Агресивният Радослав изгонен от "Ергенът: Любов в рая" е арестуван за домашно насилие

14 Октомври, 2025 15:58 715 6

Само преди дни той е проявил физическа агресия към приятелката си, с която живее

Агресивният Радослав изгонен от "Ергенът: Любов в рая" е арестуван за домашно насилие - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Радослав Куцев, който бе изгонен от любовното риалити "Ергенът: Любов в рая" едва 30 минути след влизането си във формата, е бил задържан за 24 часа за побой над приятелката си, научи "Труд news" от свои източници.

На 11 октомври в апартамент в София Радослав е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Те била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие.

Мераклията за любов постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване, което в крайна сметка завърши с агресивна проява спрямо Габриела Бланко, която бе съборена от стола си след безобидна шега за него. Веднага след това екипът на предаването го принуди да напусне и съобщи, че подобни прояви са абсолютно неприемливи.

Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.

„Пред камерите играех роля – малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен“, коментира участието си той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол.

"Труд news" научи, че младият мъж има предишни криминални регистрации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    7 0 Отговор
    Сега вече ще си намери истински приятел , на семейни начала , леля Гошо от Люлин 6.....

    16:01 14.10.2025

  • 2 боклуци в изобилие

    13 0 Отговор
    отде ги намирате

    Коментиран от #3

    16:01 14.10.2025

  • 3 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "боклуци в изобилие":

    Не четеш ли ," фитнес маниак " ....от фитнесите , откъде мислиш , не от Математическата гимназия или от НГДЕК примерно , от фитнесите го събират тия боклуци ...

    16:04 14.10.2025

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Ако го бяха оставили в предаването, сега нямаше да си пребие приятелката.

    16:08 14.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Тоя живее с момиче, ама ерген бил. Влиза в къщата да се целува с други, докато приятелката му го гледа по телевизора...Тя щом живее с тоя селски тарикат, си е заслужила побоя. Вероятно ѝ харесва.

    16:09 14.10.2025

  • 6 Ицо Багера

    0 0 Отговор
    Какво очаквате. Отвън се плаща за целенасочено опропастяване на поколенията и унищожаване на икономическото състояние на държавата. Явно ни считат за заплаха.
    Герб са "творчеството" на западните мародери.

    16:29 14.10.2025