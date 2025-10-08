Новини
Любопитно »
Ема Уотсън излезе с огромен диамантен пръстен и предизвика слухове за годеж (ВИДЕО)

Ема Уотсън излезе с огромен диамантен пръстен и предизвика слухове за годеж (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 12:44 665 6

  • ема уотсън-
  • диамантен пръстен-
  • годеж-
  • седмицата на модата-
  • париж

Уотсън не коментира слуховете за предполагаемия годеж

Ема Уотсън излезе с огромен диамантен пръстен и предизвика слухове за годеж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Ема Уотсън развълнува социалните мрежи с детайл от визията си от Седмицата на модата в Париж, пише Instyle.

Звездата от „Хари Потър“ се появи на ревюто на Miu Miu в розова рокля и велурено яке. Феновете бяха привлечени от бижутата ѝ, по-специално от диамантения пръстен на лявата ѝ ръка, което предизвика слухове за годеж.

View this post on Instagram

A post shared by @evillianpediax


Според бижутера Филип Доусън, Уотсън е избрала диамантен пръстен с тегло приблизително 1,5 карата.

В същото време самата Уотсън не коментира слуховете за предполагаемия годеж.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 1 Отговор
    Цялата е в бижута момата. Да е жива и здрава!

    12:52 08.10.2025

  • 2 и предизвика слухове за

    2 0 Отговор
    писарката че пуска постоянно кифленски пълнежи и уж полуразголени моми без снимки
    вместо да пише какво става по света

    12:54 08.10.2025

  • 3 майстор

    3 0 Отговор
    Емка Ватсон е цялата за целувки!

    12:56 08.10.2025

  • 4 гръндж

    1 0 Отговор
    Полу- и разголени моми има в едни други сайтчета и филмчета,които се гледат след 12.00 часа нощем.

    12:58 08.10.2025

  • 5 кастроли

    1 0 Отговор
    Колко да е огромен този диамантен пръстен? Колкото Луната ли е? Голям,а не огромен!

    13:05 08.10.2025

  • 6 жжжжжж

    0 0 Отговор
    тая нали мразеше мъжете..или..?

    13:47 08.10.2025