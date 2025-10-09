Новини
Любопитно »
Доналд Тръмп потвърди, че Пи Диди е искал да бъде помилван (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 14:58 730 5

  • доналд тръмп-
  • пи диди-
  • шон комбс-
  • помилване-
  • затвор-
  • освобождаване-
  • присъда

Рапърът, който бе осъден на 4 години затвор, е поискал да бъде освободен незабавно от американския президент

Доналд Тръмп потвърди, че Пи Диди е искал да бъде помилван (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър и музикален продуцент Шон Комбс, известен с артистичните си имена Пи Диди, Пъф Деди и Лав, се опитва да получи президентско помилване след като получи ефективна присъда, съобщава TMZ, позовавайки се на източници, близки до Белия дом.

Според информацията, представители на Комбс са се свързали с администрацията на президента Доналд Тръмп скоро след като рапърът бе осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с притежание на незаконно оръжие и участие в престъпна група. Въпреки че присъдата все още подлежи на обжалване, екипът му вече е потърсил начини за смекчаване на наказанието чрез президентска намеса.

Доналд Тръмп потвърди пред журналисти във Вашингтон, че е получил молба от името на Комбс. „Наричам го Пъф Деди. Той ме помоли за помилване“, заявил президентът, без да уточнява дали обмисля да удовлетвори искането.

Източници на TMZ твърдят, че човек от най-близкия кръг на Диди е водил директна комуникация с високопоставен служител в Белия дом, който има достъп до президента. Според запознати, контактът е осъществен дискретно, преди темата да стане публична.

Макар Доналд Тръмп и Шон Комбс да се познават от дълги години — включително от времето на телевизионното шоу „Стажантът“, където Тръмп го нарече „добър човек“ — сегашната ситуация поставя президента в деликатна позиция.

Скандалите около Пи Диди през последните месеци доведоха до срив в репутацията му. Редица бивши сътрудници и партньори го обвиниха в сексуално насилие, заплахи и злоупотреба с власт, а Федералното бюро за разследване (FBI) проведе няколко обиски в негови имоти в Маями и Лос Анджелис.

Правни експерти посочват, че евентуално президентско помилване би предизвикало сериозни обществени реакции и вероятно би било политически рисковано за Тръмп, предвид мащаба на обвиненията срещу Комбс. В момента рапърът излежава присъдата си във федерален затвор с повишен режим на сигурност, докато адвокатите му подготвят апелация.

Според американския закон, президентът има право да предоставя помилвания и да намалява наказания, но такива решения обикновено предизвикват интензивен обществен и медиен интерес — особено когато става въпрос за публични фигури от мащаба на Шон Комбс.

Въпреки многобройните обвинения и правни проблеми, Комбс продължава да поддържа своята невинност и настоява, че е жертва на „медийна кампания и политически натиск“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Пъф Пееф вече работи по помилването директно с фамилията на Тръмп.

    15:05 09.10.2025

  • 2 Уса

    3 1 Отговор
    Невинен нгр и циганин няма,зспомнете го.Познвам добре и двете породи

    15:08 09.10.2025

  • 3 събче

    3 0 Отговор
    таз притоплена манджа ни я сервира завчера
    мързи ли ви да проверите в другите вестникарски сайтове какво става по света

    15:14 09.10.2025

  • 4 Другарят Цимент

    1 1 Отговор
    Вървях си бодро в гората,
    миришех бора, смолата,
    Не щеш ли видех Пи Диди,
    сякаш ме боцнаха миди!
    Брат на Дони перчема,
    какво да го правя, праснах му
    един в корема!
    Той се преви и педофилски
    изсъска: имам голяма, президентска
    връзка!
    Ръката сама за Валтера бръкна,
    не щеш ли обаче полиция се пръкна!
    Отперих му няколко здрави шамара,
    той пък взе, че се спъна и сам падна
    в дола: егати кравара!

    15:56 09.10.2025

  • 5 Некой си

    0 1 Отговор
    Да го помилва. Всичко срещу него е за пари от разни цървули!

    16:04 09.10.2025