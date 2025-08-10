Новини
Любопитно »
Японски вулкан хвърли пепел и дим на 3 км, лава заплашва местните ВИДЕО

Японски вулкан хвърли пепел и дим на 3 км, лава заплашва местните ВИДЕО

10 Август, 2025 07:07, обновена 10 Август, 2025 07:26 719 5

  • вулкан-
  • япония-
  • земетръс-
  • мексико

6.0 по Рихтер разтърси Мексико

Японски вулкан хвърли пепел и дим на 3 км, лава заплашва местните ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силно активният вулкан Шинмое на югозападния японски остров Кюшу е изхвърлил стълб от гореща пепел и дим на повече от 3 км във въздуха.

Районът североизточно от кратера му на разстояние от 14 км е покрит с малки камъни и пемза, съобщава NHK.

Местните власти предупредиха за опасност от поток от лава.

Високият 1420 м вулкан Шинмое е разтърсван от земетресения от края на юни. Той е изригвал няколко пъти от октомври 2017 г. насам, а емисиите на пепел от кратера му многократно са нарушавали местния въздушен транспорт. В Япония има около 50 активни вулкана.

Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Мексико, съобщи сеизмологичната служба на страната.

Според ведомството епицентърът на земетресението е бил на 139 км югозападно от град Сиудад Идалго в щата Чиапас. Епицентърът е бил на дълбочина 38,5 км.

Няма съобщения за жертви или щети.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    "Японски вулкан хвърли пепел и дим на 3 км, лава заплашва местните ...
    6.0 по Рихтер разтърси Мексико"
    🤔🤔❗❗🤔🤔❗❗🤔🤔

    07:34 10.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 1 Отговор
    САМО КАСКАДИЯ САН АНДРЕАС И
    ЙЕЛОУСТОУН МЪЛЧАТ
    ......
    ЧАКАМЕ ДА СЕ ИЗКАШЛЯТ :)

    Коментиран от #3

    07:37 10.08.2025

  • 3 калната ти каvepна се изкашля

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    време е да я сондираме

    07:44 10.08.2025

  • 4 в кратце

    0 0 Отговор
    вулканът е Шинке,бебчемое на о-в Кашичка

    07:56 10.08.2025

  • 5 1488

    1 0 Отговор
    а отде знаете че вулкана е японски
    има ли дръпнати очи и жьлта кожа

    08:00 10.08.2025