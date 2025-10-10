Новини
Вагиналният отвор - мястото за "плитък" секс с дълбоко удоволствие

10 Октомври, 2025 23:30 1 256 10

  • вагинален отвор-
  • секс-
  • плитък-
  • повърхностен-
  • удоволствие-
  • бруна коелю

Повърхностният секс включва умишлено стимулиране на вагиналния отвор с пръсти, играчки или каквото и да е друго, което не прониква твърде дълбоко

Вагиналният отвор - мястото за "плитък" секс с дълбоко удоволствие - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексологът Бруна Коелю заяви, че мъжете могат да засилят удоволствието на партньорката си в леглото чрез т.нар. плитък или повърхностен секс. Тя описа този необичаен метод в интервю за Metropoles.

Както обясни Коелю, повърхностният секс включва умишлено стимулиране на вагиналния отвор с пръсти, играчки или каквото и да е друго, което не прониква твърде дълбоко. Тя обяснява, че това е така, защото тази област съдържа голям брой нервни окончания.

Специалист посъветва мъжете да използват нежни, бавни движения вместо резки тласъци и дълбоко проникване.

„Тази практика позволява изследване на други области на вагината, които не се вземат предвид в традиционния секс поради липса на сексуално образование“, добави тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гоги

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Божидара Найденова и Ели Стоянова са същите един дол дренки , дай им само измийни камини и издухали гарнитури

    23:35 10.10.2025

  • 5 А и не само

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Ами и с крокодили себеподобни кривомуцунести

    23:36 10.10.2025

  • 6 Хасан

    0 2 Отговор
    Как само главичката бе?
    Аз го искам целия в мене!

    23:42 10.10.2025

  • 7 Анонимен

    1 1 Отговор
    Откога тези мъже го имат?

    23:53 10.10.2025

  • 8 Факт

    0 2 Отговор
    Това е вторично,в основата е стимулиране на клитора

    23:57 10.10.2025

  • 9 Супа от камъчета

    0 2 Отговор
    С други думи, ако жената, поради бурно начало или нещо, още не е видяла, че не сте с голям размер, трябва да прилагате майсторски техники, за да я предпазите от разочарование след това.

    23:57 10.10.2025

  • 10 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Продавам видео!

    1. Аз съм в актива
    2. Аз съм в пасива
    3. Сядам на дилдо с г🍑за си

    00:43 11.10.2025