Актрисата Наоми Уотс получи звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Актрисата с две номинации за „Оскар“ Наоми Уотс получи своя звезда на Холивудската алея на славата, с което официално се нареди сред най-уважаваните имена в киноиндустрията. На 57 години британската актриса, която отдавна е смятана за една от най-влиятелните фигури на съвременното кино, бе удостоена с 2825-ата звезда в категория „Кино“ по време на церемония в Лос Анджелис, събрала множество колеги, приятели и близки.

След събитието Уотс сподели пред Variety, че все още ѝ е трудно да осъзнае мащаба на признанието.

„Дори не мога да повярвам. Интересно е, защото имам всички видове синдром на самозванеца. Винаги съм чувствала, че трябва да се боря, че трябва да продължавам да доказвам себе си, а това просто се случи изненадващо. Наистина е прекрасно“, каза тя, видимо развълнувана.

През годините актрисата неведнъж е говорила открито за несигурността, с която живее, и за трудностите, пред които се изправят жените в Холивуд след определена възраст. В скорошно интервю за Business Insider тя призна, че на 36 години е преминала през перименопауза — преживяване, което дълго време е държала в тайна от страх, че ще навреди на кариерата ѝ.

Днес обаче Наоми Уотс е един от най-активните гласове в борбата срещу табутата, свързани със стареенето и женското здраве. Тя е основател на марката Stripes, посветена на темата за менопаузата и емоционалната устойчивост, и често използва публичните си изяви, за да насърчава открит разговор по въпроса.

На церемонията в Холивуд Наоми Уотс бе придружена от своя съпруг, актьора Били Крудъп, и сина си Саша Шрайбър, който, по думите на актрисата, пристигнал „директно от училище“, за да присъства на събитието. Сред гостите бяха и нейните близки приятели и колеги – Джак Блек, Сара Полсън, Едуард Нортън, Райън Мърфи, Кайл Маклоклан и Нийси Наш-Бетс. Блек, неин партньор във филма „Кинг Конг“, безспорно се превърна в център на вниманието, след като легна до новооткритата звезда на Уотс и позира с нея пред фотографите – кадри, които бързо обиколиха социалните мрежи.

Отсъстващата Никол Кидман, с която Наоми Уотс се запознава още в младежките си години по време на кастинги в Сидни, изпрати трогателно писмо, прочетено по време на церемонията. В него тя описва своята дългогодишна приятелка като „една от най-честните и емоционално смели актриси в индустрията“.

Родена в Кент, Великобритания, Наоми Уотс прекарва детството си в Англия, докато на 14 години семейството ѝ не се премества в Австралия. Именно там започва пътят ѝ в киното и телевизията. Пробивът ѝ идва през 2001 г. с култовия филм на Дейвид Линч „Мълхоланд Драйв“, който я поставя директно под светлината на прожекторите. Следват редица успешни роли, сред които хорърът „The Ring“, епосът „King Kong“ и драмата „The Impossible“, за която получава втората си номинация за „Оскар“. През последните години актрисата се отличи с блестящи участия в сериалите „Feud: Capote vs. The Swans“ и „The Watcher“ по Netflix, доказвайки, че остава сред най-гъвкавите и търсени актриси на своето поколение.

В интервю за The Hollywood Reporter Наоми Уотс коментира, че това отличие има по-дълбоко значение от чисто професионалното признание. „Дълго време имах усещането, че просто се промъквам между по-големите имена. Днес си позволявам да стоя тук с гордост – и благодарност“, сподели тя. Според Холивудската търговска камара, която администрира Алеята на славата, решението да бъде отличена е признание не само за постиженията ѝ в киното, но и за смелостта ѝ да говори по теми, които дълго време са били пренебрегвани от индустрията.