Светлана Василева разкри, че нейни известни приятелки са спали с Гущеров (ВИДЕО)

Бившата плеймейтка Светлана Василева отново "почерпи" интернет потребителите с поредна порция шокиращи разкрития за брака си с милионерския наследник Христиан Гущеров. Тя експлозивно разкри, че нейни известни приятелки са спали с бившия ѝ мъж, докато са били заедно.
"Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми – и те дори не знаят, че аз знам. Били сме много близки, заедно по поводи и на децата, не знаех, че са се виждали с мъжа ми. Една от тях беше вкъщи всеки ден", каза тя в подкаста NAYcast.
Василева сподели, че е давала много на онези, които е наричала близки и приятели, но повечето я отсвирили в трудните за нея моменти.
„Всеки ден имах по 50 души на масата си. Храних ги, пращах ги на почивки, подарявах им Шанели и Луи Вютони. На много подарих. Но когато имах проблеми, повечето изчезнаха. От по-известните до мен остана Златка Райкова - тя веднага застана до мен и ми помагаше“, сподели Светлана за отношенията си с хайлайфа в момента.
Блондинката разкри, че децата ѝ все пак страдат за баща си.
„В момента се измъчвам, че не мога да дам всичко това, което искам на моите деца. Синът ми се натъжава, когато види друго момченце с баща му. Какво толкова направих, че моите деца не могат да бъдат щастливи и страдат за баща си. Исках да учат в добри градини и хубави училища, да имат стабилно семейство. Искам да им дам най-доброто и да ги изуча добре. В момента съм долу. Няма нищо срамно. Била съм много горе, видяла съм от всичко. Това повече ме стимулира да ставам по-силна и да живея още по-уникален живот", уточни тя, признавайки, че не е я срам да признае, че в момента е на дъното.
Светлана Василева не отрича, че Гущеров я е гледал като принцеса. Проблемът за нея е, че той е изгубил стимул да живее и не знае какво иска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А аз
12:34 08.10.2025
2 УСА боклук
12:36 08.10.2025
3 Нека им вярва
Ами то с такъв тюлен освен да спят що друго им остава...
12:37 08.10.2025
4 Нека
12:38 08.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
12:42 08.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пешо
Коментиран от #16
12:51 08.10.2025
9 Дедо
12:53 08.10.2025
10 Този
13:00 08.10.2025
11 урко
Коментиран от #13
13:20 08.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 456
До коментар #11 от "урко":Е в това въпроса- децата. 4 българчета. Но къде са закрила на детето ,и защо не проверят в каква обстановка живеят тези деца? Явно не е никак подходяща .
13:41 08.10.2025
14 Урвенски номера
13:49 08.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пешо, ти си го пробвал ли?
До коментар #8 от "пешо":От къде знаеш за какво става?
13:54 08.10.2025
17 аБе,
13:55 08.10.2025
18 Хаха
Навремето дядо ми казваше за такива готованци и нищоправци: "де кривак, де..."!
Ако вместо къпане в лукс за чужда сметка , да бяха хванали по една мотика, наведени от сутрин до вечер, едва ли щяха да имат подобни "драми", а съвсем други проблеми, пък и нещо полезно щяха да вършат!
13:56 08.10.2025