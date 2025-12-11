Новини
Криминалната мистерия „Мамник“ – от 8 януари в ефира на БНТ

11 Декември, 2025 07:37 621 5

Най-новият български сериал ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

Криминалната мистерия „Мамник“ – от 8 януари в ефира на БНТ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-новият български игрален сериал „Мамник“ започва на 8 януари 2026 г. от 21:00 ч. по БНТ 1. Продукцията в 12 епизода, вдъхновена от едноименния бестселър на писателя Васил Попов, ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч.

Криминалната мистерия, продуцирана от БНТ, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс, разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Сериалът „Мамник“ е съчетание от криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

„За мен „Мамник“ е най-интересният сериал, по който съм работил, защото е нещо ново, нещо различно, което българската аудиторията все още не е срещала. „Мамник“ е мистерия и трилър, в който обаче има и една загадъчна и силна любовна история. Мога да кажа, че беше истинско предизвикателство да екранизираме романа и да направим реален света, който всеки читател си създава.“, сподели в предаването „Денят започва“ Виктор Божинов, режисьор и креативен продуцент на сериала.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях зрителите на БНТ 1 ще видят и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова.

Творческият екип на сериала „Мамник“ включва сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператора Антон Бакарски, композитора Петър Дундаков.

След премиерата си по БНТ, криминалната мистерия ще се излъчи и в ефира на Bulgaria ON AIR.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът „Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Сериалът е по мотиви на хитовия Storytel Original аудиосериал „Мамник“ от Васил Попов, създаден за стрийминг платформата за аудиокниги, е-книги и подкасти Storytel. Копродуцент е и Фалкънуинг Студио – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. „Мамник“ се осъществява с подкрепата на Национален филмов център.


