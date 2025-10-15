Новини
Любопитно »
Мис България 2020 попиля Ана-Шермин от "Ергенът"

Мис България 2020 попиля Ана-Шермин от "Ергенът"

15 Октомври, 2025 13:31 754 6

  • мис българия-
  • ана-шермин-
  • ергенът-
  • любов в рая-
  • венцислава тафкова-
  • критики

Венцислава Тафкова защити новата си колежка в поп фолк бранша Киара

Мис България 2020 попиля Ана-Шермин от "Ергенът" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата Мис България за 2020 година Венцислава Тафкова не сдържа тежките си критики към една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът – Любов в рая“ – Ана-Шермин.

Красавицата, която сега се е насочила към кариера в поп фолка, защити своята колежка Киара, която е трън в очите на "дубайската принцеса“ и мишена номер 1 за обиди и вербална агресия, пише сайтът intrigi.bg.

Попитана от свои последователи какво е мнението ѝ за изказването на Шермин, че Киара изкарва пари с кълчене по заведенията полугола, Тафкова изригна в дълъг критичен пост срещу риалити звездата.

"За съжаление, Шермин дори няма капацитета да осъзнае, че с това изказване обижда цял един бранш в музиката. Изпълнители, които сами са постигнали всичко, които не спят с дни, за да се докажат на публика и фенове. Които са загърбили личния си живот и с цената на много труд и безсънни нощи са градили име на сцената“, разгневи се Мис България, която също прави своите опити от известно време насам да пробие във фолк бранша и е наясно с предизвикателствата на професията.

"За разлика от Киара, която гради кариера сама, с таланта и гласа си, Шермин се кълчи в разни +18 платформи чисто гола. Едва ли абонатите там си плащат, за да я чуят как им говори на 5 езика“, завърши зрелищно тирадата си Венцислава, визирайки изтеклите скандални клипове и голи снимки на Ана-Шермин в платформата OnlyFans.

По думите на Мис България Киара е естествено красива, нежна и с благородно излъчване, докато Шермин разчита основно на пластичната хирургия за разкрасяване. "За съжаление грозният характер не може да се коригира със скалпел“, заключва Венцислава.

Титулованата брюнетка смята, че Ана-Шермин не бива да се нарича българка, тъй като не притежава качествата, типични за жените у нас – амбиция, сила на духа, емпатия и доброта. "Бих я посъветвала да се откаже от националността си и да си хваща "прайвит джета“ за Дубай, където дори не искам да знам какво прави с 5-те си езика и как се издържа“, довърши я Тафкова.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истерията К19

    2 2 Отговор
    Пак почва, хора със нефрологични проблеми се изкарват болни от грипчето та да лежът по тази пътека, по телевизора почнаха да се появяват проповедници те..... все още плахо

    13:36 15.10.2025

  • 2 наблюдател

    6 0 Отговор
    Тези биволи които са вкарали си заслужават дами с "пет езика".

    13:40 15.10.2025

  • 3 Мнение

    3 2 Отговор
    Тафкова себе си ли счита за носителка на типичните за българката качества? Не знам кои са Киара и Ана-Шермин, защото не гледам риалитито "Ергенът", но на снимката по-горе виждам изкуствените вежди и джуки на "Мис"-ката, както и погледът ѝ,типичен за представителките на една професия.

    13:49 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 аБе,

    1 0 Отговор
    Тафкова,къде пък и ти тръгна да се удостояваш с качествата на българката след като си се направила на бостанско плашило с дебели вежди и гумени цици и се кълчотиш на цигански попфолк.И Киара е същата.Има претенции,че майка и била оперна певица но не тръгнала по нейните стъпки а върти задник на цигански кючеци.За Анифето от Ловеч си е ясно,тя е от етноса циганията си е в кръвта.Но вие българките който се циганизирате сте срам за нацията.

    14:00 15.10.2025

  • 6 Изтрит

    0 0 Отговор
    Ама Мароо,от кога взе да пишеш за колежките си от Околовръстното ма???

    14:01 15.10.2025