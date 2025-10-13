Новини
Любопитно »
Нети пред Мон Дьо за осиновителката си: "Тя никога не ми е казвала "Обичам те!""

Нети пред Мон Дьо за осиновителката си: "Тя никога не ми е казвала "Обичам те!""

13 Октомври, 2025 07:51 1 112 11

  • нети-
  • антоанета добрева-
  • мон дьо-
  • осиновителка-
  • майка

Тя говори много откровено за отношенията с осиновителката ѝ

Нети пред Мон Дьо за осиновителката си: "Тя никога не ми е казвала "Обичам те!"" - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"В един определен дълъг период се стараех максимално да се загрозя, за да не ми каже някой, когато съм играла нещо "Беше много красива". Това за мен беше най-лошото". Това сподели Нети в интервю за Мариян Станков - Мон Дьо, пише plovdiv24.bg.

"Последните години, като се погледна, казвам: "Добре си, бе. Много, много си добре", откровена е актрисата, която казва, че когато се оставя да я води животът, винаги е било правилно.

"Старая се да съм автентична във всеки момент. Въпреки че когато говорим за жена, артистка, коя си точно ти, никога не е много ясно", казва още Антоанета Добрева.

Тя говори много откровено за отношенията с осиновителката ѝ.

"Много пъти съм я питала: кажи ми истината, аз не съм твое дете. И сега разбирам, колко ѝ е било болезнено... Ние не се прегръщахме много и тя никога не ми е казвала "Обичам те!". Не знам дали тя ще бъде за мен истинската ми майка". "Това, че съм женена за Дони, дълги години слагаше някакво клеймо върху мен, че съм хванала дет' се вика "Господ за шлифера", признава Нети и развеселява Мон Дьо, че с Дони е много трудно и дори не трябва да се спори.

"Това дето казват, че е осарник, змиярник..., непрекъснато все ми даваха аз да играя главните роли и това дразнеше", вдига театралните завеси Нети. В анонса Нети бърше сълзите си, макар да не става ясно точно в кой момент от откровения разговор. Тя пита Мон Дьо дали и друг път е разплаквал някого само с въпрос: "Просто, защото ти е красив въпросът"

"Тя не е ничий дубльор. Не на сцената. Не в живота. Не в собствената си история. Осиновена – но не и изгубена. Красота – която е била и оръжие, и присъда. Съпруга – но не и сянка. Актриса и певица – но преди всичко жена, която не се страхува да каже: "Не знам дали тя някога ще бъде истинската ми майка." Това не е разговор за славата. Това е разпит за истината. За лъжите, които наричаме любов. За тишината, която звучи по-силно от аплодисментите. И за онази вътрешна сила, която те кара да се изправиш, дори когато животът е решил, че няма да ти каже цялата истина", описа интервюто си с Нети Мон Дьо.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нейният

    13 1 Отговор
    Ждрольо не може да си свърши мъжката работа за да и грейнат очите ! Вместо да откачи с такава жена и да и се завира навсякъде , тоя откачи да се завира по пещери в Тибет !

    08:00 13.10.2025

  • 3 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    08:04 13.10.2025

  • 4 Анонимен

    10 0 Отговор
    Не на всеки се дава да бъде обичан. Важното да обича!

    08:12 13.10.2025

  • 5 хаберих

    5 0 Отговор
    В дом за слаботелесни развеждат отговорен другар из стаите. По едно време влизат в една стая, а там няма никого. След дълго оглеждане забелязват един да хвърчи близо до тавана и надзирателят се ядосал:
    - Ех, чистачката пак чисти с прахосмукачката на горния етаж!

    08:14 13.10.2025

  • 6 Поп Станчо

    7 2 Отговор
    Ама те е отгледала на това не си ли благодарна сигурно в дома по добре щяха да те гледат . Неблагодарница си

    08:20 13.10.2025

  • 7 Не всеки

    7 2 Отговор
    го казва , но това е без значение .

    08:20 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Има

    5 1 Отговор
    Взаимност!

    08:22 13.10.2025

  • 10 В днешно

    4 2 Отговор
    време некадърността на актьорите се крие със словоизлияния по медиите! Ако бяха истински актьори нямаше да висят по всички шоупрограми в телевизиите а ще играеха в театъра.

    08:25 13.10.2025

  • 11 Елизабет Цветанова кахъра

    0 2 Отговор
    Аз съм единствената българка която при полов акт с любимия ми си помагам с пръстите. Само 7 см му е 🤭😂🤣🤣🤭

    08:37 13.10.2025