Сп. Тайм включи фон дьо тена на Риана сред най-значимите изобретения за последните 25 години

Фон дьо тенът Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation на Риана, част от нейната марка Fenty Beauty, беше включен от списание Time сред най-значимите изобретения на последното четвърт столетие. Продуктът е единственият козметичен представител в новоучредената "Зала на славата" на изданието „Най-добрите изобретения“, където попадат имена като YouTube, OpenAI GPT-4, Cronut и Las Vegas Sphere.

Лансиран през 2017 г., Pro Filt’r се превърна в един от най-разпознаваемите продукти на Fenty Beauty и в повратна точка за съвременната козметична индустрия. Според Time, формулата му с високо покритие, устойчива на пот и влага, е „поставила нов стандарт за разнообразие и инклузивност в грим индустрията“. В момента фон дьо тенът се предлага в 52 различни нюанса.

„Незабавният му успех подтикна останалите марки да бъдат по-включващи и да създадат повече и по-добри опции за хора с по-тъмни тонове на кожата“, посочва класацията.

След успеха на Pro Filt’r, Риана разшири продуктовата линия с фон дьо тена Soft’Lit Naturally Luminous Longwear Foundation, който придава по-естествен и сияен ефект, както и с по-леките формули Eaze Drop Tint Stick и Blurring Skin Tint, предназначени за ежедневна употреба.

В ревю на Page Six Style тестери отбелязват, че Eaze Drop е „лек, но може лесно да се надгради до средно покритие“, запазвайки естествен вид върху кожата.

В тазгодишния списък на Time за „Най-добрите изобретения на 2025 г.“ попадат и други иновации в сферата на красотата, включително професионалният сешоар L’Oréal Professionnel AirLight Pro, който суши косата по-бързо от стандартните уреди, както и терапията за нокти ePhD Bond Repair Nail Treatment на марката Epres, създадена за възстановяване на уврежданията от гел лакове.

Отличието на Time затвърждава позицията на Риана като една от най-влиятелните личности в съвременната козметична индустрия и потвърждава, че нейната марка Fenty Beauty продължава да определя стандартите за инклузивност и иновации.