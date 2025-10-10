Новини
Роби Уилямс пусна ново парче след концерта в София (ВИДЕО)

10 Октомври, 2025 12:58 475 4

  • роби уилямс-
  • нова песен-
  • нов албум-
  • концерт-
  • софия-
  • певец

Песента е част от предстоящия му албум BRITPOP

Роби Уилямс пусна ново парче след концерта в София (ВИДЕО) - 1
Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Събина Андреева

След грандиозния си концерт в София на 28 септември, където хиляди фенове изпяха заедно всички негови класики, Роби Уилямс се завръща с нова музика.

Сингълът “Pretty Face” е поредната вълнуваща стъпка от предстоящия му албум BRITPOP, който ще бъде издаден в началото на 2026 г. Песента отбелязва началото на смело ново музикално приключение и носи характерния хумор, чар и енергия на британския артист, като съчетава типично британско звучене и съвременен поп почерк в мост между класиката и новата ера. Самият Роби споделя за песента:

„Тази песен е любовно писмо до всичко, което обичам в британската музика – хумора, енергията, уязвимостта и малко лудост. BRITPOP е моята възможност да си припомня откъде съм тръгнал и да покажа кой съм днес.“

Звукът на “Pretty Face” комбинира китари, ретро синтове и заразителен припев, а с текстът Роби разказва за противоречието между красотата и славата в типичен тематичен баланс между сарказъм и самоосъзнатост, който феновете познават добре.

В деня на премиерата Роби ще направи две специални изяви – изпълнение на живо в The Graham Norton Show и участие в BBC Radio 1 Live Lounge, където ще представи “Pretty Face” в акустичен вариант. Ден преди това, британеца изнесе ексклузивен концерт в лондонския клуб Dingwalls – най-малкото шоу в кариерата му, обещаващо близък контакт с феновете и чиста, неподправена енергия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волан

    0 1 Отговор
    Къде го е пуснал това ново парче след концерта си в София? От някой мост или в реката?

    Коментиран от #2

    13:01 10.10.2025

  • 2 БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "волан":

    КАЗВА СЕ ДАЙ 200 €.В ЧЕСТ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ 01.01.

    13:05 10.10.2025

  • 3 Помислих лих

    2 0 Отговор
    че парчето ще се нарича ДАИ-БГ.

    13:08 10.10.2025

  • 4 глоги

    0 0 Отговор
    ...британецЪТ изнесе изключителен концерт в лондонския клуб "Звънтящи стени"...

    13:11 10.10.2025