Новини
Любопитно »
Кичка Бодурова съблече Филип Буков в ефир и му каза, че си търси зет

Кичка Бодурова съблече Филип Буков в ефир и му каза, че си търси зет

11 Октомври, 2025 16:29 834 15

  • филип буков-
  • актьор-
  • зет-
  • кичка бодурова-
  • бтв-
  • певица

Певицата подложи на изпитания актьора по време на участието им в "Аз обичам България"

Кичка Бодурова съблече Филип Буков в ефир и му каза, че си търси зет - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естрадната звезда Кичка Бодурова предизвика смях и фурор с участието си в шоуто „Аз обичам България“ по bTV тази седмица.

Макар, че имаше шанс да завърти няколко пъти „Колелото на съдбата“, то не ѝ донесе мечтаните точки и голямата победа в обичаната игра. Но изглежда, че появата в телевизията ѝ поднесе възможност за нещо още по-интересно – потенциален зет, предава Шоу Блиц.

Млад, чаровен, атлетичен, че и много умен - актьорът Филип Буков, капитан на нейния отбор, не само я впечатли като водач в играта, но и успя да спечели симпатиите на Кичка. След като Алекс Сърчаджиева сподели, че бабата на Буков му търси жена, Кичка не остана по-назад и веднага подметна, че тя пък си търси български зет.

По време на играта „Анаграма“ Кичка Бодурова подложи на своеобразен тест бъдещия си мускулест зет, командвайки го без почивка – през цялото време предлагаше думи и командваше напред-назад, а докато Филип Буков и Владо Николов чинно носеха буквите.

Не само това, но тя го накара и да свали дрехите, за да се увери в качествата му.

Кичка Бодурова съблече Филип Буков в ефир и му каза, че си търси зет

Изглежда, че освен с музикален талант, Кичка Бодурова разполага и с нюх за готини мъже, а защо не и за кандидат-зет за осиновената си дъщеря, която живее в Америка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсулана 💋🍌

    4 1 Отговор
    пожелавам синът й докара зет

    16:31 11.10.2025

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    А Кичка наясно ли е че ще си вземе снаха ?

    16:35 11.10.2025

  • 3 Много над вас

    2 1 Отговор
    Пу да се изхрача върху вас българи долни

    16:42 11.10.2025

  • 4 Бендида

    11 1 Отговор
    Госпожа Кичка скачаше срещу простащината в ефира. Сега съблича някакъв артист в ефир, явно това не е простащина, но пък предаването се нарича ,,Аз обичам България". Кичка обича ли такава България?

    Коментиран от #7, #12

    16:45 11.10.2025

  • 5 Абе

    1 1 Отговор
    Ма тоа е педраз ма.

    16:45 11.10.2025

  • 6 Ужасен ужас

    4 1 Отговор
    Тая Кучка Бодурова не спря да се излага в последно време

    Коментиран от #9

    16:46 11.10.2025

  • 7 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бендида":

    Кичка обичка некой друса дртата пи ч ка.

    Коментиран от #10, #14

    16:47 11.10.2025

  • 8 Дъщеря ѝ

    2 0 Отговор
    беше стотина кила , сега може да е и повече .

    16:48 11.10.2025

  • 9 Така

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасен ужас":

    Става когато една вървежна жена установи, че е дошло времето в което никой не я забелязва!

    16:49 11.10.2025

  • 10 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Нема желаещи вече!

    16:50 11.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Танас

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бендида":

    знам е,скачаше и срещу Славун. Ма срещу пари и тя е в кюпа

    17:04 11.10.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Аз обичам порнария 🙄🤮

    17:33 11.10.2025

  • 14 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Търси зет на сина си?!

    17:34 11.10.2025

  • 15 хе хе

    0 0 Отговор
    Кичке, виж само с какви обувки се е дюсдисал и пак си помисли!

    17:41 11.10.2025