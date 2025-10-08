Новини
Селена Гомес не покани на сватбата приятелката си, дарила ѝ бъбрек

Селена Гомес не покани на сватбата приятелката си, дарила ѝ бъбрек

8 Октомври, 2025 20:23

"Благодарна съм, че успях да ѝ помогна“, каза Франсия Райса, когато репортери я попитаха за отношенията ѝ с Гомес

Селена Гомес не покани на сватбата приятелката си, дарила ѝ бъбрек - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица Селена Гомес не покани актрисата Франсия Райса, която ѝ дари бъбрека си, на сватбата си, пише Daily Mail.

През 2017 г. Гомес е диагностицирана с лупус, който причини бъбречната ѝ недостатъчност. Райса, близка приятелка на певицата, става неин донор.

„Знам, че се омъжи и се радвам за нея. Тя е жива, стана милиардерка. Благодарна съм, че успях да ѝ помогна“, каза тя, когато репортери я попитаха за отношенията ѝ с Гомес.

Известно е, че двете жени са прекъсвали контактите си няколко пъти, но по-късно отново са се свързвали. В едно интервю Гомес заявява, че певицата Тейлър Суифт е единствената ѝ приятелка сред знаменитостите, без да споменава Райса.

„Вижте, лекарите ме предупредиха от самото начало за даряването. Ако дарите долар на църква, не питате: „Къде похарчихте моя долар?“ „Благодарна съм, че съм, че е жива и че спасих нечий живот“, подчерта Райса.

В края на септември Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко. Двойката е заедно от 2023 г., а годежът им беше обявен през декември 2024 г.


  • 1 Каква

    26 0 Отговор
    Черна неблагодарност!

    20:25 08.10.2025

  • 2 Хипотетично

    8 7 Отговор
    Може и да си го е купила и пито-платено.

    20:27 08.10.2025

  • 3 и те така

    14 0 Отговор
    Много много неблагодарно!Нищо добро не я чака

    20:27 08.10.2025

  • 4 Да,

    19 0 Отговор
    Няма ненаказано добро. Жалко.

    20:32 08.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааааа...

    10 0 Отговор
    "...че спасих нечий живот..." Нечий! Евала! Върнала ѝ го е.

    20:43 08.10.2025

  • 7 Факт

    5 1 Отговор
    Дарява се от любов и приятелство и не за отплата!

    20:47 08.10.2025

  • 8 Иван С

    7 0 Отговор
    Е, поне част от нея е била на тържеството.

    21:07 08.10.2025

  • 9 Факт

    1 1 Отговор
    Някои хора все одумват другите. Всъщност можело да попитат защо е направила така! Щом го правят за пари!

    21:41 08.10.2025