Довечера пъдят четвърти съквартирант от Big Brother

18 Октомври, 2025 09:06, обновена 18 Октомври, 2025 08:09 494 5

Снощи обитателите на къщата си мериха инфуенсърските заложби

Довечера пъдят четвърти съквартирант от Big Brother - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Big Brother провери инфлуенсърските заложби на съквартирантите със специална мисия, предаде dariknews.bg.

Всеки от обитателите на най-известната къща в България създаде видео, а зрителите на NOVA ще могат да харесат клипа на своя любимец в профилите на Big Brother във Facebook, Instagram и TikTok. Победителят ще спечели сериозни привилегии в Къщата.

В съботния лайв епизод от 21:00 ч. ще стане ясно кой е четвъртият съквартирант, който ще напусне надпреварата за 100 000 лева. Номинирани са хостесата Сияна - Въшка, автомонтьорката Лена, счетоводителката Цвети и програмистът Валентин. Гласуването в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Освен на бурното балканско парти с духов оркестър в Къщата, зрителите станаха свидетели на един от най-трогателните моменти този сезон. Роденият в Германия Давид Бет спечели мисия срещу ловеца на духове Стефан Николов и получи възможността да види във видео разговор приятелката си - Насето. Емоционалната им среща просълзи съквартирантите.

Кой ще е поредният участник, който ще напусне Къщата и ще седне на стола срещу водещата Елена Сергова в “Голямата сестра”? Гледайте Big Brother Live тази вечер от 21:00 ч. само по NOVA! Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.


  • 1 ПИТАНКА

    3 0 Отговор
    А другите кога...

    08:30 18.10.2025

  • 2 Ироничен

    4 0 Отговор
    Да ги пъдят всичките и да пускат завесите.

    08:38 18.10.2025

  • 3 Риалити

    4 0 Отговор
    Риалити от идиотс за идиотс ,

    08:44 18.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Величие предлага на Русия да хвърли ФАБ-3000 по къщата на биг брадър

    08:46 18.10.2025

  • 5 Защо

    2 0 Отговор
    За националните телевизии България е купон със с и гански оркестър

    08:53 18.10.2025