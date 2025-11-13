Новини
Любопитно »
Робърт де Ниро влиза в политиката с нова партия в опозиция на Доналд Тръмп

Робърт де Ниро влиза в политиката с нова партия в опозиция на Доналд Тръмп

13 Ноември, 2025 19:01 439 5

  • робърт де ниро-
  • партия-
  • движение-
  • политика-
  • доналд тръмп-
  • опозиция-
  • съпротива-
  • актьор

В светските среди се говори, че актьорът участва в движение, наречено "Съпротива"

Робърт де Ниро влиза в политиката с нова партия в опозиция на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Робърт де Ниро се включи като публично лице в ново движение, чиято цел е да организира мирна и законна опозиция срещу политическото влияние на Доналд Тръмп. Инициативата е създадена от бившия служител в Министерството на вътрешната сигурност Майлс Тейлър и активиста Ксандър Шулц, предава The Guardian.

Де Ниро обяви участието си чрез видеообръщение, в което заяви, че страната „се нуждае от повече ангажираност от гражданите“ и предупреди, че според него „лидери, управляващи чрез корупция и отмъщение, трябва да бъдат изправени пред отговорност“. Актьорът, отдавна критичен към Тръмп, засили публичните си позиции след серия политически събития през годината.

Обявяването на движението съвпадна с местните избори в Ню Йорк, Ню Джърси и Вирджиния, които се проведоха на същата дата, на която преди години бе отчетена победата на Доналд Тръмп в президентската надпревара. Организаторите определиха избора на време като „символичен“ и подходящ за начало на по-широка гражданска мобилизация.

Робърт Де Ниро е сред най-видимите холивудски критици на Тръмп от 2016 г. насам. В публични изявления той нееднократно го е определял като „некомпетентен“ и „опасен“. Новата му роля в движението подсилва тенденцията известни личности да участват активно в политически кампании, а не само да дават избирателна подкрепа.

Реакциите към инициативата остават смесени. Поддръжниците на де Ниро смятат, че популярни фигури могат да привлекат внимание към граждански каузи, докато критици предупреждават, че подобни кампании могат да поляризират допълнително обществото и да подсилят противоположни политически позиции.

Според политически анализатори пред движението стоят организационни предизвикателства, включително изграждане на местни структури и привличане на последователи извън средите на шоубизнеса. Засега не е ясно дали инициативата ще се разрасне до устойчива политическа сила или ще остане ограничена до медийно присъствие.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За протокола

    1 1 Отговор
    По последни проучвания на Галъп 40% от американските жени имат желание да напуснат и имигрират от САЩ завинаги, както и 19% от мъжете!

    19:05 13.11.2025

  • 2 Неразбрал

    4 1 Отговор
    И какво предлага като алтернатива? Онова, което беше до вчера? Ще краде хляба на демократите?

    19:15 13.11.2025

  • 3 Винкело

    3 1 Отговор
    Те, като одъртеят и им доскучее, почват да правят партии и политики. За развлечение. Ей го на и Доган пак изпълзя.

    19:17 13.11.2025

  • 4 име

    2 0 Отговор
    На 82г Робър Дениро е идеален за президент на САЩ

    19:25 13.11.2025

  • 5 нА държавата на ОТКА....

    1 1 Отговор
    .....ЧАЛКИТЕ СЕ НАГЛЕДАХМЕ, НО ТЕ ПАК ПРОДЪЛЖАВАТ

    19:26 13.11.2025