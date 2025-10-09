Доналд Тръмп потвърди, че Пи Диди е искал да бъде помилван (ВИДЕО)

Американският рапър и музикален продуцент Шон Комбс, известен с артистичните си имена Пи Диди, Пъф Деди и Лав, се опитва да получи президентско помилване след като получи ефективна присъда, съобщава TMZ, позовавайки се на източници, близки до Белия дом.

Според информацията, представители на Комбс са се свързали с администрацията на президента Доналд Тръмп скоро след като рапърът бе осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с притежание на незаконно оръжие и участие в престъпна група. Въпреки че присъдата все още подлежи на обжалване, екипът му вече е потърсил начини за смекчаване на наказанието чрез президентска намеса.

Доналд Тръмп потвърди пред журналисти във Вашингтон, че е получил молба от името на Комбс. „Наричам го Пъф Деди. Той ме помоли за помилване“, заявил президентът, без да уточнява дали обмисля да удовлетвори искането.

Източници на TMZ твърдят, че човек от най-близкия кръг на Диди е водил директна комуникация с високопоставен служител в Белия дом, който има достъп до президента. Според запознати, контактът е осъществен дискретно, преди темата да стане публична.

Макар Доналд Тръмп и Шон Комбс да се познават от дълги години — включително от времето на телевизионното шоу „Стажантът“, където Тръмп го нарече „добър човек“ — сегашната ситуация поставя президента в деликатна позиция.

Скандалите около Пи Диди през последните месеци доведоха до срив в репутацията му. Редица бивши сътрудници и партньори го обвиниха в сексуално насилие, заплахи и злоупотреба с власт, а Федералното бюро за разследване (FBI) проведе няколко обиски в негови имоти в Маями и Лос Анджелис.

Правни експерти посочват, че евентуално президентско помилване би предизвикало сериозни обществени реакции и вероятно би било политически рисковано за Тръмп, предвид мащаба на обвиненията срещу Комбс. В момента рапърът излежава присъдата си във федерален затвор с повишен режим на сигурност, докато адвокатите му подготвят апелация.

Според американския закон, президентът има право да предоставя помилвания и да намалява наказания, но такива решения обикновено предизвикват интензивен обществен и медиен интерес — особено когато става въпрос за публични фигури от мащаба на Шон Комбс.

Въпреки многобройните обвинения и правни проблеми, Комбс продължава да поддържа своята невинност и настоява, че е жертва на „медийна кампания и политически натиск“.