Виктория Бекъм обясни защо никога не се усмихва

14 Октомври, 2025 08:14 1 528 13

„В момента, в който видя камера, слагам бронята си и се появява нещастната крава, която никога не се усмихва“, споделя Виктория

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Години наред феновете и папараците се чудеха защо Виктория Бекъм винаги изглежда сериозна, студена и почти мрачна пред камерите. Сега звездата най-накрая сложи край на спекулациите,пише marica.bg. В новия си документален филм „Виктория Бекъм“, премиера 9 октомври 2025 г., тя разкри истинската причина за характерното си изражение.

Истината за червения килим

Бекъм, известна като „Posh Spice“ от легендарните Spice Girls, обяснява, че проблемът всъщност е… нейният профил! Когато е до съпруга си Дейвид Бекъм, който винаги стои от дясната ѝ страна, тя смята, че десният ѝ профил не е достатъчно красив, а усмивката ѝ „разрушава“ образа.

„Усмихвам се вътрешно, но никой не го вижда, затова изглеждам толкова мрачна“, признава тя.

След Spice Girls

В документалната поредица Виктория не крие и личните си борби – след разпадането на групата и началото на соловата ѝ кариера, подложена на критики от обществеността, самочувствието ѝ се разклати.

„Хората казваха лоши неща, чувствах се недостатъчно добра и това наистина боли“, споделя тя.

От певица до модна икона

Въпреки трудностите, Виктория успешно се превърна в моден дизайнер с луксозна марка и остави музиката зад гърба си. Но документалният филм показва една по-човешка, уязвима страна на звездата, която всички познаваме като студената и елегантна „Пош Спайс“.

Така любимата на модните критици и папараците най-накрая призна – зад строгата фасада стои жена с обичайни страхове и несигурности.


  • 1 Пич

    3 4 Отговор
    Защото усмихната скумрия е по смешна от обикновена скумрия !

    Коментиран от #5

    08:16 14.10.2025

  • 2 Вече

    2 5 Отговор
    Е на възраст. Личат си бръчките като се усмихва.

    08:18 14.10.2025

  • 3 Темерут

    3 4 Отговор
    за разлика от мъжа ѝ !

    08:20 14.10.2025

  • 4 надарена кака

    2 4 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки,че не се усмихва!

    Коментиран от #6

    08:20 14.10.2025

  • 5 Лесен профил

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Усмихната скумрия е като озъбен пинчер, акула, джобен вариант.

    08:22 14.10.2025

  • 6 Аз като

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Им дръпна ластика така ще ти ободря дременето че ще се усмихваш цяла седмица !

    08:23 14.10.2025

  • 7 пръдлла

    1 4 Отговор
    Щото е префърцунена и надменна

    08:26 14.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бушприт

    1 1 Отговор
    Нищо,българските синоптички пък се усмихват и красивите им усмивки ни разтапят със сладостта си.

    08:45 14.10.2025

  • 10 РОБОТ

    0 0 Отговор
    Таа женица е много несигурна и комплексирана. В момента в който види камерата и се почват разни чупки, стойки и префърцунени муцунки. Държи се като някакъв робот. Тя не може да изглежда естестветвено и отпуснато.

    08:49 14.10.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    За който го заслужава!

    08:51 14.10.2025

  • 12 Трол

    0 0 Отговор
    Имам предположение, но ще го спестя на аудиторията.

    08:54 14.10.2025

  • 13 Валерко

    0 0 Отговор
    Значииии, да не се усмихваш можеш, ама да не се напикаваш от препиване пред камерите не можеш

    09:02 14.10.2025