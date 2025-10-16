Новини
37-годишната рапърка Lizzo показа напредъка си в отслабването с ВИДЕО по бельо

16 Октомври, 2025 11:47 910 2

  • лизо-
  • по бельо-
  • отслабване-
  • ozempic-
  • lizzo

През юли Lizzo се появи на корицата на спортно списание, след като призна, че е приемала Ozempic

37-годишната рапърка Lizzo показа напредъка си в отслабването с ВИДЕО по бельо - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската рапърка с plus-size форми Мелиса Вивиан Джеферсън, по-известна като Lizzo, показа напредъка си в отслабването. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.

37-годишната певица позира пред огледалото, облечена в черно бельо YITTY и без грим.

View this post on Instagram

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)


През юли Lizzo се появи на корицата на спортно списание, след като призна, че е приемала Ozempic. Певицата позира в бордо спортен сутиен, тесни шорти и къс топ с дълъг ръкав.



