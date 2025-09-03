Новини
Любопитно »
Позите "Дейвид Копърфийлд" и "Разбойник" гарантират мощен женски оргазъм от орални ласки

Позите "Дейвид Копърфийлд" и "Разбойник" гарантират мощен женски оргазъм от орални ласки

3 Септември, 2025 00:30 402 1

  • орален секс-
  • секс пози-
  • дейвид копърфийлд-
  • разбойник-
  • оргазъм

Вижте как се изпълняват тези секс пози

Позите "Дейвид Копърфийлд" и "Разбойник" гарантират мощен женски оргазъм от орални ласки - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Секс експерти разкриха списък с най-добрите пози за кунилингус. Техниката за изпълнението им беше публикувана от Men's Health.

Според спецовете, на жената е гарантиран ярък оргазъм от орални ласки в позата „Дейвид Копърфийлд“. За да се изпълни, трябва да се поставят възглавница под бедрата на партньорката, да се повдигне таза ѝ, така че краката ѝ да са върху раменете на мъжа.

„В тази позиция можете леко да натиснете корема на жената. Това ще помогне да се покаже клиторът изпод качулката“, се казва в статията.

Отбелязва се, че позата „Дейвид Копърфийлд“ позволява директно стимулиране на клитора, което не винаги е приятно. Затова е по-добре оралният секс да започне с по-меки ласки, например в „затворена“ позиция.

„Жената сближава краката си, а партньорът стимулира срамните устни и други области около клитора. В тази позиция може да се загрее, преди да се премине към по-интензивни ласки“, съветват експертите.

В позата „Разбойник“ можете да получите съвсем различни усещания. За да се изпълни, се препоръчва да се поставите възглавница под бедрата на партньорката. Мъжът трябва да използва устата си, за да засмуче срамните устни и клитора, след което да започне да прави въртеливи движения с главата си от едната страна на другата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олей !----

    0 0 Отговор
    Олей !----

    Каква Хиена !

    00:43 03.09.2025