Порно звезди правят "Секс ООН": Ани Найт и Арабела Мия се предлагат с листовки на туристи от целия свят (ВИДЕО)

28-годишният австралийски порно модел Ани Найт, която стана известна, след като преспа с 583 мъже за шест часа, организира рекламен трик за ново секс шоу в Сидни, предизвиквайки скандал, според News.com.au.
Найт и порно звездата Арабела Миа се появиха на популярния плаж Бонди в Сидни в оскъдни бикини и каубойски шапки и започнаха да раздават листовки на мъже, рекламиращи тяхното риалити шоу за възрастни, чиято премиера е планирана за ноември.
Листовките съдържаха снимки на Найт и Миа и надпис: „Искаме поне по един турист от всяка страна да дойде в нашата стая.“ Те нарекоха предстоящото събитие „Бонди Бийч: Организация на обединените нации“. Този рекламен трик предизвика възмущение сред много хора, живеещи в района.
„Просто отвратително! Някой друг види ли как тези момичета се опитват да намерят туристи от различни страни, с които да спят?“, написа един потребител. „За съжаление, това се превърна в норма поради ефекта на Бони Блу“, каза друг.
Миа заяви, че кампанията им е била предназначена да повдигне духа на хората на фона на напрегнатата ситуация в света. Порно моделът потвърди, че тя и Найт са получили много негативни коментари в социалните медии, но положителните са далеч повече от тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #5, #7
11:19 16.10.2025
2 Болни мозъци
Жалка картина!
11:26 16.10.2025
3 Трол
11:42 16.10.2025
4 писарке
да не тръгнеш по техния път
11:44 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
11:46 16.10.2025
7 Браво на момичетата дано има повече като
До коментар #1 от "Стенли":те ги събират стотици баламурници и чакат на опашка голи
един след друг
да топнат за 10 секунди без да ослабят жилата
жалка работа
вместо да се пробват на плажа
от 100 моми 1 може да клъвне
11:48 16.10.2025
8 Стършел
11:49 16.10.2025
9 Има такъв човек
Коментиран от #11, #12
11:58 16.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 да ти кажа
До коментар #9 от "Има такъв човек":той в момента утешава ББ в "ресторанта" си.
12:29 16.10.2025