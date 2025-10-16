37-годишната рапърка Lizzo показа напредъка си в отслабването с ВИДЕО по бельо

Американската рапърка с plus-size форми Мелиса Вивиан Джеферсън, по-известна като Lizzo, показа напредъка си в отслабването. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.
37-годишната певица позира пред огледалото, облечена в черно бельо YITTY и без грим.
През юли Lizzo се появи на корицата на спортно списание, след като призна, че е приемала Ozempic. Певицата позира в бордо спортен сутиен, тесни шорти и къс топ с дълъг ръкав.
