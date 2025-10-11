Кичка Бодурова съблече Филип Буков в ефир и му каза, че си търси зет

Естрадната звезда Кичка Бодурова предизвика смях и фурор с участието си в шоуто „Аз обичам България“ по bTV тази седмица.
Макар, че имаше шанс да завърти няколко пъти „Колелото на съдбата“, то не ѝ донесе мечтаните точки и голямата победа в обичаната игра. Но изглежда, че появата в телевизията ѝ поднесе възможност за нещо още по-интересно – потенциален зет, предава Шоу Блиц.
Млад, чаровен, атлетичен, че и много умен - актьорът Филип Буков, капитан на нейния отбор, не само я впечатли като водач в играта, но и успя да спечели симпатиите на Кичка. След като Алекс Сърчаджиева сподели, че бабата на Буков му търси жена, Кичка не остана по-назад и веднага подметна, че тя пък си търси български зет.
По време на играта „Анаграма“ Кичка Бодурова подложи на своеобразен тест бъдещия си мускулест зет, командвайки го без почивка – през цялото време предлагаше думи и командваше напред-назад, а докато Филип Буков и Владо Николов чинно носеха буквите.
Не само това, но тя го накара и да свали дрехите, за да се увери в качествата му.
Изглежда, че освен с музикален талант, Кичка Бодурова разполага и с нюх за готини мъже, а защо не и за кандидат-зет за осиновената си дъщеря, която живее в Америка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мьрсулана 💋🍌
16:31 11.10.2025
2 Пич
16:35 11.10.2025
3 Много над вас
16:42 11.10.2025
4 Бендида
Коментиран от #7, #12
16:45 11.10.2025
5 Абе
16:45 11.10.2025
6 Ужасен ужас
Коментиран от #9
16:46 11.10.2025
7 Абе
До коментар #4 от "Бендида":Кичка обичка некой друса дртата пи ч ка.
Коментиран от #10, #14
16:47 11.10.2025
8 Дъщеря ѝ
16:48 11.10.2025
9 Така
До коментар #6 от "Ужасен ужас":Става когато една вървежна жена установи, че е дошло времето в което никой не я забелязва!
16:49 11.10.2025
10 Ама
До коментар #7 от "Абе":Нема желаещи вече!
16:50 11.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Танас
До коментар #4 от "Бендида":знам е,скачаше и срещу Славун. Ма срещу пари и тя е в кюпа
17:04 11.10.2025
13 Ивелин Михайлов
17:33 11.10.2025
14 Исторически парк
До коментар #7 от "Абе":Търси зет на сина си?!
17:34 11.10.2025
15 хе хе
17:41 11.10.2025