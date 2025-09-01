Новини
Любопитно »
Мъж с мачете нападна прочут австралийски порно модел

Мъж с мачете нападна прочут австралийски порно модел

1 Септември, 2025 09:13 1 608 5

  • ани найт-
  • порно модел-
  • мъж с мачете-
  • сащ

"Това беше една от най-ужасяващите ситуации в живота ми.", каза Ани Найт

Мъж с мачете нападна прочут австралийски порно модел - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неизвестен мъж нападна австралийския порно модел Ани Найт, съобщи Daily Mail.

Найт твърди, че инцидентът се е случил, когато е била на почивка в САЩ с две приятелки. Те се разхождали по голяма улица и се натъкнали на непознат, който тръгнал към тях с мачете в ръце.

Момичетата трябвало да избягат и да се скрият в близък ресторант. Според модела, минувачите не само не се намесили, но дори не обърнали внимание на случващото се.

"Това беше една от най-ужасяващите ситуации в живота ми. И бях шокирана, че подобни неща изглеждат като нещо обичайно тук. Ако нещо подобно се случило в Австралия, полицейски хеликоптери щяха да летят наоколо и това щеше да е по новините", каза Ани Найт.

28-годишният модел се прочу, след като преспа с 583 мъже за шест часа. По-късно тя сподели, че онлайн преследвач я притеснява в продължение на три години.



Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкел металик

    13 1 Отговор
    Сигурни ли са, че оръжието на престъплението е било именно мачете, а не нещо друго? Тези модели и приятелките им имат склонност да преувеличават.

    Коментиран от #3

    09:22 01.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Така ще нападнат и онова с ботокса и токчетата от бункера!

    09:22 01.09.2025

  • 3 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Винкел металик":

    Мачете, ама кожено.

    09:34 01.09.2025

  • 4 Вай,

    3 2 Отговор
    каква световна драма с една кюрва.

    10:02 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.