15 Октомври, 2025 15:59 591 2

Фон дьо тенът е единственият козметичен продукт в класацията

Сп. Тайм включи фон дьо тена на Риана сред най-значимите изобретения за последните 25 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фон дьо тенът Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation на Риана, част от нейната марка Fenty Beauty, беше включен от списание Time сред най-значимите изобретения на последното четвърт столетие. Продуктът е единственият козметичен представител в новоучредената "Зала на славата" на изданието „Най-добрите изобретения“, където попадат имена като YouTube, OpenAI GPT-4, Cronut и Las Vegas Sphere.

Лансиран през 2017 г., Pro Filt’r се превърна в един от най-разпознаваемите продукти на Fenty Beauty и в повратна точка за съвременната козметична индустрия. Според Time, формулата му с високо покритие, устойчива на пот и влага, е „поставила нов стандарт за разнообразие и инклузивност в грим индустрията“. В момента фон дьо тенът се предлага в 52 различни нюанса.

„Незабавният му успех подтикна останалите марки да бъдат по-включващи и да създадат повече и по-добри опции за хора с по-тъмни тонове на кожата“, посочва класацията.

След успеха на Pro Filt’r, Риана разшири продуктовата линия с фон дьо тена Soft’Lit Naturally Luminous Longwear Foundation, който придава по-естествен и сияен ефект, както и с по-леките формули Eaze Drop Tint Stick и Blurring Skin Tint, предназначени за ежедневна употреба.

В ревю на Page Six Style тестери отбелязват, че Eaze Drop е „лек, но може лесно да се надгради до средно покритие“, запазвайки естествен вид върху кожата.

В тазгодишния списък на Time за „Най-добрите изобретения на 2025 г.“ попадат и други иновации в сферата на красотата, включително професионалният сешоар L’Oréal Professionnel AirLight Pro, който суши косата по-бързо от стандартните уреди, както и терапията за нокти ePhD Bond Repair Nail Treatment на марката Epres, създадена за възстановяване на уврежданията от гел лакове.

Отличието на Time затвърждава позицията на Риана като една от най-влиятелните личности в съвременната козметична индустрия и потвърждава, че нейната марка Fenty Beauty продължава да определя стандартите за инклузивност и иновации.


