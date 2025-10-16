Новини
Любопитно »
Порно звезди правят "Секс ООН": Ани Найт и Арабела Мия се предлагат с листовки на туристи от целия свят (ВИДЕО)

Порно звезди правят "Секс ООН": Ани Найт и Арабела Мия се предлагат с листовки на туристи от целия свят (ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 11:12 1 313 12

  • порнозвезди-
  • ани найт-
  • арабела мия-
  • секс оон

Този рекламен трик предизвика възмущение сред много хора, живеещи в района

Порно звезди правят "Секс ООН": Ани Найт и Арабела Мия се предлагат с листовки на туристи от целия свят (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

28-годишният австралийски порно модел Ани Найт, която стана известна, след като преспа с 583 мъже за шест часа, организира рекламен трик за ново секс шоу в Сидни, предизвиквайки скандал, според News.com.au.

Найт и порно звездата Арабела Миа се появиха на популярния плаж Бонди в Сидни в оскъдни бикини и каубойски шапки и започнаха да раздават листовки на мъже, рекламиращи тяхното риалити шоу за възрастни, чиято премиера е планирана за ноември.

Листовките съдържаха снимки на Найт и Миа и надпис: „Искаме поне по един турист от всяка страна да дойде в нашата стая.“ Те нарекоха предстоящото събитие „Бонди Бийч: Организация на обединените нации“. Този рекламен трик предизвика възмущение сред много хора, живеещи в района.

„Просто отвратително! Някой друг види ли как тези момичета се опитват да намерят туристи от различни страни, с които да спят?“, написа един потребител. „За съжаление, това се превърна в норма поради ефекта на Бони Блу“, каза друг.

Миа заяви, че кампанията им е била предназначена да повдигне духа на хората на фона на напрегнатата ситуация в света. Порно моделът потвърди, че тя и Найт са получили много негативни коментари в социалните медии, но положителните са далеч повече от тях.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    9 2 Отговор
    Браво на момичетата дано има повече като тях

    Коментиран от #5, #7

    11:19 16.10.2025

  • 2 Болни мозъци

    3 2 Отговор
    И тази, която гитразпространява.
    Жалка картина!

    11:26 16.10.2025

  • 3 Трол

    10 1 Отговор
    Тези момичета може и да се окажат по-честни и почтени от оригиналното ООН.

    11:42 16.10.2025

  • 4 писарке

    3 0 Отговор
    учи се от тез моми шавливи за
    да не тръгнеш по техния път

    11:44 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    3 1 Отговор
    Да взема да се преориентирам към друг новинарски сайт ли...?

    11:46 16.10.2025

  • 7 Браво на момичетата дано има повече като

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    те ги събират стотици баламурници и чакат на опашка голи
    един след друг
    да топнат за 10 секунди без да ослабят жилата

    жалка работа
    вместо да се пробват на плажа
    от 100 моми 1 може да клъвне

    11:48 16.10.2025

  • 8 Стършел

    5 0 Отговор
    А у нас двама ,, политици" правят същото , но без ,, листовки", а с бюлетини( 50 левки)

    11:49 16.10.2025

  • 9 Има такъв човек

    4 0 Отговор
    И двете силно желаят последният софиянец,но той е националист и не поддава на покварата на запада.

    Коментиран от #11, #12

    11:58 16.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има такъв човек":

    той в момента утешава ББ в "ресторанта" си.

    12:29 16.10.2025