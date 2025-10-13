Новини
Светльо Витков за Слави Трифонов: "Страхливецът умира всеки Божи ден!"

Светльо Витков за Слави Трифонов: "Страхливецът умира всеки Божи ден!"

13 Октомври, 2025 08:39

  • светльо витков-
  • слави трифонов

"Битката ми с теб приключи.", заяви Витков във Фейсбук

Светльо Витков за Слави Трифонов: "Страхливецът умира всеки Божи ден!" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова

Светльо Витков се обърна към Слави Трифонов чрез социалната мрежа. Той публикува отворено писмо към лидера на ИТН, придружено със снимки от тяхно общо участие в миналото, пише plovdiv24.bg.

"Битката ми с теб приключи. Без победител. Не те мразя, защото никога не съм те обичал. Не те уважавам, защото съм те уважавал. Не съм ти вярвал, за да ме разочароваш. Не мога да те съжалявам, защото съм също смъртен", написа Витков и продължи:

Какъв е смисълът на един човешки живот, ако не си го изживял достойно и колкото се може по-почтено?

Какъв е смисълът на всички натрупани пари и притежания, ако не те правят щастлив?

За какво ти беше да влизаш в политиката, след като си толкова зависим?

Какво ще оставиш след себе си, ако не омразата на тези, които те обичаха и ти вярваха?

Живеем един живот и всеки плаща цената за това, което иска, с това, което има и е готов да жертва.

Фауст… душата…дявола… но накрая идва и чека за разплащане.

Заслужаваше ли си?

Тръгваме си от този свят без нищо, но оставяме след себе си това, което сме дали или взели от другите…

Така ни помнят.

Колкото до умирането, ще кажа това:

Мъжът умира само веднъж, докато страхливецът умира всеки Божи ден!

Искаше да бъдеш мъж, поне накрая се дръж като такъв!"


  • 1 мъкаааа

    106 1 Отговор
    Суафчо 3-фонов е гадно същество!

    08:41 13.10.2025

  • 2 Еми

    119 2 Отговор
    Излезе по-голяма пОдка отколкото го мислехме

    08:43 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    107 0 Отговор
    Слави е долно същество!

    08:45 13.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 айде айде

    48 8 Отговор
    и по-големи сме виждалЕ.. иначе и Витко живееше за своя сметка, ама до едно време докато не стана кандидат и докато не взема субсидиите. На маса сме много силни, ама на практика - манджата е с пари. И Витко и Трифко и двамата са толкова кадърни артисти, че с пеене и зяене не могат 2 лева да вържат

    08:47 13.10.2025

  • 7 един непознат

    38 5 Отговор
    Светльо, Светьло... стана и ти известен с едни псувни и лиготии, И аз ги слушах. Не ме обогатиха с нищо,
    Но както и да е....
    Важното е, че си остана верен на себе си.
    И си прав в този текст, макар и с лошо качество написан.
    Да усещаш че твориш собствения си живот и историята върви с приет риск - всеки ден. Без старх, Усещането за свобода е неописуемо. Няма човек който го е изпитал и да приеме робството и зависимостите. Тези, зависимите лица, те никога не са го изпитвали.
    Ти поне това имаш - това чувство.
    Обаче - хгич недей да лежиш на стари лаври, Дотук продукцията ти беше лейм. Опитай да направиш нещо смислено - в изкуството или политиката или обществото, както ти дойде, Имаш поенциала по принцип.

    08:48 13.10.2025

  • 8 Критика към Слави Трифонов

    59 1 Отговор
    Това писмо е повече от нападка — то е философска критика за изгубеното достойнство в политиката и човешките отношения. Независимо от конкретните им лични отношения, посланието на Витков резонира с чувството на много българи: умора от компромиси, липса на почтеност и жажда за автентичност.

    08:49 13.10.2025

  • 9 Тон и послание

    33 0 Отговор
    Витков използва философски и почти литературен стил – близък до морална проповед. Това не е просто критика, а вид равносметка – не само към Трифонов, но и към самия себе си и обществото. Той говори за достойнство, чест, смисъл и цена на изборите, което му придава универсален характер.

    08:50 13.10.2025

  • 10 Разумен

    24 1 Отговор
    Макар писмото да е адресирано лично до Слави, то всъщност е метафора за разочарованието от българската публичност и политиката. И двамата – Трифонов и Витков – са музиканти, които направиха преход към политиката, но с различен резултат. Писмото звучи като признание за провал на една идея: че „честните и различните“ могат да променят системата.

    08:51 13.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Черни дрехи... за фасон

    46 0 Отговор
    Славчо се изложи, но когато пристана на Бойко, сега каквото и да направи или предложи вече е в рамките на тази случка.

    08:52 13.10.2025

  • 13 Морален акцент

    31 0 Отговор
    Изречения като „Мъжът умира само веднъж, докато страхливецът умира всеки Божи ден“ носят тежък символизъм – говори се за куража да се поемат последствията от действията си. Това е типична за Витков позиция – мъжкарска, но и трагична в някакъв смисъл.

    08:52 13.10.2025

  • 14 Удар по авторитета на Слави Трифонов

    33 0 Отговор
    Витков го обвинява не просто в политически грешки, а в липса на характер: страхливост, зависимост, недостойнство. Това са тежки думи, особено за човек с имидж на „силна фигура“.
    В посланието се казва: „Не те уважавам, защото съм те уважавал.“ Това има силен ефект – внушава падение на някога уважаема личност.

    08:53 13.10.2025

  • 15 1488

    5 9 Отговор
    из фейлетона "Мьдрости от Фейсбоклука"

    08:55 13.10.2025

  • 16 Разочарованието на избирателите

    28 0 Отговор
    Ако хората, които някога са подкрепяли Слави, се чувстват излъгани или изоставени, думите на Витков може да „вербализират“ това разочарование.
    Цитати като „Какво ще оставиш след себе си, ако не омразата на тези, които те обичаха и ти вярваха?“ може да отекнат силно сред бивши поддръжници на ИТН.

    08:55 13.10.2025

  • 17 Слави - изолиран и непоследователен

    29 1 Отговор
    В последните години Слави избягва публични дебати, не се появява в парламента, рядко дава интервюта. Това го прави уязвим за подобни критики – че се крие, че не поема отговорност.
    Писмото го представя като човек, който не е „мъж“ в морален и лидерски смисъл.

    08:56 13.10.2025

  • 18 Недейте

    23 1 Отговор
    така, бе.. Сега Трифонов ще се ядоса и ще изграчи някоя злобна песн. От което ще последва политическа криза. От която дебелият коледник ще надебелее още, а банкянският КПт ще се скрие под зайчарника, а народът ще се заеме с действията по преместването на органи.

    08:57 13.10.2025

  • 19 Браво

    29 0 Отговор
    сега учиндолския наркоман ще излезе и ще каже, че обича освен българския народ да го мрази, обича и теьи с които е работил да го мразят, стига му обичта на прасьо, мутрата, Таки, ВиС, СиК , африканския, балабан крадечан и плевела.

    08:58 13.10.2025

  • 20 Анализатор

    32 1 Отговор
    Трифонов:
    • Подцени политиката като процес – мислеше, че може да управлява като телевизионно шоу
    • Изолира се от обществото, не комуникираше ясно
    • Липса на прозрачност, съмнения в задкулисие
    • Разочарова собствените си избиратели

    08:59 13.10.2025

  • 21 Наглост Чалгарска

    43 1 Отговор
    Никога български политик не е изпитвал такава огромна и неистова омраза, каквато изпитва народът ни към сакатоот учиндолско ниощжество Славчу! Да, огромна омраза! Това нищожество забрави как мръзнеше като улично псе в подлеза на ЦЕМ да продава маргенииц, как се мазнеше на мутри и мафиоти, които го измъкнаха от подлеза, но стана един от тях! Никой от нас не е забравил как учиндолският дългуч ронеше крокодилски сълзи на погребенията на знакови престъпници и убийци от ВИС и СИК, понеже много бързо стана един от тях и натрупа милиони! А просташкото му и порнографско предаване опростачи три поколения българи, феновете му станаха простаци като него, като каруцарина с мръсния език Хаджи Тошко Африкански и клептомана Балабана Джебчияат! Как се живее с такава омраза бе, Дългия, как?! Или те успокояват милионите ти? Да, ама нали знаеш, че ковчегът няма ремарке, къде ще ги занесеш?!

    Коментиран от #27

    08:59 13.10.2025

  • 22 Светльо!

    22 0 Отговор
    И без това страхливецът Славуца умира всеки ден от неизлечима болест! Бог забавя, ама не забравя!

    09:00 13.10.2025

  • 23 Съпоставка

    17 0 Отговор
    Политиката е игра на стратегии, в която се изисква не само морал, но и сила, визия и организация. Витков имаше морала, Слави – инерцията, но и двамата нямаха пълния пакет.

    Коментиран от #26

    09:01 13.10.2025

  • 24 Безпартиен

    9 2 Отговор
    Буря в чаша вода!

    09:02 13.10.2025

  • 25 Пич

    33 0 Отговор
    Дългият двуметров екземпляр всъщност се оказа много дребно човече !!! Сам се прецака така , както трудно друг щеше да го прецака !!! А на думи беше много достоен !!!

    09:06 13.10.2025

  • 26 Оксиморон

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Съпоставка":

    В политиката морал? Власт и справедливост?

    09:07 13.10.2025

  • 27 Размисли...

    22 0 Отговор

    До коментар #21 от "Наглост Чалгарска":

    Някои забогатяха, като перяха парите на мафията през шоу програми и те полеучаваха процент.
    В България от 90-те подобни схеми не са били рядкост, особено в сферата на медиите и шоубизнеса.
    Някои телевизионни водещи никога не са били напълно прозрачни за това кой финансира проектите им, особено в началото. Това дава храна за съмнения...
    Телевизионният сектор по онова време често беше използван за легализиране на пари (чрез спонсорства, реклами, продукции).
    Едно Шоу беше изключително скъпо за времето си, с големи екипи, продукция, турнета, концерти – което води до логични въпроси откъде идва финансирането, особено в ранните години.

    Коментиран от #29, #49

    09:09 13.10.2025

  • 28 Стара чанта

    13 0 Отговор
    Из дебрите на ,,Чалгата " - като мислене, действия, остатъчни ценности / или по- скоро - очевидната им липса, простащината, наглостта, арогантността...

    09:10 13.10.2025

  • 29 Как става прането на пари през шоу:

    20 0 Отговор

    До коментар #27 от "Размисли...":

    1. Фалшиви спонсори или реклами - Престъпни пари се вкарват уж като „реклама“ или „спонсорство“, но реално няма услуга.

    2. Надценени договори - Шоуто плаща на свързани фирми с прекалено високи суми за продукция, техника или консултации — разликата се връща към организаторите.

    3. Фиктивна продажба на билети - Масово изкупуване на билети от подставени лица. После парите се връщат „чисти“, уж от публика.

    4. Кеш плащания и офшорки - Част от приходите минават през кеш или офшорни фирми, за да се загуби следата.

    Всичко това изглежда легално на хартия, но реално служи за "пране" — превръщане на престъпни пари в легални.

    Коментиран от #32

    09:12 13.10.2025

  • 30 на бънището на Историята

    18 0 Отговор
    Слави се провали с гръм и трясък! И то не сега! А когато от партия "Няма Такава Държава" се превърна в ПАТЕРИЦА на ГЕРБ и ДПС във властта!

    09:22 13.10.2025

  • 31 Преди всичко ...!

    15 1 Отговор
    Смисълът на живота е да създадеш семейство...!
    Например...- да изпиташ бащинското чувство,наведен над кушетката на детето си ,което е с висока температура...!
    Да се радваш,когато го изпращаш на първият му учебен ден...!
    Да се радваш,на неговите успехи и съпреживяваш неговите...неуспехи...!
    А тези двамката-Славко и Витко,колкото и да се упражняват в словесни еквилибристики за смисълът на живота,не са ли изпитали това,през живота си...- нищо не са разбрали от него....!

    Коментиран от #37, #48

    09:25 13.10.2025

  • 32 Хъм...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Как става прането на пари през шоу:":

    Нещо много си навътре,как стават тия далавери...?!

    09:28 13.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Йуу

    8 0 Отговор
    Ако Светльо сега смени стила и направи нещо наистина сериозно а не сатирично в музиката, за което има техническа възможност го признавам. Музиката е мястото на което могат да,се състезават, но там Трифонов може да покаже точно нищо.

    09:31 13.10.2025

  • 35 Няма такава държава

    20 0 Отговор
    Интересно, всички знаят, че Слави забогатя не от песните си, откровено просташки и тъпи, а от другаруването му с мафиоти и разни други ...иоти! За поколението, което се зомбира с чалга, със стремежа да трупа пари и материални придобивки за сметка на съвестта си и почтеност си-няма спасение! Затова и всичко в България е чалга-строежи върху реки, убийства без съд и присъда, в НС корупционери и хора без морал и култура, младежи без задръжки и възпитание, и т.н...

    Коментиран от #54

    09:32 13.10.2025

  • 36 Тошо

    15 0 Отговор
    Тъжно и гадно е като се замисли човек за Слави.Реално срина всичко положително което десетилетия направи и за което се бори и налага все пак някакви морални норми.Жаждата за власт обаче е пагубна и винаги завършва трагично, срива личността и тя престава да съществува.

    09:35 13.10.2025

  • 37 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Преди всичко ...!":

    Това е манипулация!

    Коментиран от #46

    09:37 13.10.2025

  • 38 Гост

    14 0 Отговор
    ИТН се погубиха. Това е политическото им сипуко. Суверенът за който Славчо толкова милееше (май само на приказки) ,никога няма да им го прости.

    09:37 13.10.2025

  • 39 Мафия ни управлява

    10 0 Отговор
    Защо да си ги им времето с предател и боклук ,като учиндолеца !? Той е част от Мафията ! Ясно е !

    09:38 13.10.2025

  • 40 Винаги

    14 1 Отговор
    е бил комплексар , страхливец и фурнаджийска лопата ! Винаги е търсил гръб от силните на деня , включително и подземния свят ! Просто едно изключително злобно и мизерно същество с предателска същност !

    09:39 13.10.2025

  • 41 Присмял се хърбел на щърбел!?

    10 3 Отговор
    И двамата са боклуци, долни селяни, опростачваха години наред младото поколение, сега на моралисти се правят!? Колко години онзи учиндолски кретен се подиграваше в просташкото си шоу с много хора, даже и песнички им измисляха, сега закони ще прави, Боже опази!? Не са виновни простаците които лапат баницата, виновен е народа, че се връзва на простотиите им, хак да ни е простащината им! На следващите избори, пак тези простаци си изберете, та да ви довършат!

    Коментиран от #45, #47

    09:39 13.10.2025

  • 42 Каква

    8 0 Отговор
    битка с него ? Та той мъж ли е ?

    09:40 13.10.2025

  • 43 Анонимен

    4 0 Отговор
    Герои на нашето време!

    09:40 13.10.2025

  • 44 Роза

    11 0 Отговор
    Никога не съм мразила Слави,някога той беше забавен шоумен.В медийното пространство за него се носят много легенди и слухове.На слуховете може да вярваш,но може и да не вярваш ,когато не си видял лично.Но отрицателното ми отношение към него се дължи на това,което той направи в политиката!Това,което той е направил в личния си живот,засяга само него,но това,което е направил в политиката,засяга всички нас!Големите му лъжи,с които подведе хората,не могат да бъдат простени!

    09:45 13.10.2025

  • 45 Припомних си нещо...!

    12 0 Отговор

    До коментар #41 от "Присмял се хърбел на щърбел!?":

    Как Слави най-безотговорно и много непочтено се бъзикаше в шоуто си с възрастта на Лили Иванова...!
    Разказа следният виц :
    ,,Отишли българи на екскурзия в Египет,посещавайки подземията на пирамидите...!
    Отведнъж една мумия се размърдала и потупала по рамото един от българските туристи-
    А ве,как е моята съученичка Лили Иванова,още пее ли...?!"...!
    Голяма пошлост...!

    09:46 13.10.2025

  • 46 Кое?!

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Е ...,,манипулация"...?!

    09:48 13.10.2025

  • 47 Така е и в България!!!

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Присмял се хърбел на щърбел!?":

    "По-рано светът се управляваше от умните. Това било жестоко. Умните заставяли простите да учат. На простите им било тежко. Сега светът се управлява от простите. Това е честно, защото простите са много повече. Сега умните се учат да говорят така, че простите да разбират. Ако простия нещо не разбира, това е проблем на умния. По-рано страдали простите. Сега страдат умните. Страданието станало по-малко, защото умните стават все по-малко." Михаил Жванецки

    Простите, кресливите, арогантните ни управляват и приписват своите лоши качества на умните.

    09:53 13.10.2025

  • 48 Грешиш, приятелю!

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Преди всичко ...!":

    Твоят коментар изразява много лична, дълбоко емоционална и традиционна представа за смисъла на живота – семейството, децата, родителската обич и съпреживяване.
    Обаче, това е една възможна интерпретация на смисъла на живота, но не единствената. За други хора смисълът може да бъде творчество, духовност, помощ на другите, стремеж към истина и самопознание. Това е силно субективна позиция и е нетолерантна. Не всеки човек има или може да има деца – това не означава, че животът им е лишен от смисъл.

    09:59 13.10.2025

  • 49 веднага ти казвам за слави

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Размисли...":

    когато иван костов го свали от екран заради подигравките му с надежда михайлова излезе шоуто хъшове предавано от едно мазе което бе добре финансирано от илия павлов с около 2 милона лева… музикалната му компания БМК бе създадна пък от васил илиев…

    Коментиран от #52

    10:03 13.10.2025

  • 50 редник

    3 0 Отговор
    Mда-а, добре е да не забравяме, че животът е само един, но изживян правилно - и един е достатъчен!...

    10:04 13.10.2025

  • 51 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Жаждата на Слави за пари и власт е пагубна и срива личността му.
    Слави никога не се е борил за морални норми или „положителни промени“;
    Всичко това е било прикритие – публична фасада, а реалните му мотиви винаги са били пари и власт;
    Той винаги е бил такъв – просто маската му падна и всички видяха подлото му лицемерно лице.
    Използването му на "патриотичен", "моралистичен" или „народен“ образ за постигане на личните му цели.

    10:08 13.10.2025

  • 52 Съмтения

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "веднага ти казвам за слави":

    Те май затова се оттеглиха Камен Воденичаров, Марта Вачкова, Зуека и Тончо Токмакчиев, не са искали да имат нищо общо с тези...

    10:10 13.10.2025

  • 53 с опит

    1 0 Отговор
    Сега се сещам за няколко пророчества по отношение на Слави - не си спомням кой пророкува, но не беше един и всички казваха много преди да учства в избори, че това ще се случи, но ще се сгромоляса шумно.

    10:14 13.10.2025

  • 54 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма такава държава":

    Браво много точно казано

    10:14 13.10.2025

  • 55 Рангел

    1 0 Отговор
    Най-хубавото от всичко това е,че чалгарят няма да се възпроизведе и няма да остави физически наследници след себе си,а гнусната и долнопробна чалга много бързо ще бъде забравена .Ще бъде помнен две седмици след като си отиде и то само от тия които ще наследят парите и имотите му

    10:19 13.10.2025