Новини
Любопитно »
Фейсситингът - оригинален път към оргазъм при орален секс

Фейсситингът - оригинален път към оргазъм при орален секс

2 Септември, 2025 00:30 784 5

  • фейсситинг-
  • орален секс-
  • оргазъм

Това е вълнуващ начин за получаване на удоволствие, който ви позволява да използвате различни техники, като кунилингус, аналингус, игра с дишането.

Фейсситингът - оригинален път към оргазъм при орален секс - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от видовете орален секс - фейсситингът - е подходящ за всички, каза секс експертът Марая Каудийо. Тя и нейните колеги разкриха пред Them този оригинален начин за постигане на оргазъм и дадоха съвети на начинаещите.

„Това е вълнуващ начин за получаване на удоволствие, който ви позволява да използвате различни техники, като кунилингус, аналингус, игра с дишането. Освен това, партньорът отгоре може да хареса фейсситинга, тъй като има пълен контрол над ситуацията, а този отдолу получава удоволствие, знаейки, че партньорът му се наслаждава на процеса“, обясни Каудийо.

Сексологът Киану Джаксън добави, че по време на фейсситинг е необходимо да се запомнят някои правила за безопасност. И на първо място, според него, не трябва да седите върху лицето на партньора си с всички сили, в противен случай човекът няма да може да диша и да говори. Вместо това, трябва да се облегнете на нещо и след това да се спуснете към лицето на партньора си, надвесени над него.

"Начинаещите трябва да обсъдят очакванията за фейсситинга, границите и превенцията на полово предавани инфекции.", подчерта сексологът Марта Рене Стюарт. Те също трябва да използват вербални и невербални сигнали, за да спрат процеса, ако е необходимо.

Каудийо също така посъветва начинаещите да практикуват заемане на правилната позиция, преди да опитат фейсситинг. Накрая тя отбеляза, че както при всеки друг вид секс, може да отнеме известно време, за да се разбере какво работи и за двамата партньори, така че бъдете търпеливи.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анна Мила

    5 0 Отговор
    Това са Извращения
    Лека Нощ

    00:35 02.09.2025

  • 2 Венелино

    1 2 Отговор
    Ще ти изям рунтавата 🐿️ катерица

    00:51 02.09.2025

  • 3 А ако ти се улабят

    1 0 Отговор
    В това време?

    00:55 02.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво !

    0 0 Отговор
    Тук ви е силата,....
    Що сте тръгнали въобще да се занимавате с някВа у КраИнска Πρ0ΠαΓαΗΔα ?!!!

    01:32 02.09.2025