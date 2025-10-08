Порасналото "най-красиво момиче в света" се появи на седмицата на модата в Париж (ВИДЕО)

Френският модел Тилан Блондо, която като дете носеше титлата най-красивото момиче в света, се появи на Седмицата на модата в Париж, пише New York Post (NYP).
24-годишният модел присъства на ревюто на Miu Miu, което се проведе в Palais de Iéna, разположен в 16-ти район на Париж. Звездата позира в кафяв панталон и риза с дълъг ръкав с V-образно деколте от марката.
Блондо бе обявена за най-красивото дете в света, когато навърши шест години.
През 2018 г., когато французойката беше на 17 години, тя беше обявена и за най-красивото момиче в света.
