Онлайн преследвач тормози порно модел, преспала с 583-ма за 6 часа

Австралийският порно модел Ани Найт съобщи за онлайн преследвач, който я дебне от три години. Тя се оплака от недостатъците на популярността си пред Daily Star.

28-годишният модел стана известен, след като преспала с 583 мъже за шест часа. Жената призна, че това ѝ е донесло не само пари, но и проблеми. Така тя сe сдобила с преследвач от Европа. Според Найт той е луд. Мъжът е сигурен, че е в романтична връзка с модела.

Жената блокира акаунтите му, но той просто създава нови и започва да ѝ пише отново. Нещо повече, тя не е единствената, която страда заради действията му. Натрапникът пише на семейството и приятелите ѝ.

Найт се свързала с полицията по този въпрос, но те ѝ казали, че ще могат да спрат преследвача, само когато пристигне в Австралия. Тя призна, че много се страхува от това.

Порно моделът се опитва да се предпази от обсесивните фенове. Затова никога не пише онлайн къде ще излезе да вечеря или да пийне. „Винаги трябва да мисля за това. Никога не знаеш кой ще се появи“, обясни тя. „Има много хора, които ме мразят.“