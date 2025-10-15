Кейт Мос блести в прилепнала черна рокля и златни бижута на събитие на Kismet by Milka

Легендарната британска икона на модата Кейт Мос беше част от стилно събитие, организирано от бижутерийната марка Kismet by Milka. 51-годишната красавица демонстрира безупречен стил и самочувствие, появявайки се в изключително елегантна, черна рокля по тялото, която подчертаваше нейната изтънчена фигура и излъчване.

Мос заложи на дръзка визия без сутиен, като дълбокото деколте на роклята ѝ придаваше допълнителна доза сексапил. Вниманието на присъстващите бе привлечено и от впечатляващото златно колие, което блестеше на шията ѝ, както и от деликатната, тънка гривна, които перфектно допълваха цялостния ѝ аутфит. Звездата остави дългите си руси коси свободно спуснати по раменете, а гримът ѝ бе в неутрални тонове, подчертаващ естествената ѝ красота.

Снимките от събитието бързо обиколиха социалните мрежи, след като бяха публикувани в официалния Instagram профил на Kismet by Milka, предизвиквайки вълна от възхищение сред феновете и модните критици.