На 59-годишна възраст почина актьор от "Новите съседи"

13 Октомври, 2025 09:11 1 716 3

  • джими шоу-
  • почина-
  • актьор-
  • новите съседи-
  • сериал

Джими Шоу добива популярност в цял свят като Матю в хитовия испански комедиен сериал

На 59-годишна възраст почина актьор от "Новите съседи" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джими Шоу, известен у нас с участието си в сериала "Новите съседи", е починал след операция на панкреаса в Португалия, пише standartnews.com. Преди три години е диагностициран с рак. Той почина на 59-годишна възраст.

Шоу добива популярност в цял свят като Матю в хитовия испански комедиен сериал, популярен и в родния ефир, където има повтаряща се роля в продължение на три сезона. Матю е съпругът на сестрата на една от главните герои в "Новите съседи" - Юдит.

"Обичам те и винаги ще те обичам. Ти си заслужил място в сърцето ми и никой не може да ти го отнеме", написа Кристина Кастано, която играе Юдит, в Инстаграм публикация.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ходжата

    4 0 Отговор
    Лек път! Всички сме за там!

    09:21 13.10.2025

  • 2 Амадор Ривас

    5 4 Отговор
    Боцнал се е глупакът.

    09:30 13.10.2025

  • 3 Трифонов

    7 0 Отговор
    Много жалко наистина. Бог да го прости.

    09:40 13.10.2025