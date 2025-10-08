Новини
Светлана Василева разкри, че нейни известни приятелки са спали с Гущеров (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 12:31 1 453 18

Бившата госпожа Гущерова не спира да разпространява шокиращи разкрития за брака си

Светлана Василева разкри, че нейни известни приятелки са спали с Гущеров (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата плеймейтка Светлана Василева отново "почерпи" интернет потребителите с поредна порция шокиращи разкрития за брака си с милионерския наследник Христиан Гущеров. Тя експлозивно разкри, че нейни известни приятелки са спали с бившия ѝ мъж, докато са били заедно.

"Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми – и те дори не знаят, че аз знам. Били сме много близки, заедно по поводи и на децата, не знаех, че са се виждали с мъжа ми. Една от тях беше вкъщи всеки ден", каза тя в подкаста NAYcast.

Василева сподели, че е давала много на онези, които е наричала близки и приятели, но повечето я отсвирили в трудните за нея моменти.

„Всеки ден имах по 50 души на масата си. Храних ги, пращах ги на почивки, подарявах им Шанели и Луи Вютони. На много подарих. Но когато имах проблеми, повечето изчезнаха. От по-известните до мен остана Златка Райкова - тя веднага застана до мен и ми помагаше“, сподели Светлана за отношенията си с хайлайфа в момента.

Блондинката разкри, че децата ѝ все пак страдат за баща си.

„В момента се измъчвам, че не мога да дам всичко това, което искам на моите деца. Синът ми се натъжава, когато види друго момченце с баща му. Какво толкова направих, че моите деца не могат да бъдат щастливи и страдат за баща си. Исках да учат в добри градини и хубави училища, да имат стабилно семейство. Искам да им дам най-доброто и да ги изуча добре. В момента съм долу. Няма нищо срамно. Била съм много горе, видяла съм от всичко. Това повече ме стимулира да ставам по-силна и да живея още по-уникален живот", уточни тя, признавайки, че не е я срам да признае, че в момента е на дъното.

Светлана Василева не отрича, че Гущеров я е гледал като принцеса. Проблемът за нея е, че той е изгубил стимул да живее и не знае какво иска.


  • 1 А аз

    19 0 Отговор
    Съм спал с Василева и нейни "известни приятелки"! На много са известни, за някой лев!

    12:34 08.10.2025

  • 2 УСА боклук

    18 0 Отговор
    Нормално е в тези среди да сеибът един на друг /а/

    12:36 08.10.2025

  • 3 Нека им вярва

    17 0 Отговор
    ...на приятелките си...
    Ами то с такъв тюлен освен да спят що друго им остава...

    12:37 08.10.2025

  • 4 Нека

    13 0 Отговор
    се редуват , да не се ревнуват !

    12:38 08.10.2025

  • 6 Сила

    21 0 Отговор
    Той па егати плейбоя , убавец отсекъде .....левент , красив и надарен !!! Егати повлеканите са били тия ......тинята на тинята !!!

    12:42 08.10.2025

  • 8 пешо

    10 1 Отговор
    верно е само са спали той за друго не става

    Коментиран от #16

    12:51 08.10.2025

  • 9 Дедо

    3 0 Отговор
    Еми млади са искат да са пардашът. Ко да праиш , младост.

    12:53 08.10.2025

  • 10 Този

    2 1 Отговор
    Гущер е имал палава опашка

    13:00 08.10.2025

  • 11 урко

    5 0 Отговор
    Живяли като ВИП-ове с дебелото гущерче, но на заеми и кредити. Не вярвам за толкова години тя да не е виждала и знаела, че той не работи, не изкарва пари и живее на чужд гръб, но това не я е спирало да ходи на луксозни курорти да подарява лъскави парцалки на т.нар. приятелки и да пръска пари, демонстрирайки фалшив лукс във фейсбук. Сега реве, че била на дъното. Ами да бяхте мислили и двамата. Жалко за децата, но тези двамата не ги съжалявам

    Коментиран от #13

    13:20 08.10.2025

  • 13 456

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "урко":

    Е в това въпроса- децата. 4 българчета. Но къде са закрила на детето ,и защо не проверят в каква обстановка живеят тези деца? Явно не е никак подходяща .

    13:41 08.10.2025

  • 14 Урвенски номера

    3 0 Отговор
    Явно въпросната труженичка си е мислила, че луксозния живот ще продължава до безкрайност с парите на дъртия Гущер……но дъртия Гущер патки не пасе, и му е ясно, че тая е била със сина му само заради парите и луксозния начин на живот, и им врътна кранчето. Мислеше явно с 4-те деца цял живот да живее на гърба на тая фамилия, демек подсигурила си е безметежно живуркане. Но си е направила накриво сметката.

    13:49 08.10.2025

  • 16 Пешо, ти си го пробвал ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    От къде знаеш за какво става?

    13:54 08.10.2025

  • 17 аБе,

    1 0 Отговор
    Тази мързелана докога ще обикаля подкастове и вие ще ни я натрапвате.Не съжалявам такива кухи лейки.Всеки сам кове съдбата си.С нищо не е интересна и полезна за обществото дори за децата си.Те растат и един ден ще прочетат и видят всичко за създалите ги безделници.Едва ли ще са щастливи от това.Затова да престане да се вре в публичното пространство и бившия и също а да работят за да се грижат поне финансово за 4 те си деца.

    13:55 08.10.2025

  • 18 Хаха

    0 0 Отговор
    Леле каква житейска "драма", причинена от слободия!
    Навремето дядо ми казваше за такива готованци и нищоправци: "де кривак, де..."!
    Ако вместо къпане в лукс за чужда сметка , да бяха хванали по една мотика, наведени от сутрин до вечер, едва ли щяха да имат подобни "драми", а съвсем други проблеми, пък и нещо полезно щяха да вършат!

    13:56 08.10.2025