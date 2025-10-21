Новини
Алерголог: Сладоледът от магазина е вреден, правете си вкъщи от кисело мляко, мед и плодове

21 Октомври, 2025

Хората да избягват големи количества захар и изкуствени добавки

Алерголог: Сладоледът от магазина е вреден, правете си вкъщи от кисело мляко, мед и плодове - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Според алерголога и имунолог Наталия Попова, закупеният от магазина сладолед може да предизвика сериозни заболявания. Тя обсъди опасностите от този продукт в интервю за NEWS.ru.

Според лекарката, закупеният от магазина сладолед често съдържа големи количества захар, изкуствени аромати, стабилизатори и консерванти.

„Тези добавки могат да причинят алергични реакции, храносмилателни проблеми и да допринесат за развитието на кариес. Високото съдържание на захар също води до бързо покачване на нивата на кръвната захар, което може да доведе до диабет тип 2 и затлъстяване“, отбеляза тя.

Попова призова за домашен сладолед като здравословна алтернатива на закупените от магазина продукти. Алергологът препоръча да се прави от пресни плодове, натурално кисело мляко и мед. Тя призова хората да избягват големи количества захар и изкуствени добавки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами,

    5 0 Отговор
    ...пресни плодове, натурално кисело мляко и мед....Също е вкусно и често го правя за десерт със сезонни плодове но това не е сладолед

    Коментиран от #3

    12:22 21.10.2025

  • 2 Активист

    4 0 Отговор
    Аз пък лижа росата директно от листата на розата и съм изградил страхотен имунитет !

    12:23 21.10.2025

  • 3 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ами,":

    Направи си желирано кисело мляко с плодове , изстуди го в хладилника , и ще видиш кой е играча!!!

    12:27 21.10.2025

  • 4 Дориана

    3 1 Отговор
    Да , така е сладоледа от магазините е вреден , пълен е с бактерии., които причиняват чревни разстройства.

    12:30 21.10.2025

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор
    Едно време като деца си правехме сладолед и Кола в пласмасова чашка, бъркаш с една сламка и пиеш, бомба 🤪

    12:33 21.10.2025

  • 6 Точка ру

    3 0 Отговор
    В Сибир сладолед не ядат. Докато се приберат от магазина, от потребителската кошница само водката не е замръзнала.

    12:35 21.10.2025