Светльо Витков за Слави Трифонов: "Страхливецът умира всеки Божи ден!"

Светльо Витков се обърна към Слави Трифонов чрез социалната мрежа. Той публикува отворено писмо към лидера на ИТН, придружено със снимки от тяхно общо участие в миналото, пише plovdiv24.bg.
"Битката ми с теб приключи. Без победител. Не те мразя, защото никога не съм те обичал. Не те уважавам, защото съм те уважавал. Не съм ти вярвал, за да ме разочароваш. Не мога да те съжалявам, защото съм също смъртен", написа Витков и продължи:
Какъв е смисълът на един човешки живот, ако не си го изживял достойно и колкото се може по-почтено?
Какъв е смисълът на всички натрупани пари и притежания, ако не те правят щастлив?
За какво ти беше да влизаш в политиката, след като си толкова зависим?
Какво ще оставиш след себе си, ако не омразата на тези, които те обичаха и ти вярваха?
Живеем един живот и всеки плаща цената за това, което иска, с това, което има и е готов да жертва.
Фауст… душата…дявола… но накрая идва и чека за разплащане.
Заслужаваше ли си?
Тръгваме си от този свят без нищо, но оставяме след себе си това, което сме дали или взели от другите…
Така ни помнят.
Колкото до умирането, ще кажа това:
Мъжът умира само веднъж, докато страхливецът умира всеки Божи ден!
Искаше да бъдеш мъж, поне накрая се дръж като такъв!"
13 Октомври, 2025 08:39 3 729 55
"Битката ми с теб приключи.", заяви Витков във Фейсбук
08:41 13.10.2025
08:43 13.10.2025
08:45 13.10.2025
08:47 13.10.2025
7 един непознат
Но както и да е....
Важното е, че си остана верен на себе си.
И си прав в този текст, макар и с лошо качество написан.
Да усещаш че твориш собствения си живот и историята върви с приет риск - всеки ден. Без старх, Усещането за свобода е неописуемо. Няма човек който го е изпитал и да приеме робството и зависимостите. Тези, зависимите лица, те никога не са го изпитвали.
Ти поне това имаш - това чувство.
Обаче - хгич недей да лежиш на стари лаври, Дотук продукцията ти беше лейм. Опитай да направиш нещо смислено - в изкуството или политиката или обществото, както ти дойде, Имаш поенциала по принцип.
08:48 13.10.2025
08:49 13.10.2025
08:50 13.10.2025
08:51 13.10.2025
08:52 13.10.2025
08:52 13.10.2025
14 Удар по авторитета на Слави Трифонов
В посланието се казва: „Не те уважавам, защото съм те уважавал.“ Това има силен ефект – внушава падение на някога уважаема личност.
08:53 13.10.2025
08:55 13.10.2025
16 Разочарованието на избирателите
Цитати като „Какво ще оставиш след себе си, ако не омразата на тези, които те обичаха и ти вярваха?“ може да отекнат силно сред бивши поддръжници на ИТН.
08:55 13.10.2025
17 Слави - изолиран и непоследователен
Писмото го представя като човек, който не е „мъж“ в морален и лидерски смисъл.
08:56 13.10.2025
08:57 13.10.2025
08:58 13.10.2025
20 Анализатор
• Подцени политиката като процес – мислеше, че може да управлява като телевизионно шоу
• Изолира се от обществото, не комуникираше ясно
• Липса на прозрачност, съмнения в задкулисие
• Разочарова собствените си избиратели
08:59 13.10.2025
Коментиран от #27
08:59 13.10.2025
09:00 13.10.2025
23 Съпоставка
Коментиран от #26
09:01 13.10.2025
24 Безпартиен
09:02 13.10.2025
09:06 13.10.2025
26 Оксиморон
До коментар #23 от "Съпоставка":В политиката морал? Власт и справедливост?
09:07 13.10.2025
27 Размисли...
До коментар #21 от "Наглост Чалгарска":Някои забогатяха, като перяха парите на мафията през шоу програми и те полеучаваха процент.
В България от 90-те подобни схеми не са били рядкост, особено в сферата на медиите и шоубизнеса.
Някои телевизионни водещи никога не са били напълно прозрачни за това кой финансира проектите им, особено в началото. Това дава храна за съмнения...
Телевизионният сектор по онова време често беше използван за легализиране на пари (чрез спонсорства, реклами, продукции).
Едно Шоу беше изключително скъпо за времето си, с големи екипи, продукция, турнета, концерти – което води до логични въпроси откъде идва финансирането, особено в ранните години.
Коментиран от #29, #49
09:09 13.10.2025
09:10 13.10.2025
29 Как става прането на пари през шоу:
До коментар #27 от "Размисли...":1. Фалшиви спонсори или реклами - Престъпни пари се вкарват уж като „реклама“ или „спонсорство“, но реално няма услуга.
2. Надценени договори - Шоуто плаща на свързани фирми с прекалено високи суми за продукция, техника или консултации — разликата се връща към организаторите.
3. Фиктивна продажба на билети - Масово изкупуване на билети от подставени лица. После парите се връщат „чисти“, уж от публика.
4. Кеш плащания и офшорки - Част от приходите минават през кеш или офшорни фирми, за да се загуби следата.
Всичко това изглежда легално на хартия, но реално служи за "пране" — превръщане на престъпни пари в легални.
Коментиран от #32
09:12 13.10.2025
30 на бънището на Историята
09:22 13.10.2025
31 Преди всичко ...!
Например...- да изпиташ бащинското чувство,наведен над кушетката на детето си ,което е с висока температура...!
Да се радваш,когато го изпращаш на първият му учебен ден...!
Да се радваш,на неговите успехи и съпреживяваш неговите...неуспехи...!
А тези двамката-Славко и Витко,колкото и да се упражняват в словесни еквилибристики за смисълът на живота,не са ли изпитали това,през живота си...- нищо не са разбрали от него....!
Коментиран от #37, #48
09:25 13.10.2025
32 Хъм...?!
До коментар #29 от "Как става прането на пари през шоу:":Нещо много си навътре,как стават тия далавери...?!
09:28 13.10.2025
09:31 13.10.2025
35 Няма такава държава
Коментиран от #54
09:32 13.10.2025
09:35 13.10.2025
37 Факт
До коментар #31 от "Преди всичко ...!":Това е манипулация!
Коментиран от #46
09:37 13.10.2025
09:37 13.10.2025
39 Мафия ни управлява
09:38 13.10.2025
09:39 13.10.2025
41 Присмял се хърбел на щърбел!?
Коментиран от #45, #47
09:39 13.10.2025
09:40 13.10.2025
09:40 13.10.2025
09:45 13.10.2025
45 Припомних си нещо...!
До коментар #41 от "Присмял се хърбел на щърбел!?":Как Слави най-безотговорно и много непочтено се бъзикаше в шоуто си с възрастта на Лили Иванова...!
Разказа следният виц :
,,Отишли българи на екскурзия в Египет,посещавайки подземията на пирамидите...!
Отведнъж една мумия се размърдала и потупала по рамото един от българските туристи-
А ве,как е моята съученичка Лили Иванова,още пее ли...?!"...!
Голяма пошлост...!
09:46 13.10.2025
46 Кое?!
До коментар #37 от "Факт":Е ...,,манипулация"...?!
09:48 13.10.2025
47 Така е и в България!!!
До коментар #41 от "Присмял се хърбел на щърбел!?":"По-рано светът се управляваше от умните. Това било жестоко. Умните заставяли простите да учат. На простите им било тежко. Сега светът се управлява от простите. Това е честно, защото простите са много повече. Сега умните се учат да говорят така, че простите да разбират. Ако простия нещо не разбира, това е проблем на умния. По-рано страдали простите. Сега страдат умните. Страданието станало по-малко, защото умните стават все по-малко." Михаил Жванецки
Простите, кресливите, арогантните ни управляват и приписват своите лоши качества на умните.
09:53 13.10.2025
48 Грешиш, приятелю!
До коментар #31 от "Преди всичко ...!":Твоят коментар изразява много лична, дълбоко емоционална и традиционна представа за смисъла на живота – семейството, децата, родителската обич и съпреживяване.
Обаче, това е една възможна интерпретация на смисъла на живота, но не единствената. За други хора смисълът може да бъде творчество, духовност, помощ на другите, стремеж към истина и самопознание. Това е силно субективна позиция и е нетолерантна. Не всеки човек има или може да има деца – това не означава, че животът им е лишен от смисъл.
09:59 13.10.2025
49 веднага ти казвам за слави
До коментар #27 от "Размисли...":когато иван костов го свали от екран заради подигравките му с надежда михайлова излезе шоуто хъшове предавано от едно мазе което бе добре финансирано от илия павлов с около 2 милона лева… музикалната му компания БМК бе създадна пък от васил илиев…
Коментиран от #52
10:03 13.10.2025
10:04 13.10.2025
51 Парадокс БГ
Слави никога не се е борил за морални норми или „положителни промени“;
Всичко това е било прикритие – публична фасада, а реалните му мотиви винаги са били пари и власт;
Той винаги е бил такъв – просто маската му падна и всички видяха подлото му лицемерно лице.
Използването му на "патриотичен", "моралистичен" или „народен“ образ за постигане на личните му цели.
10:08 13.10.2025
52 Съмтения
До коментар #49 от "веднага ти казвам за слави":Те май затова се оттеглиха Камен Воденичаров, Марта Вачкова, Зуека и Тончо Токмакчиев, не са искали да имат нищо общо с тези...
10:10 13.10.2025
10:14 13.10.2025
54 Браво
До коментар #35 от "Няма такава държава":Браво много точно казано
10:14 13.10.2025
10:19 13.10.2025