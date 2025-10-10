Кака Лара: "Гледам "Ергенът" и виждам, че това е дъното."

"Гледам "Ергенът“ и показвам на дъщеря ми, че това е дъното.“ Това сподели актрисата Лазара Златарева, по-известна като Кака Лара. Телевизионната водеща разкри, че следи с интерес риалити предаванията, особено "Ергенът“.
"Голяма част от хората си контактуваме със себеподобни. Всеки си мисли, че неговият кръг е единствен. Чрез тези формати виждаш, че има всякакви хора. Това, че не ти харесват, не означава, че не съществуват. Може да не одобрявам това, което виждам, но то е факт. Всеки има телевизор с един милион канала, ако иска, гледа риалити, ако не иска, може да чете книги“, допълва Златарева.
Според актрисата е много важна ролята на семейството за правилната интерпретация.
"14-годишната ми дъщеря Вая не гледа такъв тип формати. Аз я информирам какво се случва в "Ергенът“. Защото се надявам да не е тя утре на мястото на някоя от участничките. Мисля, че човек от всичко може да извади позитиви. Гледам и показвам на дъщеря ми, че това е дъното. Ако родителят не може да направи това, рискува детето му да попадне на същото място и да си търси гадже по сумата в банковата сметка, разказва Кака Лара. Водещата на емблематичното предаване "Милион и едно желания“ се радва, че децата днес имат повече възможности и достъп до различен тип съдържание.
"Има някаква страшна драма в това, че децата в момента живеят с интернет, или нещо от този род. Смятам, че сега имат много повече възможности. На мен не ми се струва никак романтично да чакаш с часове предаване по единствената си телевизия“, заявява категорично Златарева.
Оборва и клишето за обезценяването на театъра и културата като цяло.
"Нямам такова наблюдение. При нас, в театър "Българска армия“, преобладават представленията, за които няма билети. Почти не се случва обратното. Много млади хора ходят на театър. Това е клише от рода на "Изпростява нацията“.
Да, сигурно е така, но е в световен мащаб. Винаги ще има и по-прости, и по-интелигентни хора“, казва Лазара пред "България Днес“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Кака":Тук говорим за КАК Лара, а не за кака ти.
вярно е че света е оцелял
щото не само се е смял,
ала за всяко нещо си има време и място
бих ги разстрелял всичките с калашника през муцуните
пълна отврат и е платено отвън доста южняшки предавания
новини и док филми за NASA останалото е леш
Щом го гледат, значи им харесва.
Щом има съдийки джукеси......
Значи това е новото нормално!
До коментар #3 от "2554":Ами КАК ? Много добре , много добре... Никога няма да злепоставя някоя майсторка , като не призная уменията и !
До коментар #10 от "Анонимен":Стана любопитно вече! Коя е тази откачалка?
