Цвети от „Хелс Китчън“ се похвали с нови силиконови гърди

18 Октомври, 2025 16:59 885 14

  • хелс китчън-
  • цвети-
  • силикон

Кулинарната звезда от Враца показва придобивките си в социалните мрежи след успешна операция

Цвети от „Хелс Китчън“ се похвали с нови силиконови гърди - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цвети от „Хелс Китчън“ реши да обнови визията си с нови силиконови импланти. Колоритната готвачка, известна с непринуденото си поведение и закачлив северозападен акцент, сама сподели в социалните мрежи радостта си от новите придобивки, пише HotArena.

Операцията е извършена по-рано този месец и включва големи импланти, които рязко контрастират с крехкото ѝ телосложение. След няколкодневен престой в клиника за възстановяване, Цвети вече се намира в родния си град и не спира да показва резултата.

През следващите няколко месеца тя ще носи специален сутиен, докато тялото ѝ се възстанови напълно. След това ще може свободно да демонстрира новата си фигура дори по бански, въпреки че е сериозно обвързана с италианеца Патрицио, който също участва в „Хелс Китчън“.

Не е първата промяна в лицето на Цвети – в края на миналата година тя си направи присаждане на вежди.



  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 0 Отговор
    А силиконов мозък ,кога?

    Коментиран от #6

    17:00 18.10.2025

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Така......тез цици ги коментирахме вече ! Или бъркам ? Дай други цици , и ще кажем дали ги харесваме !

    Коментиран от #11

    17:01 18.10.2025

  • 3 И вчера го пуснахте това

    9 0 Отговор
    Поне да бяхте я пуснали без блуза че да оценим творението, и да оплакнем окото. Иначе още в предаването си личеше че на това красиво създание, нещо му хлопа в горния етаж.

    Коментиран от #4

    17:01 18.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "И вчера го пуснахте това":

    Хлопането на горният етаж е следствие на неконтролируем с ър.беж на долният етаж.

    17:04 18.10.2025

  • 5 Кмета на найроби

    4 1 Отговор
    Ако Анита Цветанова ми даде гъзенце ще и прехвърля апартамент в центъра на Найроби 🤭

    17:06 18.10.2025

  • 6 обективен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Интересна работа е това да се променяш по този начин! Тези интервенции, освен ако не се налагат по някакви други причини, с каква помагат на индивида. Все си мисля , че това , като и татусите са необходими за туширане на комплекси за малоценност. Защото и най -пълната промяна на някой индивид няма как да заличи първите му изречени думи!
    А импланти за интелигентност още не прилагат!

    17:10 18.10.2025

  • 7 Гост

    4 0 Отговор
    Това беше вчера, или е сложила трета?

    17:11 18.10.2025

  • 8 да и са честити

    4 0 Отговор
    Да не ги изгори на печките.Да си ги пази и грижи за тях.Така пластмасата ще и служи вярно дълги години.

    Коментиран от #10

    17:15 18.10.2025

  • 9 се похвали с нови силиконови бишони

    3 0 Отговор
    а кога с нова силиконова поничка

    17:23 18.10.2025

  • 10 Така пластмасовото виме

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "да и са честити":

    да издържа на стискане от
    добре облечени напористи господа

    17:26 18.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коментарррр

    2 0 Отговор
    е бива, бива ама това вече на нищо не прилича!

    17:31 18.10.2025

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    АЛО ФАКТИ, ТОВА КАКВА НОВИНА Е???? САМО ПИТАМ.??? ИНАЧЕ, ДОСТА ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ДА ТРИЕТЕ МНЕНИЕТО НА МЕН И ДОСТА ДРУГИ ПИШЕЩИ. ВЕРНО ЛИ Е????

    17:39 18.10.2025

  • 14 ООрана държава

    1 0 Отговор
    На силиконов мозък, силиконови бамбалини се слагат

    17:49 18.10.2025