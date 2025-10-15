Новини
Любопитно »
Кейт Мос блести в прилепнала черна рокля и златни бижута на събитие на Kismet by Milka

Кейт Мос блести в прилепнала черна рокля и златни бижута на събитие на Kismet by Milka

15 Октомври, 2025 20:19 386 2

  • кейт мос-
  • бижута-
  • рокля-
  • kismet

Мос заложи на дръзка визия без сутиен

Кейт Мос блести в прилепнала черна рокля и златни бижута на събитие на Kismet by Milka - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарната британска икона на модата Кейт Мос беше част от стилно събитие, организирано от бижутерийната марка Kismet by Milka. 51-годишната красавица демонстрира безупречен стил и самочувствие, появявайки се в изключително елегантна, черна рокля по тялото, която подчертаваше нейната изтънчена фигура и излъчване.

Мос заложи на дръзка визия без сутиен, като дълбокото деколте на роклята ѝ придаваше допълнителна доза сексапил. Вниманието на присъстващите бе привлечено и от впечатляващото златно колие, което блестеше на шията ѝ, както и от деликатната, тънка гривна, които перфектно допълваха цялостния ѝ аутфит. Звездата остави дългите си руси коси свободно спуснати по раменете, а гримът ѝ бе в неутрални тонове, подчертаващ естествената ѝ красота.


Снимките от събитието бързо обиколиха социалните мрежи, след като бяха публикувани в официалния Instagram профил на Kismet by Milka, предизвиквайки вълна от възхищение сред феновете и модните критици.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето

    0 0 Отговор
    Затова обичам жените с по малки цици. Нищо не им виси под пъпа с годините...

    20:23 15.10.2025

  • 2 Яшар

    1 0 Отговор
    Не казвам лошо , не съм лисицата дето не може да стигне гроздето ..безлична е г-жа мост ли е Мос ли

    20:35 15.10.2025