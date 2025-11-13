Робърт де Ниро влиза в политиката с нова партия в опозиция на Доналд Тръмп

Актьорът Робърт де Ниро се включи като публично лице в ново движение, чиято цел е да организира мирна и законна опозиция срещу политическото влияние на Доналд Тръмп. Инициативата е създадена от бившия служител в Министерството на вътрешната сигурност Майлс Тейлър и активиста Ксандър Шулц, предава The Guardian.

Де Ниро обяви участието си чрез видеообръщение, в което заяви, че страната „се нуждае от повече ангажираност от гражданите“ и предупреди, че според него „лидери, управляващи чрез корупция и отмъщение, трябва да бъдат изправени пред отговорност“. Актьорът, отдавна критичен към Тръмп, засили публичните си позиции след серия политически събития през годината.

Robert De Niro: “You can’t just sit on your ass and wait for the insanity and cruelty to pass. You gotta stand up and fight.”https://t.co/de42LiTisx launches today. A club for courageous Americans asking, “WHAT CAN I DO?” pic.twitter.com/IOM4o6zQMd — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) October 29, 2025

Обявяването на движението съвпадна с местните избори в Ню Йорк, Ню Джърси и Вирджиния, които се проведоха на същата дата, на която преди години бе отчетена победата на Доналд Тръмп в президентската надпревара. Организаторите определиха избора на време като „символичен“ и подходящ за начало на по-широка гражданска мобилизация.

Робърт Де Ниро е сред най-видимите холивудски критици на Тръмп от 2016 г. насам. В публични изявления той нееднократно го е определял като „некомпетентен“ и „опасен“. Новата му роля в движението подсилва тенденцията известни личности да участват активно в политически кампании, а не само да дават избирателна подкрепа.

Реакциите към инициативата остават смесени. Поддръжниците на де Ниро смятат, че популярни фигури могат да привлекат внимание към граждански каузи, докато критици предупреждават, че подобни кампании могат да поляризират допълнително обществото и да подсилят противоположни политически позиции.

Според политически анализатори пред движението стоят организационни предизвикателства, включително изграждане на местни структури и привличане на последователи извън средите на шоубизнеса. Засега не е ясно дали инициативата ще се разрасне до устойчива политическа сила или ще остане ограничена до медийно присъствие.