Виктория Бояджиева е новата водеща на „По света и у нас“ по БНТ

17 Октомври, 2025 12:18 1 179 11

Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г.

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктория Бояджиева се присъединява към новинарския екип на Българската национална телевизия. От 20 октомври, понеделник, Бояджиева ще бъде водеща на сутрешни, обедни и късни емисии „По света и у нас“ по БНТ 1.

„Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран. Тя ме научи, че високият стандарт в работата е лична битка, независимо каква е трибуната и какви са обстоятелствата. Новата роля на водеща в „По света и у нас“ – най-старата новинарска емисия в България, ползваща се с най-голямо доверие, за мен е голямо предизвикателство и огромна чест“, споделя Виктория Бояджиева.

Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на „По света и нас“. Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма „Лозето на вълчите хълмове“, посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в NOVA. Автор е на рубриката „Между редовете“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Ф устата.

    12:19 17.10.2025

  • 2 Дай

    8 3 Отговор
    Снимки по бански!

    Коментиран от #6

    12:19 17.10.2025

  • 3 Злееее

    4 4 Отговор
    Щеше да е добре да може да върже две изречения. Изключително ограничена!

    12:21 17.10.2025

  • 4 ООрана държава

    12 3 Отговор
    Русичките бързо се издигат в кариерата

    12:22 17.10.2025

  • 5 бай Бай

    8 0 Отговор
    Много добър вкус на селекционера!
    Ще почна да гледам новините, на мют.

    12:23 17.10.2025

  • 6 НЕ ПОЛЗВА БАНСКИ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дай":

    ГОЛО СТИЧЕ ЛАМИНАТ МОМ ЗА ГРЯХ.

    12:32 17.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    1 2 Отговор
    Даниел Михайлов без брада, в женски дрехи и с токчетата на бившата ми

    12:33 17.10.2025

  • 8 ДАНО НЕГО НАКАЦАТ

    5 1 Отговор
    СЕЛСКИТЕ ..БАЧИ ЩЕ МУ ПРЪСНАТ СЕМЕЙСТВОТО.

    12:33 17.10.2025

  • 9 Име

    4 2 Отговор
    "Побе са, побе са, па стане поетеса!" - Радой Ралин

    12:38 17.10.2025

  • 10 И какво точно има намерение да

    3 1 Отговор
    боядисва мадам Бояджиева в телевизията?

    12:50 17.10.2025

  • 11 БСТВ....на комунягите

    1 3 Отговор
    И ние я искаме при нас

    13:04 17.10.2025