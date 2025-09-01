Мъж с мачете нападна прочут австралийски порно модел

Неизвестен мъж нападна австралийския порно модел Ани Найт, съобщи Daily Mail.

Найт твърди, че инцидентът се е случил, когато е била на почивка в САЩ с две приятелки. Те се разхождали по голяма улица и се натъкнали на непознат, който тръгнал към тях с мачете в ръце.

Момичетата трябвало да избягат и да се скрият в близък ресторант. Според модела, минувачите не само не се намесили, но дори не обърнали внимание на случващото се.

"Това беше една от най-ужасяващите ситуации в живота ми. И бях шокирана, че подобни неща изглеждат като нещо обичайно тук. Ако нещо подобно се случило в Австралия, полицейски хеликоптери щяха да летят наоколо и това щеше да е по новините", каза Ани Найт.

28-годишният модел се прочу, след като преспа с 583 мъже за шест часа. По-късно тя сподели, че онлайн преследвач я притеснява в продължение на три години.