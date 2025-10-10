Новини
Любопитно »
Водещият Павел се контузи на Арената на "Игри на волята"

10 Октомври, 2025 12:31

Рапърът показа окървавената си ръка в социалните мрежи

Водещият Павел се контузи на Арената на "Игри на волята" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на екстремното риалити „Игри на волята“ Павел Николов притесни последователите си в мрежата, след като публикува снимка на окървавена ръка с голяма лепенка.

Кадърът предизвика вълна от въпроси и притеснения в мрежата. „Доста хора ми писаха с въпрос каква е тази лепенка на ръката ми последните два епизода... Ами да си водещ е не по-малко опасно от това да си участник“, написа Павел с обичайния си сарказъм, опитвайки се да разведри напрежението.

На снимката ясно личи дълбок разрез по дясната му ръка. Според слухове нараняването е станало по време на снимките – вероятно в някоя от екстремните сцени, характерни за шоуто.

Феновете не скриха тревогата си и заляха профила му с коментари: „Павка, пази се, че без теб няма кой да вдига адреналина!“, „Изглежда ужасно, дано не е нещо сериозно!“

За да разсее притеснението Павел дори се пошегува: „В работата ми понякога има повече каскади, отколкото думи.“


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кастроли

    0 0 Отговор
    Дано се оправи човекът!

    12:37 10.10.2025

  • 3 помислих

    0 0 Отговор
    че е седнал на чеп

    12:41 10.10.2025