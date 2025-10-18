Цвети от „Хелс Китчън“ се похвали с нови силиконови гърди

Цвети от „Хелс Китчън“ реши да обнови визията си с нови силиконови импланти. Колоритната готвачка, известна с непринуденото си поведение и закачлив северозападен акцент, сама сподели в социалните мрежи радостта си от новите придобивки, пише HotArena.
Операцията е извършена по-рано този месец и включва големи импланти, които рязко контрастират с крехкото ѝ телосложение. След няколкодневен престой в клиника за възстановяване, Цвети вече се намира в родния си град и не спира да показва резултата.
През следващите няколко месеца тя ще носи специален сутиен, докато тялото ѝ се възстанови напълно. След това ще може свободно да демонстрира новата си фигура дори по бански, въпреки че е сериозно обвързана с италианеца Патрицио, който също участва в „Хелс Китчън“.
Не е първата промяна в лицето на Цвети – в края на миналата година тя си направи присаждане на вежди.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #6
17:00 18.10.2025
2 Пич
Коментиран от #11
17:01 18.10.2025
3 И вчера го пуснахте това
Коментиран от #4
17:01 18.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #3 от "И вчера го пуснахте това":Хлопането на горният етаж е следствие на неконтролируем с ър.беж на долният етаж.
17:04 18.10.2025
5 Кмета на найроби
17:06 18.10.2025
6 обективен
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Интересна работа е това да се променяш по този начин! Тези интервенции, освен ако не се налагат по някакви други причини, с каква помагат на индивида. Все си мисля , че това , като и татусите са необходими за туширане на комплекси за малоценност. Защото и най -пълната промяна на някой индивид няма как да заличи първите му изречени думи!
А импланти за интелигентност още не прилагат!
17:10 18.10.2025
7 Гост
17:11 18.10.2025
8 да и са честити
Коментиран от #10
17:15 18.10.2025
9 се похвали с нови силиконови бишони
17:23 18.10.2025
10 Така пластмасовото виме
До коментар #8 от "да и са честити":да издържа на стискане от
добре облечени напористи господа
17:26 18.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Коментарррр
17:31 18.10.2025
13 Цвете
17:39 18.10.2025
14 ООрана държава
17:49 18.10.2025