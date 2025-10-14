Учени подредиха списък с най-добрите храни срещу запек

Пациенти с хроничен запек за първи път получиха официален списък с храни и добавки, които доказано подпомагат дейността на червата. Сред препоръките присъстват неочаквани продукти като киви и ръжен хляб.

Новите насоки са изготвени от експерти от Кингс Колидж в Лондон и одобрени от Британската диетологична асоциация. Те се основават на данни от 75 клинични проучвания и съдържат конкретни доказателства за ефективността на отделни храни и хранителни добавки при лечението на хроничен запек – състояние, което засяга милиони хора по света и сериозно влошава качеството им на живот.

Досегашните медицински препоръки се свеждаха основно до общи съвети за увеличаване на фибрите и приема на вода. Новият доклад, публикуван едновременно в два международни научни журнала, определя за първи път кои методи имат реален ефект и кои не показват убедителни резултати.

Изследването установява, че най-ефективни при хроничен запек са следните храни и добавки:

Киви – консумацията на две до три кивита дневно в продължение на поне четири седмици подобрява редовността на изхожданията;

Ръжен хляб – показва умерено подобрение на функцията на червата, но при някои хора може да предизвика подуване и дискомфорт;

Минерална вода с високо съдържание на магнезий и сулфати – при прием от 0,5 до 1,5 литра дневно в рамките на шест седмици подпомага чревната дейност;

Фибри от псилиум – подпомагат увеличаването на обема и честотата на изхожданията;

Пробиотични щамове – определени видове бактерии имат положителен ефект върху чревната моторика;

Магнезиев оксид (добавка) – увеличава честотата на изхожданията средно с четири на седмица, омекотява изпражненията и намалява напрежението.

От друга страна, някои традиционни средства не показват убедителна ефективност:

Общи препоръки за повишен прием на фибри , без уточняване на източника, не водят до съществено подобрение;

Добавки със сена , широко използвани като билкови лаксативи, не показват клинично значими резултати;

Синбиотици (комбинации от пробиотици и пребиотици) не оказват измерим ефект върху симптомите.

Ръководителят на изследването д-р Ирини Димиди, преподавател по хранителни науки в Кингс Колидж, посочва, че за първи път се предоставят ясни насоки кои хранителни стратегии действително могат да помогнат и кои не са подкрепени от научни данни. Тя подчертава, че подобряването на състоянието чрез диета би позволило на пациентите по-лесно да контролират симптомите си и да намалят нуждата от медикаменти.

Проучването установява, че магнезиевият оксид е сред най-ефективните добавки, а кивито показва положителни резултати, като по някои показатели превъзхожда класическите фибри от псилиум. Минералните води с високо съдържание на магнезий и сулфати – като някои континентални марки, например Hépar и Donat Mg – са показали ефект при редовен прием, макар да не са широко достъпни във Великобритания.

Професор Кевин Уейлън, съавтор на изследването и ръководител на катедрата по диетология в Кингс Колидж, отбелязва, че насоките представляват значителен напредък в разбирането на ролята на храната за функцията на червата и ще позволят на медицинските специалисти да дават по-прецизни съвети според индивидуалните симптоми.

Експертите подчертават, че при избора на хранителна стратегия трябва да се вземат предвид индивидуалните здравословни особености. Водите с високо съдържание на минерали, например, може да са неподходящи за хора с бъбречни или сърдечни заболявания.

Новите насоки се очаква да бъдат приложени в практиката на лекари и диетолози в Обединеното кралство и да предоставят на пациентите с хроничен запек научно обоснована алтернатива на традиционните слабителни средства.