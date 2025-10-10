Роби Уилямс пусна ново парче след концерта в София (ВИДЕО)

След грандиозния си концерт в София на 28 септември, където хиляди фенове изпяха заедно всички негови класики, Роби Уилямс се завръща с нова музика.

Сингълът “Pretty Face” е поредната вълнуваща стъпка от предстоящия му албум BRITPOP, който ще бъде издаден в началото на 2026 г. Песента отбелязва началото на смело ново музикално приключение и носи характерния хумор, чар и енергия на британския артист, като съчетава типично британско звучене и съвременен поп почерк в мост между класиката и новата ера. Самият Роби споделя за песента:

„Тази песен е любовно писмо до всичко, което обичам в британската музика – хумора, енергията, уязвимостта и малко лудост. BRITPOP е моята възможност да си припомня откъде съм тръгнал и да покажа кой съм днес.“

Звукът на “Pretty Face” комбинира китари, ретро синтове и заразителен припев, а с текстът Роби разказва за противоречието между красотата и славата в типичен тематичен баланс между сарказъм и самоосъзнатост, който феновете познават добре.

В деня на премиерата Роби ще направи две специални изяви – изпълнение на живо в The Graham Norton Show и участие в BBC Radio 1 Live Lounge, където ще представи “Pretty Face” в акустичен вариант. Ден преди това, британеца изнесе ексклузивен концерт в лондонския клуб Dingwalls – най-малкото шоу в кариерата му, обещаващо близък контакт с феновете и чиста, неподправена енергия.