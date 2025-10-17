Новини
Цвети от Hell's Kitchen се похвали с нов силиконов бюст (СНИМКИ)

17 Октомври, 2025 17:29

Младата кулинарка гордо пъчи бюст от скоро

Цвети от Hell's Kitchen се похвали с нов силиконов бюст (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-известните риалити звезди от Враца демонстрира нови подобрения по физиката си, пише BulNews. Любимката от кулинарното предаване Hell's Kitchen Цвети Миленова си сложи силиконови импланти.

За пластичната интервенция разкри самата тя в социалните мрежи. Откакто е минала процедурата, красавицата гордо пъчи напращелия си бюст на множество снимки в профилите си във фейсбук и инстаграм.

Промяната не остана незабелязана от нейните последователи, които я поздравяват за новата визия и шеговито подмятат, че завиждат на италианеца Патрицио, който ще се радва на пищните форми на врачанката.

Изданието предава, че пластичната операция е направена от столичния експерт в естетичната хирургия д-р Калоян Денков. Той е известен с множеството си доволни клиенти и винаги добрите си резултати.

Цвети Миленова стана популярна като една от най-колоритните участнички в Hell’s Kitchen България, където зрителите я запомниха с енергията, хумора и емоционалния ѝ характер.

След края на предаването тя откри любовта в лицето на новия си шеф - Патрицио Бордигони, в чийто италиански ресторант започва работа след формата. След това той също мина през школата на шеф Виктор Ангелов и в ефир предложи брак на своята любима.

Двамата се радват на славата си на врачанската „звездна двойка“ и са сред най-разпознаваемите лица в града.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
  • 1 Антимилиционер

    21 0 Отговор
    Българските жени приличат на мъже с перука и грим

    17:30 17.10.2025

  • 2 Цицоман

    5 0 Отговор
    като я погъделичкаш ... и ще има сссссс-ссс-сс-с---

    17:31 17.10.2025

  • 3 Запознат

    10 0 Отговор
    надява се, че сега ще я протрият от е

    17:31 17.10.2025

  • 4 Колоритна участничка

    8 0 Отговор
    Тъпа и проста ли значи???!!!

    17:33 17.10.2025

  • 5 лол

    5 1 Отговор
    Ние с големите, си падаме по малки и стегнати...

    17:34 17.10.2025

  • 6 колко прекрасно

    3 0 Отговор
    похвалете ни се също
    когато се сдобие и с силиконово коте

    17:35 17.10.2025

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    И тясна "птичка" ,разбира се.Ама не е за показване.

    17:37 17.10.2025

  • 8 Шпек

    4 0 Отговор
    Големите цици разсейват еб ача! За предпочитане също е да имаш жена с малки лапички,в които всички изглежда голямо

    17:38 17.10.2025

  • 9 Един

    8 0 Отговор
    Да се беше похвалила с акъл да ръкопляскаш... а то си показала простотията...

    17:42 17.10.2025

  • 10 БОЗА

    3 0 Отговор
    Продуктово позициониране ли надушвам... ;-))))

    17:42 17.10.2025

  • 11 Мъж

    5 0 Отговор
    Каква може да бъде една жена , която сама на себе си гледа като цици и аване ! Естествено тъп и ограничен индивид !

    17:54 17.10.2025

  • 12 Нищо ново под слънцето

    0 1 Отговор
    Недоволните никой не може задоволи.

    17:56 17.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зпаз

    3 0 Отговор
    Закрииивай! Кой успява да ги подлъже тези жени да си правят корекции? На тази чарът и беше в невинната визия. Сега с тия ц0мби е трагедия работата. Освен това не познавам човек от моите познати, на които изкуствени зици да им харесва... Откачена работа..

    18:09 17.10.2025

  • 15 Гост

    2 0 Отговор
    Ха ха ха, жалка работа! Тази "звезза" и онзи, приятеля и, нямат кинти за менюта в кръчмата си, ама за пластични операции, нема спирка!
    Врачанска светска двойка? Уау, пиленцата на Северозапада! Смех голем, Бацета!

    18:10 17.10.2025

  • 16 Дудов

    2 0 Отговор
    Поредната евтина вървяща п y тка c изкуствени цом би и проста тиква.В Бг такивахима бол.Основно от западната такаа част на Ългария, където се произвеждат на поточна линия

    18:14 17.10.2025

  • 17 Мездра

    1 0 Отговор
    Простотията , мяра няма !

    18:22 17.10.2025

  • 18 Дърт пергишин

    2 0 Отговор
    Щом и Цецка от Враца се поддаде на течението,нема надежда да виждаме естествени жени в бъдеще.

    18:31 17.10.2025

  • 19 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    Направо... са втасали.

    18:41 17.10.2025

  • 20 ами,

    1 0 Отговор
    Поредна простафела фукаща се с гумени цици.Вече е банално,долнопробно и не е модерно.Може да е готвачка но има вид на труженичка.

    18:46 17.10.2025