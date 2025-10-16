Новини
Любопитно »
Анджела Ташева от "Биг Брадър" е в шок заради онлайн инцидент

16 Октомври, 2025 09:14 1 189 15

  • анджела ташева-
  • инцидент-
  • биг брадър

Началото е просто флирт

Анджела Ташева от "Биг Брадър" е в шок заради онлайн инцидент - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата риалити изкусителка и еротичен модел Анджела Ташева отново взриви мрежата – този път не с провокативни снимки, а с неприятен и напълно неочакван онлайн инцидент, пише marica.bg.

Във видео, което вече се върти навсякъде в социалните мрежи, Анджела участва в приложение за видеоразговори с непознати. Началото е просто флирт – усмивки, закачливи погледи, дори въздушни целувки. Всичко изглежда забавно… докато ситуацията не се превръща в шокиращ кошмар.

С типичната си увереност Анджела се пошегувала:
„Защо не си направиш OnlyFans, като те гледам какъв си палав?“

Но вместо да отговори с усмивка, мъжът отсреща решил да „надмине очакванията“ – и насочил камерата си към интимните си части.

Реакцията на Анджела била мигновена – ужас, вик „Не!“ и прекъсване на разговора.

Клипът предизвика буря от коментари – едни защитаваха модела и я похвалиха, че реагирала достойно, други обвиниха мъжa в цинично и непристойно поведение, типично за онлайн пространството.

„Това е ежедневие за жените в интернет!“, пишат фенове в нейна защита.
А други допълват: „Анджела може и да е провокативна, но това не означава, че някой има право да прекрачва границите!“

Едно е сигурно – инцидентът разбуни духовете в мрежата и показа колко тънка е границата между флирта и откровената онлайн мерзост.

Източник: www.marica.bg


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да ти кажа

    11 0 Отговор
    Мъка, мъкаааа

    09:16 16.10.2025

  • 2 Не на

    8 0 Отговор
    Нас! Ние срещу "некой лев" сме осмисляли фамилията и "Ташева"

    09:18 16.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    - Що не ми го покажеш🤔
    А после
    - Ох, ох, извика тя ❗

    09:18 16.10.2025

  • 4 По-голям

    11 0 Отговор
    Ужас не съм виждал! Туй пръстче, от снимката, да си го вкара някъде, че да й мине!

    09:18 16.10.2025

  • 5 цумбрум

    7 0 Отговор
    Не целувам татуировки!

    09:23 16.10.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор
    Тия кротрошачки кво се правят на стреснати бе🤣🤣🤣

    09:23 16.10.2025

  • 7 бушприт

    4 0 Отговор
    ...еротична моделка- Анджела Ташева

    09:24 16.10.2025

  • 8 бушприт

    5 1 Отговор
    Не бива така да се прави,мъжът показва оная си работа на жена,само когато двамата са в леглото. Другото е излагация и липса на възпитание. Право е момичето,да недоволства.

    09:28 16.10.2025

  • 10 Какъв модел може да бъде, като цялата

    8 0 Отговор
    се е омаскарила, да те е гнус да се докоснеш до нея. Татуирани жени, нищо не струват, те са убили женската, естествената красота!

    09:34 16.10.2025

  • 11 Трол

    8 0 Отговор
    Анджела не е виждала такива неща и сега ще посещава психолог, за да се излекува от травмата.

    09:34 16.10.2025

  • 12 завод

    2 1 Отговор
    Там,където си е сложила нокътчето,искам да я нацелувам!

    09:41 16.10.2025

  • 13 бай Шиле

    10 0 Отговор
    Как не го е срам този бе? Жената е очаквала да и покаже колекция пощенски марки, а този и показал самолета. Мъка! Мъка!

    09:44 16.10.2025

  • 14 Съдба,

    3 0 Отговор
    какво да се прави!? Момичето си е още в Ташков а! Няма и да излезе от там!

    10:26 16.10.2025

  • 15 Бай Хой

    2 0 Отговор
    Тази е атрибут от телевизионната клоака "Биг Брадър" !!

    10:54 16.10.2025