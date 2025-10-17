Една от най-известните риалити звезди от Враца демонстрира нови подобрения по физиката си, пише BulNews. Любимката от кулинарното предаване Hell's Kitchen Цвети Миленова си сложи силиконови импланти.
За пластичната интервенция разкри самата тя в социалните мрежи. Откакто е минала процедурата, красавицата гордо пъчи напращелия си бюст на множество снимки в профилите си във фейсбук и инстаграм.
Промяната не остана незабелязана от нейните последователи, които я поздравяват за новата визия и шеговито подмятат, че завиждат на италианеца Патрицио, който ще се радва на пищните форми на врачанката.
Изданието предава, че пластичната операция е направена от столичния експерт в естетичната хирургия д-р Калоян Денков. Той е известен с множеството си доволни клиенти и винаги добрите си резултати.
Цвети Миленова стана популярна като една от най-колоритните участнички в Hell’s Kitchen България, където зрителите я запомниха с енергията, хумора и емоционалния ѝ характер.
След края на предаването тя откри любовта в лицето на новия си шеф - Патрицио Бордигони, в чийто италиански ресторант започва работа след формата. След това той също мина през школата на шеф Виктор Ангелов и в ефир предложи брак на своята любима.
Двамата се радват на славата си на врачанската „звездна двойка“ и са сред най-разпознаваемите лица в града.
когато се сдобие и с силиконово коте
Врачанска светска двойка? Уау, пиленцата на Северозапада! Смех голем, Бацета!
