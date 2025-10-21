Алерголог: Сладоледът от магазина е вреден, правете си вкъщи от кисело мляко, мед и плодове

Според алерголога и имунолог Наталия Попова, закупеният от магазина сладолед може да предизвика сериозни заболявания. Тя обсъди опасностите от този продукт в интервю за NEWS.ru.
Според лекарката, закупеният от магазина сладолед често съдържа големи количества захар, изкуствени аромати, стабилизатори и консерванти.
„Тези добавки могат да причинят алергични реакции, храносмилателни проблеми и да допринесат за развитието на кариес. Високото съдържание на захар също води до бързо покачване на нивата на кръвната захар, което може да доведе до диабет тип 2 и затлъстяване“, отбеляза тя.
Попова призова за домашен сладолед като здравословна алтернатива на закупените от магазина продукти. Алергологът препоръча да се прави от пресни плодове, натурално кисело мляко и мед. Тя призова хората да избягват големи количества захар и изкуствени добавки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами,
Коментиран от #3
12:22 21.10.2025
2 Активист
12:23 21.10.2025
3 Пич
До коментар #1 от "ами,":Направи си желирано кисело мляко с плодове , изстуди го в хладилника , и ще видиш кой е играча!!!
12:27 21.10.2025
4 Дориана
12:30 21.10.2025
5 Хаха
12:33 21.10.2025
6 Точка ру
12:35 21.10.2025