Рецепта на деня: Бананов крем с карамелена заливка

Необходими продукти:
За крема:
- 3 бр. жълтъци;
- 70 г захар;
- 1 бр. зрял банан;
- 600 мл прясно мляко;
- 60 г царевично нишесте.
За карамелената заливка:
- 60 г захар;
- 20 г краве масло;
- 2 бр. банани.
Начин на приготвяне:
В дълбока купа разбийте жълтъците заедно с първите 70 грама захар до получаване на светла и пухкава смес.
Обелете и нарежете 1 банан на едри парчета. Пасирайте го до гладкост и го добавете към яйчната смес.
Прибавете царевичното нишесте и разбъркайте енергично, докато се получи напълно еднородна смес без бучки.
Изсипете 600 мл прясно мляко в тенджера и го поставете на умерен котлон да загрее, но без да кипва. Щом млякото е горещо, сипете яйчено-банановата смес и гответе, като бъркате непрекъснато с телена бъркалка. Бъркайте, докато кремът се сгъсти напълно и започне да пука.
Свалете крема от котлона и го прехвърлете в дълбок съд (или индивидуални купички). Заравнете повърхността и го оставете в хладилник за минимум 30 минути, за да стегне добре.
Приготвяне на карамелената заливка:
В тиган с дебело дъно изсипете вторите 60 грама захар и 20 грама краве масло. Сложете на умерен котлон и гответе, докато захарта се карамелизира до леко златист цвят. Не бъркайте в началото, само накланяйте тигана.
През това време обелете и нарежете останалите 2 бр. банани на кубчета или кръгчета.
Пуснете нарязаните банани в карамела, разбъркайте внимателно и гответе само за 2-3 минути. Целта е да омекнат леко, но да запазят формата си.
Свалете карамелените банани от котлона и ги оставете да се охладят за 1-2 минути.
Финално оформяне и сервиране:
Извадете стегналия крем от хладилника. Внимателно разпределете карамелената заливка с бананите върху крема.
Оставете десерта да се охлади напълно преди сервиране. Поднася се студен и е най-вкусен, когато се е слял с вкуса на карамела. Поръсете с натрошени орехи, бадеми или шам фъстък преди сервиране, пише flagman.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
10:12 16.10.2025
2 Механик
Браво!
10:19 16.10.2025
3 Мъж
Коментиран от #4, #5
10:29 16.10.2025
4 Българин
До коментар #3 от "Мъж":Ами то когато човек се жени, трябва и очите да си отваря.
А в противен случай му се пада някоя мъ.рла, дето яйце на може да свари.
10:51 16.10.2025
5 Българката
До коментар #3 от "Мъж":И ти се изживяваш като домакиня, но само един розов пеньоар не те прави такава.🤭
10:53 16.10.2025