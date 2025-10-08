Селена Гомес не покани на сватбата приятелката си, дарила ѝ бъбрек

Американската певица Селена Гомес не покани актрисата Франсия Райса, която ѝ дари бъбрека си, на сватбата си, пише Daily Mail.
През 2017 г. Гомес е диагностицирана с лупус, който причини бъбречната ѝ недостатъчност. Райса, близка приятелка на певицата, става неин донор.
„Знам, че се омъжи и се радвам за нея. Тя е жива, стана милиардерка. Благодарна съм, че успях да ѝ помогна“, каза тя, когато репортери я попитаха за отношенията ѝ с Гомес.
Известно е, че двете жени са прекъсвали контактите си няколко пъти, но по-късно отново са се свързвали. В едно интервю Гомес заявява, че певицата Тейлър Суифт е единствената ѝ приятелка сред знаменитостите, без да споменава Райса.
„Вижте, лекарите ме предупредиха от самото начало за даряването. Ако дарите долар на църква, не питате: „Къде похарчихте моя долар?“ „Благодарна съм, че съм, че е жива и че спасих нечий живот“, подчерта Райса.
В края на септември Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко. Двойката е заедно от 2023 г., а годежът им беше обявен през декември 2024 г.
