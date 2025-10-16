Анджела Ташева от "Биг Брадър" е в шок заради онлайн инцидент

Бившата риалити изкусителка и еротичен модел Анджела Ташева отново взриви мрежата – този път не с провокативни снимки, а с неприятен и напълно неочакван онлайн инцидент, пише marica.bg.

Във видео, което вече се върти навсякъде в социалните мрежи, Анджела участва в приложение за видеоразговори с непознати. Началото е просто флирт – усмивки, закачливи погледи, дори въздушни целувки. Всичко изглежда забавно… докато ситуацията не се превръща в шокиращ кошмар.

С типичната си увереност Анджела се пошегувала:

„Защо не си направиш OnlyFans, като те гледам какъв си палав?“

Но вместо да отговори с усмивка, мъжът отсреща решил да „надмине очакванията“ – и насочил камерата си към интимните си части.

Реакцията на Анджела била мигновена – ужас, вик „Не!“ и прекъсване на разговора.

Клипът предизвика буря от коментари – едни защитаваха модела и я похвалиха, че реагирала достойно, други обвиниха мъжa в цинично и непристойно поведение, типично за онлайн пространството.

„Това е ежедневие за жените в интернет!“, пишат фенове в нейна защита.

А други допълват: „Анджела може и да е провокативна, но това не означава, че някой има право да прекрачва границите!“

Едно е сигурно – инцидентът разбуни духовете в мрежата и показа колко тънка е границата между флирта и откровената онлайн мерзост.

