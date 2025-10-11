Почина актрисата Даян Кийтън

Овен

Овен (21.03 - 20.04) Неделята може да започне с напрежение в отношенията, но ще успеете да намерите баланс. През деня ще Ви се прииска повече уют и спокойствие. Вечерта е подходяща за време със семейството.

Риби (20.02 - 20.03) Неделята започва с емоционални колебания, но постепенно ще се усещате по-балансирани. Денят ще Ви даде възможност да се обърнете към близките си. Вечерта ще бъде изпълнена с хармония.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще имате по-чувствително начало на деня. Важно е да не се поддавате на излишни емоции. Вечерта ще Ви донесе спокойствие и ново вдъхновение.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта може да донесе повече напрежение и да Ви постави пред предизвикателства. През деня ще усетите нужда от повече стабилност. Вечерта ще намерите хармония и равновесие.

Стрелец (23.11 - 22.12) Неделя може да започне с напрежение в общуването, но ще завърши по-леко. Денят ще Ви даде възможност да се съсредоточите върху важните за Вас хора. Вечерта ще бъде изпълнена с топлина.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще усетите по-силна емоционална дълбочина. Сутринта може да Ви постави на изпитание, но следобед ще намерите повече хармония. Денят е благоприятен за вътрешно съсредоточаване.

Везни (24.09 - 23.10) Неделя ще започне с известни предизвикателства, но ще завърши по-спокойно. Важно е да не позволявате на дребни недоразумения да нарушат хармонията Ви. Вечерта е подходяща за почивка.

Дева (24.08 - 23.09) Сутринта може да донесе напрежение в разговорите. Важно е да бъдете по-търпеливи и деликатни. Вечерта ще Ви донесе усещане за вътрешен мир.

Лъв (24.07 - 23.08) Неделята може да започне с емоционални предизвикателства. През деня ще намерите вътрешна яснота и ще усетите повече топлина. Вечерта е подходяща за приятни моменти у дома.

Рак (22.06 - 23.07) Денят ще Ви донесе силно желание за уют и домашна близост. Възможни са напрегнати моменти сутринта, но следобед ще усетите прилив на спокойствие. Вашата чувствителност ще създаде хармонична атмосфера.

Близнаци (22.05 - 21.06) Неделя ще започне по-емоционално и може да Ви създаде усещане за напрежение. В хода на деня ще намерите повече хармония. Вечерта ще бъде подходяща за спокойни разговори.