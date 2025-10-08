Новини
Новият водещ на "Игри на волята" Павел си позволява да обижда участниците в ефир

Новият водещ на "Игри на волята" Павел си позволява да обижда участниците в ефир

Зрителите изразиха своето остро недоволство от обидите на Павел

Новият водещ на "Игри на волята" Павел си позволява да обижда участниците в ефир - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Последният епизод на „Игри на волята“ предизвика бурна реакция онлайн заради поведението на водещия Павел Николов. По време на капитанската битка той не спести грубия си сарказъм, който достигна до откровени обиди към играчите: „Ами да си печели битката и да слага край на мъките на останалите… направо ми идва да хвърля бялата кърпа!“

След финала добави още по-остро: „Второто място няма никаква стойност. Ужасяващо представяне на Кристиан и Деси – изморени коне!“

В следващата битка Павел продължи с ироничните подмятания – този път към Дечо, когото нарече „Шрек“, „Мойсей“ и дори сравни с образ от „делфинариум“.

Зрителите не останаха безучастни – социалните мрежи бяха залети от негативни коментари. Мнозина определиха тона на водещия като „все по-агресивен“ и „неподходящ за праймтайм формат“. Има и призиви към продукцията за промяна в отношението към участниците и връщане на уважението в шоуто. Много от зрителите го сравняват с Димо Алексиев, който никога не си е позволявал да показва подобно отношение към участниците.


    22 0 Отговор
    ....расчета са такива.

    15:32 08.10.2025

  • 2 :)))

    14 0 Отговор
    Халка

    15:33 08.10.2025

  • 3 честен ционист

    19 24 Отговор
    Личи си, че Павел за да постигне успех в живота, бая са го унижавали и обиждали, а може и други работи да са му правили.

    Коментиран от #10, #14, #18

    15:37 08.10.2025

  • 4 Трол

    1 4 Отговор
    За пръв път се чувствам заинтригуван от това предаване.

    15:39 08.10.2025

  • 5 Анонимен

    10 2 Отговор
    Много слаб сезон на игри на волята. Гледах едно предаване и спрях.

    Коментиран от #8

    15:41 08.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 трясъ

    22 1 Отговор
    От нашарен с татуировки навсякъде змей,какво друго да очаквате?!

    15:42 08.10.2025

  • 8 Освалдо Риос

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Щото не си гледал версията за китайския пазар.

    15:47 08.10.2025

  • 9 Предаването е на запис

    8 4 Отговор
    За възмутените
    Нищо неможе да се промени
    Още сумати обиди уж ще изрича
    Аз не виждам нищо обидно
    По обидно е да ни лъжат че гладуват а си набавят храна от близки магазини и ятаци им носят

    Коментиран от #11

    15:47 08.10.2025

  • 10 Любопитен

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    А тебе?

    15:50 08.10.2025

  • 11 Венци

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Предаването е на запис":

    А дали се пердашат безразборно из блатото, плажа, резиденцията, стопанството, и у оня хангар?

    15:51 08.10.2025

  • 12 Зрител

    6 4 Отговор
    Той говори това,което му казват да каже най- вероятно.

    15:52 08.10.2025

  • 13 Анонимен

    7 6 Отговор
    Павката е добряк. В това, че се майтапи с участниците няма нищо обидно. Някои от тях не са за този формат, но явно и продукцията иска да вкара малко хумор. Дечо и ветеринарката нямат място там.

    15:53 08.10.2025

  • 14 Ааааааа

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Я кажи оня евреин Давид как прослави еврейското племе-великите строители на пирамиди😂😂😂😂😂😂

    16:00 08.10.2025

  • 15 Разочарован съм

    6 4 Отговор
    И заради него не гледам формата.
    Може да е някакъв певец, но за водещ и то на такова предаване е мнооого назад.
    Нито усет, нито подход към участниците.
    Първите две предавания бяха мъка за мен и семейството. Ни ми е интересен.

    16:01 08.10.2025

  • 16 Дядо Митьо

    9 2 Отговор
    Забрави и той как се гърчеше като глист на терен. Един от най-слабите участници,правеше се все на много поетичен и отнесен с витиевати мисли от фейсбук...Гола вода!

    16:11 08.10.2025

  • 17 ами,

    11 1 Отговор
    Павел беше посредствен играч в предишния сезон,сега си избива комплексите.Дечо бил Шрек от блатото но не вижда себе си,че е кончето на Шрек като се озъби в усмивка.

    16:12 08.10.2025

  • 18 1913

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    То па един успех. :)

    16:16 08.10.2025

  • 19 Ново начало

    2 1 Отговор
    На следващите избори гласувайте задължително за Делян Пеевски!

    16:18 08.10.2025

  • 20 Таня

    0 0 Отговор
    Чудесен е Павката, на който не му харесва да не гледа. Повечето от вас са едно нищо казало нещо, а пък то се оказало НИЩО! Започвайте с оплюването.

    17:14 08.10.2025