Мис България 2020 попиля Ана-Шермин от "Ергенът"

Носителката на титлата Мис България за 2020 година Венцислава Тафкова не сдържа тежките си критики към една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът – Любов в рая“ – Ана-Шермин.

Красавицата, която сега се е насочила към кариера в поп фолка, защити своята колежка Киара, която е трън в очите на "дубайската принцеса“ и мишена номер 1 за обиди и вербална агресия, пише сайтът intrigi.bg.

Попитана от свои последователи какво е мнението ѝ за изказването на Шермин, че Киара изкарва пари с кълчене по заведенията полугола, Тафкова изригна в дълъг критичен пост срещу риалити звездата.

"За съжаление, Шермин дори няма капацитета да осъзнае, че с това изказване обижда цял един бранш в музиката. Изпълнители, които сами са постигнали всичко, които не спят с дни, за да се докажат на публика и фенове. Които са загърбили личния си живот и с цената на много труд и безсънни нощи са градили име на сцената“, разгневи се Мис България, която също прави своите опити от известно време насам да пробие във фолк бранша и е наясно с предизвикателствата на професията.

"За разлика от Киара, която гради кариера сама, с таланта и гласа си, Шермин се кълчи в разни +18 платформи чисто гола. Едва ли абонатите там си плащат, за да я чуят как им говори на 5 езика“, завърши зрелищно тирадата си Венцислава, визирайки изтеклите скандални клипове и голи снимки на Ана-Шермин в платформата OnlyFans.

По думите на Мис България Киара е естествено красива, нежна и с благородно излъчване, докато Шермин разчита основно на пластичната хирургия за разкрасяване. "За съжаление грозният характер не може да се коригира със скалпел“, заключва Венцислава.

Титулованата брюнетка смята, че Ана-Шермин не бива да се нарича българка, тъй като не притежава качествата, типични за жените у нас – амбиция, сила на духа, емпатия и доброта. "Бих я посъветвала да се откаже от националността си и да си хваща "прайвит джета“ за Дубай, където дори не искам да знам какво прави с 5-те си езика и как се издържа“, довърши я Тафкова.