Кичка Бодурова съблече Филип Буков в ефир и му каза, че си търси зет

Естрадната звезда Кичка Бодурова предизвика смях и фурор с участието си в шоуто „Аз обичам България“ по bTV тази седмица.

Макар, че имаше шанс да завърти няколко пъти „Колелото на съдбата“, то не ѝ донесе мечтаните точки и голямата победа в обичаната игра. Но изглежда, че появата в телевизията ѝ поднесе възможност за нещо още по-интересно – потенциален зет, предава Шоу Блиц.

Млад, чаровен, атлетичен, че и много умен - актьорът Филип Буков, капитан на нейния отбор, не само я впечатли като водач в играта, но и успя да спечели симпатиите на Кичка. След като Алекс Сърчаджиева сподели, че бабата на Буков му търси жена, Кичка не остана по-назад и веднага подметна, че тя пък си търси български зет.

По време на играта „Анаграма“ Кичка Бодурова подложи на своеобразен тест бъдещия си мускулест зет, командвайки го без почивка – през цялото време предлагаше думи и командваше напред-назад, а докато Филип Буков и Владо Николов чинно носеха буквите.

Не само това, но тя го накара и да свали дрехите, за да се увери в качествата му.

Изглежда, че освен с музикален талант, Кичка Бодурова разполага и с нюх за готини мъже, а защо не и за кандидат-зет за осиновената си дъщеря, която живее в Америка.