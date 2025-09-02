Фейсситингът - оригинален път към оргазъм при орален секс

Един от видовете орален секс - фейсситингът - е подходящ за всички, каза секс експертът Марая Каудийо. Тя и нейните колеги разкриха пред Them този оригинален начин за постигане на оргазъм и дадоха съвети на начинаещите.

„Това е вълнуващ начин за получаване на удоволствие, който ви позволява да използвате различни техники, като кунилингус, аналингус, игра с дишането. Освен това, партньорът отгоре може да хареса фейсситинга, тъй като има пълен контрол над ситуацията, а този отдолу получава удоволствие, знаейки, че партньорът му се наслаждава на процеса“, обясни Каудийо.

Сексологът Киану Джаксън добави, че по време на фейсситинг е необходимо да се запомнят някои правила за безопасност. И на първо място, според него, не трябва да седите върху лицето на партньора си с всички сили, в противен случай човекът няма да може да диша и да говори. Вместо това, трябва да се облегнете на нещо и след това да се спуснете към лицето на партньора си, надвесени над него.

"Начинаещите трябва да обсъдят очакванията за фейсситинга, границите и превенцията на полово предавани инфекции.", подчерта сексологът Марта Рене Стюарт. Те също трябва да използват вербални и невербални сигнали, за да спрат процеса, ако е необходимо.

Каудийо също така посъветва начинаещите да практикуват заемане на правилната позиция, преди да опитат фейсситинг. Накрая тя отбеляза, че както при всеки друг вид секс, може да отнеме известно време, за да се разбере какво работи и за двамата партньори, така че бъдете търпеливи.