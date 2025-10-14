Виктория Бекъм обясни защо никога не се усмихва

Години наред феновете и папараците се чудеха защо Виктория Бекъм винаги изглежда сериозна, студена и почти мрачна пред камерите. Сега звездата най-накрая сложи край на спекулациите,пише marica.bg. В новия си документален филм „Виктория Бекъм“, премиера 9 октомври 2025 г., тя разкри истинската причина за характерното си изражение.

Истината за червения килим

Бекъм, известна като „Posh Spice“ от легендарните Spice Girls, обяснява, че проблемът всъщност е… нейният профил! Когато е до съпруга си Дейвид Бекъм, който винаги стои от дясната ѝ страна, тя смята, че десният ѝ профил не е достатъчно красив, а усмивката ѝ „разрушава“ образа.

„Усмихвам се вътрешно, но никой не го вижда, затова изглеждам толкова мрачна“, признава тя.

След Spice Girls

В документалната поредица Виктория не крие и личните си борби – след разпадането на групата и началото на соловата ѝ кариера, подложена на критики от обществеността, самочувствието ѝ се разклати.

„Хората казваха лоши неща, чувствах се недостатъчно добра и това наистина боли“, споделя тя.

От певица до модна икона

Въпреки трудностите, Виктория успешно се превърна в моден дизайнер с луксозна марка и остави музиката зад гърба си. Но документалният филм показва една по-човешка, уязвима страна на звездата, която всички познаваме като студената и елегантна „Пош Спайс“.

„В момента, в който видя камера, слагам бронята си и се появява нещастната крава, която никога не се усмихва“, завършва откровено Виктория.

Така любимата на модните критици и папараците най-накрая призна – зад строгата фасада стои жена с обичайни страхове и несигурности.