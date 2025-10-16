Новини
Рецепта на деня: Бананов крем с карамелена заливка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бананов крем с карамелена заливка

16 Октомври, 2025 10:05 523 5

  • бананов крем-
  • карамел-
  • банани-
  • заливка-
  • какво да сготвя

Неустоим домашен десерт

Рецепта на деня: Бананов крем с карамелена заливка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За крема:

  • 3 бр. жълтъци;
  • 70 г захар;
  • 1 бр. зрял банан;
  • 600 мл прясно мляко;
  • 60 г царевично нишесте.

За карамелената заливка:

  • 60 г захар;
  • 20 г краве масло;
  • 2 бр. банани.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа разбийте жълтъците заедно с първите 70 грама захар до получаване на светла и пухкава смес.

Обелете и нарежете 1 банан на едри парчета. Пасирайте го до гладкост и го добавете към яйчната смес.

Прибавете царевичното нишесте и разбъркайте енергично, докато се получи напълно еднородна смес без бучки.

Изсипете 600 мл прясно мляко в тенджера и го поставете на умерен котлон да загрее, но без да кипва. Щом млякото е горещо, сипете яйчено-банановата смес и гответе, като бъркате непрекъснато с телена бъркалка. Бъркайте, докато кремът се сгъсти напълно и започне да пука.

Свалете крема от котлона и го прехвърлете в дълбок съд (или индивидуални купички). Заравнете повърхността и го оставете в хладилник за минимум 30 минути, за да стегне добре.

Приготвяне на карамелената заливка:

В тиган с дебело дъно изсипете вторите 60 грама захар и 20 грама краве масло. Сложете на умерен котлон и гответе, докато захарта се карамелизира до леко златист цвят. Не бъркайте в началото, само накланяйте тигана.

През това време обелете и нарежете останалите 2 бр. банани на кубчета или кръгчета.

Пуснете нарязаните банани в карамела, разбъркайте внимателно и гответе само за 2-3 минути. Целта е да омекнат леко, но да запазят формата си.

Свалете карамелените банани от котлона и ги оставете да се охладят за 1-2 минути.

Финално оформяне и сервиране:

Извадете стегналия крем от хладилника. Внимателно разпределете карамелената заливка с бананите върху крема.

Оставете десерта да се охлади напълно преди сервиране. Поднася се студен и е най-вкусен, когато се е слял с вкуса на карамела. Поръсете с натрошени орехи, бадеми или шам фъстък преди сервиране, пише flagman.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    прилича на панакота

    10:12 16.10.2025

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    Не мога да повярвам, че го казвам, но ме изненадахе приятно с лесна, достъпна и преполагам, вкусна рецепта!
    Браво!

    10:19 16.10.2025

  • 3 Мъж

    0 4 Отговор
    Българката никога няма да може да го сготви това. Тя е най слабата домакиня в света 🤭

    Коментиран от #4, #5

    10:29 16.10.2025

  • 4 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж":

    Ами то когато човек се жени, трябва и очите да си отваря.
    А в противен случай му се пада някоя мъ.рла, дето яйце на може да свари.

    10:51 16.10.2025

  • 5 Българката

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж":

    И ти се изживяваш като домакиня, но само един розов пеньоар не те прави такава.🤭

    10:53 16.10.2025