Виктория Бояджиева е новата водеща на „По света и у нас“ по БНТ

Виктория Бояджиева се присъединява към новинарския екип на Българската национална телевизия. От 20 октомври, понеделник, Бояджиева ще бъде водеща на сутрешни, обедни и късни емисии „По света и у нас“ по БНТ 1.
„Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран. Тя ме научи, че високият стандарт в работата е лична битка, независимо каква е трибуната и какви са обстоятелствата. Новата роля на водеща в „По света и у нас“ – най-старата новинарска емисия в България, ползваща се с най-голямо доверие, за мен е голямо предизвикателство и огромна чест“, споделя Виктория Бояджиева.
Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на „По света и нас“. Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма „Лозето на вълчите хълмове“, посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в NOVA. Автор е на рубриката „Между редовете“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
12:19 17.10.2025
2 Дай
Коментиран от #6
12:19 17.10.2025
3 Злееее
12:21 17.10.2025
4 ООрана държава
12:22 17.10.2025
5 бай Бай
Ще почна да гледам новините, на мют.
12:23 17.10.2025
6 НЕ ПОЛЗВА БАНСКИ
До коментар #2 от "Дай":ГОЛО СТИЧЕ ЛАМИНАТ МОМ ЗА ГРЯХ.
12:32 17.10.2025
7 Карлос Друсар
12:33 17.10.2025
8 ДАНО НЕГО НАКАЦАТ
12:33 17.10.2025
9 Име
12:38 17.10.2025
10 И какво точно има намерение да
12:50 17.10.2025
11 БСТВ....на комунягите
13:04 17.10.2025