Принц Уилям няма да позволи на принц Андрю да присъства на коронацията му

Принц Уилям планира да предприеме „най-строгите възможни мерки“ срещу своя чичо, принц Андрю, след като компрометираният член на британското кралско семейство бе окончателно лишен от титлите и почестите си заради продължаващия скандал с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Според информация на The Sunday Times, 43-годишният Принц на Уелс възнамерява да забрани на Андрю всякакво участие в кралския живот, включително и присъствието му на бъдещата му коронация, когато Уилям се възкачи на трона.

Изданието съобщава, че Уилям е бил „консултиран“ след решението принц Андрю да се откаже от своите титли и отличия, но не е останал „удовлетворен“ от резултата и планира да предприеме още по-решителни действия в бъдеще.

Според публикацията Андрю ще бъде „изключен от всички публични и частни кралски събития, включително коронации и държавни церемонии“, като ще му бъде забранено да участва и в повечето официални ангажименти на монархията.

„Принц Уилям разглежда своя чичо като риск за репутацията на монархията и заплаха за нейния обществен имидж. Той е особено притеснен от посланието, което присъствието на Андрю на кралски събития изпраща към жертвите на сексуално насилие,“ цитира The Sunday Times източник, близък до двореца.

Принц Уилям също възнамерява да ограничи достъпа до кралски събития и на Сара Фъргюсън — бившата съпруга на Андрю, която продължава да му оказва публична подкрепа. Представител на Принца на Уелс не е коментирал информацията.

В изявление, публикувано от Бъкингамския дворец в петък, принц Андрю потвърди, че „продължаващите обвинения“ срещу него и връзката му с Епстийн „отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“.

„Винаги съм поставял дълга си към семейството и страната на първо място,“ посочва Андрю. „Със съгласието на Негово Величество считаме, че е време да направя още една крачка — няма повече да използвам своята титла или почестите, които са ми били присъдени.“

Той отново подчерта, че „категорично отрича обвиненията“ срещу него, като уточни, че решението е взето след „обсъждане с брат му, крал Чарлз III, и останалите членове на семейството“.

Междувременно британските власти разследват твърдения, че принц Андрю е поискал от полицейски служител достъп до лични данни на покойната Вирджиния Джуфре — жената, която го обвини в сексуално насилие и въвличане в трафик на непълнолетни. Според информация на Mail on Sunday, през 2011 г. Андрю е предоставил на свой служител нейния американски социален номер и дата на раждане, за да провери предполагаемото ѝ криминално минало.

Съобщава се, че имейлът е бил изпратен малко преди публикуването на снимка от 2001 г., на която Андрю е прегърнал тогава 17-годишната Джуфре, заедно с Гилейн Максуел — бившата партньорка на Епстийн, осъдена през 2021 г. на 20 години затвор за трафик на жени и непълнолетни. Не е ясно дали полицейският служител е изпълнил искането на Андрю.

Вирджиния Джуфре, която в продължение на години твърдеше, че принцът е участвал в сексуална експлоатация на непълнолетни, почина през април 2025 г. на 41-годишна възраст. Тя заведе дело срещу Андрю през 2021 г., което бе уредено извън съда година по-късно срещу приблизително 12 милиона долара.

След скандала покойната кралица Елизабет II лиши принца от военните му звания и кралски покровителства.