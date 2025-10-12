Надгробна плоча от Древен Рим бе открит случайно в двор в Ню Орлиънс

Необичайна археологическа находка изненада семейство от Ню Орлиънс, след като при разчистване на двора си откриха римска надгробна плоча от II век, принадлежала на войник от преторианския флот на Римската империя.

Според анализ на археолога Д. Райън Грей от Университета на Ню Орлиънс, находката е автентична и вероятно е била донесена от Италия след Втората световна война. В интервю за Live Science специалистът пояснява, че обикновено подобни сигнали от граждани се оказват погрешни тревоги — например природни камъни с необичайна форма. „Но този случай беше различен. Веднага щом видях снимката на надписа, осъзнах, че става дума за нещо много по-старо“, заявява Грей.

Плочата е открита от Даниела Санторо, антрополог в университета „Тулейн“, и съпруга ѝ Аарън Лоренц в задния двор на дома им в историческия квартал Керълтън. Камъкът е с размери около 30 на 35 сантиметра и е покрит с плътен латински надпис, внимателно издялан в мрамора.

🔴BREAKING: Couple in U.S. Unearth Roman Tombstone in Their Garden



In New Orleans, a couple cleaning their yard uncovered a 1,900-year-old Roman tombstone dedicated to Sextus Congenius Verus, a naval soldier of the Misenum Praetorian Fleet.

Experts traced the Latin inscription,… pic.twitter.com/9HWbTYrY7W — History Content (@HistContent) October 8, 2025

Преводът на текста гласи: „На духовете на мъртвите. Секст Конгений Вер, войник от преторианския флот Мизененсис, от племето на бесите (в Тракия), живял 42 години, служил 22 години на триремата Асклепий. Атил Кар и Ветий Лонгин, негови наследници, издигнаха този паметник на достойния човек.“

Текстът показва, че войникът произхождал от Тракия (днешна Северна Гърция и Южна България) и служил във военноморските сили на Римската империя. Въпросът, който остава без ясен отговор, е как този паметник е попаднал в Съединените щати.

Проверка на археологически архиви разкрива, че надписът е бил регистриран още през XIX век върху надгробна плоча, открита в района на Чивитавекия — древно пристанище на около 64 километра северозападно от Рим. Експонатът е бил част от колекцията на местния музей, разрушен по време на съюзническите бомбардировки през Втората световна война, след което предметът е обявен за изчезнал.

Археологът Райън Грей предполага няколко възможни сценария. Плочата може да е била взета от американски войник като сувенир след освобождението на Италия през 1944 г., или да е попаднала на пазара за антики в следвоенните години и по-късно да е купена от турист.

В момента Санторо и Лоренц работят съвместно с властите в САЩ и Италия за връщане на артефакта в Чивитавекия.

„Това е рядък случай, в който любопитството на един собственик на дом доведе до разкриване на предмет с изключителна историческа стойност,“ посочва Грей. „Макар вероятно никога да не разберем как точно надгробната плоча на Секст Конгений Вер е достигнала до Ню Орлиънс, сега тя е в безопасност и предстои да се върне там, където принадлежи — в музейна среда.“