и риза с дълъг ръкав с V-образно деколте от марката.

Блондо бе обявена за най-красивото дете в света, когато навърши шест години.

View this post on Instagram

A post shared by Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)


През 2018 г., когато французойката беше на 17 години, тя беше обявена и за най-красивото момиче в света.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Каква

    6 3 Отговор
    Красавица! Превърнала се е в жена, заради която бих пребродил света, за да я намеря.

    12:30 08.10.2025

  • 3 ООрана държава

    5 3 Отговор
    Кой реши че било най крсивото момиче? Виждал съм далеч по

    12:55 08.10.2025

  • 4 глоги

    6 1 Отговор
    ФренскАТА моделКА Тилан Блондо наистина е много красиво момиче!

    13:02 08.10.2025

  • 5 ами,

    1 0 Отговор
    На нашият модел Кристина Милева и двете деца са по-красиви.И момченцето и момиченцето.И дъщеря и Мия по-нищо не отстъпва по външност на рускинчето.Просто майка му е имала повече връзки да го пласира в САЩ.

    13:31 08.10.2025