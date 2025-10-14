Агресивният Радослав изгонен от "Ергенът: Любов в рая" е арестуван за домашно насилие

Радослав Куцев, който бе изгонен от любовното риалити "Ергенът: Любов в рая" едва 30 минути след влизането си във формата, е бил задържан за 24 часа за побой над приятелката си, научи "Труд news" от свои източници.

На 11 октомври в апартамент в София Радослав е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Те била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие.

Мераклията за любов постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване, което в крайна сметка завърши с агресивна проява спрямо Габриела Бланко, която бе съборена от стола си след безобидна шега за него. Веднага след това екипът на предаването го принуди да напусне и съобщи, че подобни прояви са абсолютно неприемливи.

Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.

„Пред камерите играех роля – малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен“, коментира участието си той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол.

"Труд news" научи, че младият мъж има предишни криминални регистрации.