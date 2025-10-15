Изтече лична кореспонденция между Джефри Епстийн и принц Андрю

Британският кралски биограф Андрю Лауни публикува нова книга, озаглавена Entitled: The Rise and Fall of the House of York, която разкрива допълнителни подробности за отношенията между принц Андрю и осъдения американски финансист Джефри Епстийн. Според документи, цитирани от The Guardian, между двамата е имало кореспонденция, датираща от февруари 2011 г., няколко месеца след като принцът заяви в интервю за BBC, че е прекратил всякакви контакти с Епстийн.

В един от имейлите, изпратен на 28 февруари 2011 г., принц Андрю пише: „Аз съм също толкова загрижен за теб! Не се тревожи за мен! Изглежда, че сме заедно в това и трябва да се издигнем над него.“ Съобщението продължава с думите: „Остани във връзка и скоро ще поиграем отново!!!!“

Имейлът е изпратен три месеца след публичното изявление на херцога, че е прекратил връзките си с Джефри Епстийн, който по това време вече е осъждан за престъпления, свързани с непълнолетни.

Джефри Епстийн бе открит мъртъв в килията си в Ню Йорк през 2019 г., след арест по обвинения в трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Смъртта му беше определена като самоубийство. Неговата дългогодишна партньорка Гилейн Максуел беше осъдена през 2021 г. на 20 години затвор за съучастие в престъпленията, като съдът прие, че е участвала в примамването на млади момичета за сексуална злоупотреба.

Името на принц Андрю продължава да се свързва с делото чрез снимка, публикувана за пръв път през 2011 г., на която той е заснет с ръка около тогава 17-годишната Вирджиния Джуфре, докато Максуел стои до тях.

Скандалът обхвана и бившата съпруга на херцога, Сара Фъргюсън, която през септември беше отстранена като патрон на няколко благотворителни организации, след като изтекли имейли показаха, че тя нарича Епстийн „непоколебим, щедър и изключителен приятел“.

Според Daily Mail, Фъргюсън е изпратила писмо до Джефри Епстийн през 2011 г., в което се извинява за предишното си публично отричане на връзката им и обяснява, че е била „настоятелно посъветвана да не поддържа контакт с него“, за да защити професионалната си репутация.

Пред The Guardian говорител на херцогинята заяви, че тя „не се отказва от публичното си осъждане на Епстийн“ и че кореспонденцията е била изпратена в контекста на опит да се предотвратят заплахи от негова страна.

По информация на BBC, преди смъртта си през април Вирджиния Джуфре е завършила мемоар, в който описва преживяванията си и обвиненията срещу Джефри Епстийн и принц Андрю. Книгата ѝ предстои да излезе през октомври.

Кралски източници коментират, че 65-годишният херцог преживява тежък личен период, а близки до него изразяват загриженост за психическото му състояние.

От Бъкингамския дворец заявиха, че не коментират действията на принц Андрю, тъй като той вече не е действащ член на кралското семейство.