Японски вулкан хвърли пепел и дим на 3 км, лава заплашва местните ВИДЕО

Силно активният вулкан Шинмое на югозападния японски остров Кюшу е изхвърлил стълб от гореща пепел и дим на повече от 3 км във въздуха.

Районът североизточно от кратера му на разстояние от 14 км е покрит с малки камъни и пемза, съобщава NHK.

Местните власти предупредиха за опасност от поток от лава.

Високият 1420 м вулкан Шинмое е разтърсван от земетресения от края на юни. Той е изригвал няколко пъти от октомври 2017 г. насам, а емисиите на пепел от кратера му многократно са нарушавали местния въздушен транспорт. В Япония има около 50 активни вулкана.

Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Мексико, съобщи сеизмологичната служба на страната.

Според ведомството епицентърът на земетресението е бил на 139 км югозападно от град Сиудад Идалго в щата Чиапас. Епицентърът е бил на дълбочина 38,5 км.

Няма съобщения за жертви или щети.