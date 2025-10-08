Ема Уотсън излезе с огромен диамантен пръстен и предизвика слухове за годеж (ВИДЕО)

Британската актриса Ема Уотсън развълнува социалните мрежи с детайл от визията си от Седмицата на модата в Париж, пише Instyle.
Звездата от „Хари Потър“ се появи на ревюто на Miu Miu в розова рокля и велурено яке. Феновете бяха привлечени от бижутата ѝ, по-специално от диамантения пръстен на лявата ѝ ръка, което предизвика слухове за годеж.
Според бижутера Филип Доусън, Уотсън е избрала диамантен пръстен с тегло приблизително 1,5 карата.
В същото време самата Уотсън не коментира слуховете за предполагаемия годеж.
