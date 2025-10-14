Агресивният Радослав изгонен от "Ергенът: Любов в рая" е арестуван за домашно насилие

Радослав Куцев, който бе изгонен от любовното риалити "Ергенът: Любов в рая" едва 30 минути след влизането си във формата, е бил задържан за 24 часа за побой над приятелката си, научи "Труд news" от свои източници.
На 11 октомври в апартамент в София Радослав е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Те била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие.
Мераклията за любов постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване, което в крайна сметка завърши с агресивна проява спрямо Габриела Бланко, която бе съборена от стола си след безобидна шега за него. Веднага след това екипът на предаването го принуди да напусне и съобщи, че подобни прояви са абсолютно неприемливи.
Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.
„Пред камерите играех роля – малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен“, коментира участието си той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол.
"Труд news" научи, че младият мъж има предишни криминални регистрации.
1 Сила
16:01 14.10.2025
2 боклуци в изобилие
Коментиран от #3
16:01 14.10.2025
3 Сила
До коментар #2 от "боклуци в изобилие":Не четеш ли ," фитнес маниак " ....от фитнесите , откъде мислиш , не от Математическата гимназия или от НГДЕК примерно , от фитнесите го събират тия боклуци ...
16:04 14.10.2025
4 Трол
16:08 14.10.2025
5 таксиджия 🚖
16:09 14.10.2025
6 Ицо Багера
Герб са "творчеството" на западните мародери.
16:29 14.10.2025