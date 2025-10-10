Новини
69-годишната Крис Дженър изуми с момичешки вид (ВИДЕО)

69-годишната Крис Дженър изуми с момичешки вид (ВИДЕО)

10 Октомври, 2025 20:05

Феновете бяха изумени от новия външен вид на знаменитостта

69-годишната Крис Дженър изуми с момичешки вид (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската телевизионна звезда Крис Дженър показа в Instagram резултатите от радикалната си промяна на имиджа, с което развълнува феновете си.

69-годишната бизнесдама се появи пред камерата, облечена в черно кожено яке. Тя позира със златно колие и изумруд, лек грим и нова прическа. Звездата беше боядисала черните си кичури в русо.


Феновете бяха изумени от новия външен вид на знаменитостта. „Как е възможно това? Разбирам, че е за пари, но все пак“, „Крис се превръща в Ким, а Ким се превръща в Крис“, „Тя намери кладенец на младостта и не каза на никого“, „Изглеждаш толкова млада“, „Това момиче не може да е на повече от 25. Кълна се!“ — изразиха те мнението си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Ф устата.

    20:07 10.10.2025

  • 2 СКОРО

    1 2 Отговор
    Богатите ще живеят по 400 години, а бедните ще умират на 75 преди пенсия.

    20:10 10.10.2025

  • 3 Положението

    2 2 Отговор
    Става международно (опасно)! Тая като нищо ще ме лъзне да и го лъзна и да ме е яд после.

    Коментиран от #4

    20:12 10.10.2025

  • 4 не се тревожи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Положението":

    никога няма да я видиш на живо едва ли ще дойде в българия още по-малко пък в някое село

    20:17 10.10.2025

  • 5 Пердашян

    0 0 Отговор
    Рептили!

    20:19 10.10.2025