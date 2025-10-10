Вагиналният отвор - мястото за "плитък" секс с дълбоко удоволствие

Сексологът Бруна Коелю заяви, че мъжете могат да засилят удоволствието на партньорката си в леглото чрез т.нар. плитък или повърхностен секс. Тя описа този необичаен метод в интервю за Metropoles.
Както обясни Коелю, повърхностният секс включва умишлено стимулиране на вагиналния отвор с пръсти, играчки или каквото и да е друго, което не прониква твърде дълбоко. Тя обяснява, че това е така, защото тази област съдържа голям брой нервни окончания.
Специалист посъветва мъжете да използват нежни, бавни движения вместо резки тласъци и дълбоко проникване.
„Тази практика позволява изследване на други области на вагината, които не се вземат предвид в традиционния секс поради липса на сексуално образование“, добави тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гоги
До коментар #1 от "Мъж":Божидара Найденова и Ели Стоянова са същите един дол дренки , дай им само измийни камини и издухали гарнитури
23:35 10.10.2025
5 А и не само
До коментар #1 от "Мъж":Ами и с крокодили себеподобни кривомуцунести
23:36 10.10.2025
6 Хасан
Аз го искам целия в мене!
23:42 10.10.2025
7 Анонимен
23:53 10.10.2025
8 Факт
23:57 10.10.2025
9 Супа от камъчета
23:57 10.10.2025
10 Гей-Варна 🏳️🌈
1. Аз съм в актива
2. Аз съм в пасива
3. Сядам на дилдо с г🍑за си
00:43 11.10.2025