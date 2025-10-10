69-годишната Крис Дженър изуми с момичешки вид (ВИДЕО)

Американската телевизионна звезда Крис Дженър показа в Instagram резултатите от радикалната си промяна на имиджа, с което развълнува феновете си.
69-годишната бизнесдама се появи пред камерата, облечена в черно кожено яке. Тя позира със златно колие и изумруд, лек грим и нова прическа. Звездата беше боядисала черните си кичури в русо.
Феновете бяха изумени от новия външен вид на знаменитостта. „Как е възможно това? Разбирам, че е за пари, но все пак“, „Крис се превръща в Ким, а Ким се превръща в Крис“, „Тя намери кладенец на младостта и не каза на никого“, „Изглеждаш толкова млада“, „Това момиче не може да е на повече от 25. Кълна се!“ — изразиха те мнението си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
20:07 10.10.2025
2 СКОРО
20:10 10.10.2025
3 Положението
Коментиран от #4
20:12 10.10.2025
4 не се тревожи
До коментар #3 от "Положението":никога няма да я видиш на живо едва ли ще дойде в българия още по-малко пък в някое село
20:17 10.10.2025
5 Пердашян
20:19 10.10.2025