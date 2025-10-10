Вагиналният отвор - мястото за "плитък" секс с дълбоко удоволствие

Сексологът Бруна Коелю заяви, че мъжете могат да засилят удоволствието на партньорката си в леглото чрез т.нар. плитък или повърхностен секс. Тя описа този необичаен метод в интервю за Metropoles.

Както обясни Коелю, повърхностният секс включва умишлено стимулиране на вагиналния отвор с пръсти, играчки или каквото и да е друго, което не прониква твърде дълбоко. Тя обяснява, че това е така, защото тази област съдържа голям брой нервни окончания.

Специалист посъветва мъжете да използват нежни, бавни движения вместо резки тласъци и дълбоко проникване.

„Тази практика позволява изследване на други области на вагината, които не се вземат предвид в традиционния секс поради липса на сексуално образование“, добави тя.