Японски вулкан хвърли пепел и дим на 3 км, лава заплашва местните ВИДЕО

Силно активният вулкан Шинмое на югозападния японски остров Кюшу е изхвърлил стълб от гореща пепел и дим на повече от 3 км във въздуха.
Районът североизточно от кратера му на разстояние от 14 км е покрит с малки камъни и пемза, съобщава NHK.
Местните власти предупредиха за опасност от поток от лава.
Високият 1420 м вулкан Шинмое е разтърсван от земетресения от края на юни. Той е изригвал няколко пъти от октомври 2017 г. насам, а емисиите на пепел от кратера му многократно са нарушавали местния въздушен транспорт. В Япония има около 50 активни вулкана.
Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Мексико, съобщи сеизмологичната служба на страната.
Според ведомството епицентърът на земетресението е бил на 139 км югозападно от град Сиудад Идалго в щата Чиапас. Епицентърът е бил на дълбочина 38,5 км.
Няма съобщения за жертви или щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
6.0 по Рихтер разтърси Мексико"
🤔🤔❗❗🤔🤔❗❗🤔🤔
07:34 10.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЙЕЛОУСТОУН МЪЛЧАТ
......
ЧАКАМЕ ДА СЕ ИЗКАШЛЯТ :)
Коментиран от #3
07:37 10.08.2025
3 калната ти каvepна се изкашля
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":време е да я сондираме
07:44 10.08.2025
4 в кратце
07:56 10.08.2025
5 1488
има ли дръпнати очи и жьлта кожа
08:00 10.08.2025