Еминем откри любовта, залюби своя стара позната

Рапърът Еминем е във фокуса на медийното внимание след появили се слухове, че има романтична връзка със своя дългогодишна стилистка и гримьорка Катрина Малота. Според източници на TMZ, отношенията между двамата, които работят заедно от години, са прераснали в нещо повече от професионално, макар че не е ясно от кога датира предполагаемата им връзка. Представители на музиканта не са коментирали информацията.

Катрина Малота е част от екипа на Еминем от години и е работила по множество негови видеоклипове и фотосесии. Според официалния ѝ уебсайт, тя е сътрудничила и с редица други известни изпълнители, сред които Снуп Дог, Робин Тик и 50 Cent. Когато не придружава Еминем по време на снимки или турнета, Малота работи в салон за красота в Бирмингам, щата Мичиган.

Еминем, чието истинско име е Маршал Брус Матърс III, традиционно избягва публични изяви, свързани с личния му живот. Изпълнителят на „Lose Yourself“ и „The Real Slim Shady“ е бил женен два пъти за Ким Скот – първоначално през 1999 г., а след това за кратко след помирение през 2006 г. Бившите съпрузи имат дъщеря – Хейли Джейд Матърс, родена през 1995 г., която днес е на 29 години и е завършила психология в Мичиганския държавен университет.

Освен това Еминем е законен настойник на още две деца – 32-годишната Алейна Мари, която е дъщеря на сестрата на Ким Скот, и 23-годишната Стиви Лейн, родена по време на раздялата на Матърс и Скот.

В интервю за Rolling Stone през 2004 г. Еминем сподели, че се грижи за Алейна от ранна възраст: „Имам пълно попечителство над племенницата си. Тя е част от живота ми още от раждането си. Аз и Ким я гледахме, където и да живеехме по това време.“

След развода си с Ким Скот, 15-кратният носител на „Грами“ призна в интервю за Vulture през 2017 г., че срещите и романтичните връзки са трудни за него. „Оттогава съм имал няколко срещи, но нищо не се е развило по начин, който да ме накара да го направя публично,“ признава изпълнителят, добавяйки, че е пробвал приложения за запознанства и дори се е запознавал с хора в нощни клубове.

През годините Еминем е свързван с няколко известни имена – най-известната от тях е певицата Марая Кери, с която според слухове е имал кратка връзка през 2001 г., макар тя да отрича. През 2018 г. феновете спекулираха, че рапърът има връзка с Ники Минаж, но и двамата тогава определиха слуховете като шега.

Новината за възможната му връзка с Катрина Малота все още не е официално потвърдена, но според близки до изпълнителя източници двамата прекарват значително време заедно и имат „очевидна емоционална близост“.