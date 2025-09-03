Позите "Дейвид Копърфийлд" и "Разбойник" гарантират мощен женски оргазъм от орални ласки

Секс експерти разкриха списък с най-добрите пози за кунилингус. Техниката за изпълнението им беше публикувана от Men's Health.

Според спецовете, на жената е гарантиран ярък оргазъм от орални ласки в позата „Дейвид Копърфийлд“. За да се изпълни, трябва да се поставят възглавница под бедрата на партньорката, да се повдигне таза ѝ, така че краката ѝ да са върху раменете на мъжа.

„В тази позиция можете леко да натиснете корема на жената. Това ще помогне да се покаже клиторът изпод качулката“, се казва в статията.

Отбелязва се, че позата „Дейвид Копърфийлд“ позволява директно стимулиране на клитора, което не винаги е приятно. Затова е по-добре оралният секс да започне с по-меки ласки, например в „затворена“ позиция.

„Жената сближава краката си, а партньорът стимулира срамните устни и други области около клитора. В тази позиция може да се загрее, преди да се премине към по-интензивни ласки“, съветват експертите.

В позата „Разбойник“ можете да получите съвсем различни усещания. За да се изпълни, се препоръчва да се поставите възглавница под бедрата на партньорката. Мъжът трябва да използва устата си, за да засмуче срамните устни и клитора, след което да започне да прави въртеливи движения с главата си от едната страна на другата.