Новият водещ на "Игри на волята" Павел си позволява да обижда участниците в ефир

Последният епизод на „Игри на волята“ предизвика бурна реакция онлайн заради поведението на водещия Павел Николов. По време на капитанската битка той не спести грубия си сарказъм, който достигна до откровени обиди към играчите: „Ами да си печели битката и да слага край на мъките на останалите… направо ми идва да хвърля бялата кърпа!“

След финала добави още по-остро: „Второто място няма никаква стойност. Ужасяващо представяне на Кристиан и Деси – изморени коне!“

В следващата битка Павел продължи с ироничните подмятания – този път към Дечо, когото нарече „Шрек“, „Мойсей“ и дори сравни с образ от „делфинариум“.

Зрителите не останаха безучастни – социалните мрежи бяха залети от негативни коментари. Мнозина определиха тона на водещия като „все по-агресивен“ и „неподходящ за праймтайм формат“. Има и призиви към продукцията за промяна в отношението към участниците и връщане на уважението в шоуто. Много от зрителите го сравняват с Димо Алексиев, който никога не си е позволявал да показва подобно отношение към участниците.