Цвети от „Хелс Китчън“ се похвали с нови силиконови гърди

Цвети от „Хелс Китчън“ реши да обнови визията си с нови силиконови импланти. Колоритната готвачка, известна с непринуденото си поведение и закачлив северозападен акцент, сама сподели в социалните мрежи радостта си от новите придобивки, пише HotArena.

Операцията е извършена по-рано този месец и включва големи импланти, които рязко контрастират с крехкото ѝ телосложение. След няколкодневен престой в клиника за възстановяване, Цвети вече се намира в родния си град и не спира да показва резултата.

През следващите няколко месеца тя ще носи специален сутиен, докато тялото ѝ се възстанови напълно. След това ще може свободно да демонстрира новата си фигура дори по бански, въпреки че е сериозно обвързана с италианеца Патрицио, който също участва в „Хелс Китчън“.

Не е първата промяна в лицето на Цвети – в края на миналата година тя си направи присаждане на вежди.