Почина актрисата Даян Кийтън

11 Октомври, 2025 23:36, обновена 11 Октомври, 2025 22:43 1 630 10

79-годишната актриса доби популярност с ролята си като Кей Адамс-Корлеоне във филмовата поредица „Кръстникът“

Даян Кийтън
Снимка: YouTube
Актрисата Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст, съобщи USA Today, цитирана от dariknews.bg, позовавайки се на списание People.

Носителката на „Оскар“ доби широка популярност през 70-те години с ролята си като Кей Адамс-Корлеоне във филмовата поредица „Кръстникът“.

Престижната ѝ кариера продължи с роли в „Клуб „Първа съпруга“, „Невъзможно твой“ и „Ани Хол“, която ѝ донесе награда „Оскар“ в категорията за най-добра актриса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
