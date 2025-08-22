Новини
Онлайн преследвач тормози порно модел, преспала с 583-ма за 6 часа

22 Август, 2025 13:12 770 9

Найт се свързала с полицията по този въпрос

Онлайн преследвач тормози порно модел, преспала с 583-ма за 6 часа - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Австралийският порно модел Ани Найт съобщи за онлайн преследвач, който я дебне от три години. Тя се оплака от недостатъците на популярността си пред Daily Star.

28-годишният модел стана известен, след като преспала с 583 мъже за шест часа. Жената призна, че това ѝ е донесло не само пари, но и проблеми. Така тя сe сдобила с преследвач от Европа. Според Найт той е луд. Мъжът е сигурен, че е в романтична връзка с модела.


Жената блокира акаунтите му, но той просто създава нови и започва да ѝ пише отново. Нещо повече, тя не е единствената, която страда заради действията му. Натрапникът пише на семейството и приятелите ѝ.

Найт се свързала с полицията по този въпрос, но те ѝ казали, че ще могат да спрат преследвача, само когато пристигне в Австралия. Тя призна, че много се страхува от това.

Порно моделът се опитва да се предпази от обсесивните фенове. Затова никога не пише онлайн къде ще излезе да вечеря или да пийне. „Винаги трябва да мисля за това. Никога не знаеш кой ще се появи“, обясни тя. „Има много хора, които ме мразят.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 0 Отговор
    Не съм сигурен , че тази госпожица може да бъде изтормозена повече от това , което и се се случило ....??! Накъде повече бе маце ....?!?

    Коментиран от #5

    13:23 22.08.2025

  • 2 Ко речи?

    6 0 Отговор
    Порно модел със семейство. Егаси оксиморонът!!!

    13:28 22.08.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Някой отхвърлен бивш, си изкарва злобата!

    13:42 22.08.2025

  • 4 Титак

    1 1 Отговор
    ......преспала с 583 мъже.....значи тя си спи а те я......

    13:42 22.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Нарочно се правиш, че не разбираш! Тя е искала да прави секс със 600 човека за 6 часа. Това е нейно желание, нейн фетиш. Но оня да ѝ пише постоянно по всички соц мрежи - не го иска. След като е пробвал веднъж и го е отрязала да пише на друга.

    13:48 22.08.2025

  • 6 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Абе тая дали е спала изобщо ????? Някой да ми го обясни ???? Венелинче тебе ако те клатят толкова мъже .....колко можеш да поспиш ?????

    Коментиран от #7

    13:55 22.08.2025

  • 7 Венелина да направи проба

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Неразбрал":

    И да пише колко може да задреме по време на сеанса!!!!!!

    Коментиран от #9

    13:57 22.08.2025

  • 8 като им пуска голото коте редовно

    1 0 Отговор
    Порно моделът се опитва да се предпази от обсесивните фенове

    13:59 22.08.2025

  • 9 Ааааааа не !

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Венелина да направи проба":

    Венелинчето ще ги прекара всички за час , ще спи до насита и ще е готова за работа на другия ден !

    14:00 22.08.2025