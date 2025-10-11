Почина актрисата Даян Кийтън

Актрисата Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст, съобщи USA Today, цитирана от dariknews.bg, позовавайки се на списание People.
Носителката на „Оскар“ доби широка популярност през 70-те години с ролята си като Кей Адамс-Корлеоне във филмовата поредица „Кръстникът“.
Престижната ѝ кариера продължи с роли в „Клуб „Първа съпруга“, „Невъзможно твой“ и „Ани Хол“, която ѝ донесе награда „Оскар“ в категорията за най-добра актриса.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цецо
Коментиран от #5, #7
23:09 11.10.2025
3 Факт
Коментиран от #6
23:13 11.10.2025
4 Хубво
23:22 11.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Цецо":Еда , тя простотията не ходи по хората а по дърветата
Коментиран от #8
23:47 11.10.2025
8 Цецо
До коментар #7 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Когато дойдеш да ти поправя колата, ще го направя перфектно. Това значи ли, че си в огромна простотия като не можеш да си я поправиш?
Коментиран от #9, #10
23:55 11.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аз не идвам при прости
До коментар #8 от "Цецо":като теб да ми сменят маслото но знам коя е Даян Кийтън. Никакъв шанс да докарам при теб автомобил си да ми смениш накладка или биалетка защото и затова не ставаш.
00:03 12.10.2025