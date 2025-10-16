Рецепта на деня: Бананов крем с карамелена заливка

Необходими продукти:

За крема:

3 бр. жълтъци;

70 г захар;

1 бр. зрял банан;

600 мл прясно мляко;

60 г царевично нишесте.

За карамелената заливка:

60 г захар;

20 г краве масло;

2 бр. банани.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа разбийте жълтъците заедно с първите 70 грама захар до получаване на светла и пухкава смес.

Обелете и нарежете 1 банан на едри парчета. Пасирайте го до гладкост и го добавете към яйчната смес.

Прибавете царевичното нишесте и разбъркайте енергично, докато се получи напълно еднородна смес без бучки.

Изсипете 600 мл прясно мляко в тенджера и го поставете на умерен котлон да загрее, но без да кипва. Щом млякото е горещо, сипете яйчено-банановата смес и гответе, като бъркате непрекъснато с телена бъркалка. Бъркайте, докато кремът се сгъсти напълно и започне да пука.

Свалете крема от котлона и го прехвърлете в дълбок съд (или индивидуални купички). Заравнете повърхността и го оставете в хладилник за минимум 30 минути, за да стегне добре.

Приготвяне на карамелената заливка:

В тиган с дебело дъно изсипете вторите 60 грама захар и 20 грама краве масло. Сложете на умерен котлон и гответе, докато захарта се карамелизира до леко златист цвят. Не бъркайте в началото, само накланяйте тигана.

През това време обелете и нарежете останалите 2 бр. банани на кубчета или кръгчета.

Пуснете нарязаните банани в карамела, разбъркайте внимателно и гответе само за 2-3 минути. Целта е да омекнат леко, но да запазят формата си.

Свалете карамелените банани от котлона и ги оставете да се охладят за 1-2 минути.

Финално оформяне и сервиране:

Извадете стегналия крем от хладилника. Внимателно разпределете карамелената заливка с бананите върху крема.

Оставете десерта да се охлади напълно преди сервиране. Поднася се студен и е най-вкусен, когато се е слял с вкуса на карамела. Поръсете с натрошени орехи, бадеми или шам фъстък преди сервиране, пише flagman.bg.